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Smrad i poškozené obaly. Inspektoři odhalili v SAPĚ přes tunu potravin neznámého původu

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Poškozené obaly i smyslové změny. Inspektoři Státní veterinární správy společně s policií odhalili v tržnici SAPA přes tunu potravin neznámého původu. Kontrola byla zaměřena na prodejce potravin živočišného původu.
Smrad i poškozené obaly. Inspektoři odhalili v SAPĚ přes tunu potravin neznámého původu

Smrad i poškozené obaly. Inspektoři odhalili v SAPĚ přes tunu potravin neznámého původu

Zdroj: Státní veterinární správa
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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