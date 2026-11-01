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Novozélandská černá labuť byla unikátní a vyhynula již před téměř 600 lety. Čím se lišila od těch, které na ostrově pobývají dnes?

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Austrálie, Tasmánie a Nový Zéland jsou domovem černých labutí typických černou barvou peří a červeným zobákem. Kdysi tady žil však zcela jiný druh.
Novozélandská černá labuť byla unikátní a vyhynula již před téměř 600 lety. Čím se lišila od těch, které na ostrově pobývají dnes?

Novozélandská černá labuť byla unikátní a vyhynula již před téměř 600 lety. Čím se lišila od těch, které na ostrově pobývají dnes?

Zdroj: jeffbanke / Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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