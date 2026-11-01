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Policista v civilu poznal řidiče se zákazem řízení. Ten měl hned tři

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Dennívýzva
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Policejní práce někdy nekončí ani po skončení služby. Přesvědčil se o tom policista z Nýřan, který při cestě domů v civilu poznal za volantem Škody Superb muže, o němž věděl, že má zákaz řízení. Následná kontrola odhalila hned tři platné zákazy.
Policista v civilu poznal řidiče se zákazem řízení. Ten měl hned tři

Policista v civilu poznal řidiče se zákazem řízení. Ten měl hned tři

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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