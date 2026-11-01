Reklama
Novozélandská černá labuť byla unikátní a vyhynula již před téměř 600 lety. Čím se lišila od těch, které na ostrově pobývají dnes?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Austrálie, Tasmánie a Nový Zéland jsou domovem černých labutí typických černou barvou peří a červeným zobákem. Kdysi tady žil však zcela jiný druh.
Novozélandská černá labuť byla unikátní a vyhynula již před téměř 600 lety. Čím se lišila od těch, které na ostrově pobývají dnes?Zdroj: jeffbanke / Depositphotos
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 01.11.2026 06:00
Reklama
Obraz Mona Lisa byl 2 roky schován v kufru s falešným dnem s vidinou prodeje do Florencie, to se ale nepovedlo
Nejslavnější obraz světa se na začátku 20. století stal středem jednoho z největších uměleckých skandálů v...
Způsoby, jakými staří Římané předpovídali budoucnost, zahrnují lidské oběti či vejce
Ať už je předpovídání budoucnosti skutečné či smyšlené, ve starověkém Římě hrálo klíčovou roli. Jaké...
Ruiny zapomenutého města Machu Picchu v Peru: Je obklopeno řadou tajemství, ani na jedno vědci stále neznají odpověď
To, co zbylo z inckého města Machu Picchu, se nachází na svazích And v Peru. Ačkoli není úplně lehké se k...
Tajemství Sfingy: Některé teorie naznačují, že Sfinga může být součástí většího komplexu
Velká sfinga v Gíze, ikonická socha s tělem lva a hlavou staroegyptského faraona, je jednou z nejznámějších...
NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíleVšechny články tohoto autora →
„Nejbizarnější únik.“ Lehečka je za akčního hrdinu, sám nevěděl, co se to stalo
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 07:00
Tajemné podzemní komory a starověké poklady ho fascinovaly natolik, že mu samotné čtení přestalo stačit: Místo dobrodružné slávy přišel trest, který mu změnil život
Asianstyle
dnes, 07:00
4 min
Ochrana nezávislosti, nikoli nekritická podpora. Proč se církve zastaly veřejnoprávních médií?
Proboha!
dnes, 07:00
4 min
Do rekonstrukce investovala všechny úspory, čas i zdraví. Chování partnera ji ale srazilo na dno
Žena.cz
dnes, 06:59
FBI vypátrala pachatele hackerského útoku na burzu. Stopy vedou do Severní Koreje
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:50
Reklama
KVÍZ: Jak dobře znáte slavné televizní soutěže a pořady? Zkuste kvíz, u kterého běžní diváci tápou
FAJNTIP.cz
dnes, 06:45
1 min
Miliony Čechů mají od ledna za zády finanční úřad. Uvidí každou jejich slevu na dítě
Spotřebitelov.cz
dnes, 06:45
4 min
Češi mají doma cenné kovy a ani o tom netuší. Roky jim leží ve vybitých bateriích
Spotřebitelov.cz
dnes, 06:45
4 min
Kdo má ve sklepě tenhle džbán, ať ho nevyhazuje. Sběratelé za něj platí i 2 500 Kč
Extrafit.cz
dnes, 06:41
4 min
Kdo doma najde tenhle kastrol s květinami, vyhrál. Sběratelé za něj v zahraničí dávají i 20 000 Kč
Extrafit.cz
dnes, 06:39
4 min
Reklama
Nutriční poradci varují: nejlepší vejce k snídani nejsou smažená
Bruneta v kuchyni
dnes, 06:35
4 min
V 7:35 ráno začali lidé měřit počasí ve stejný okamžik. Z telegrafních zpráv se zrodila moderní předpověď
Kód Enigma
dnes, 06:35
3 min
„Zbývají jedno či dvě místa.“ USA podle Trumpa zničily většinu íránských vojenských kapacit
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:31
Platy europoslanců na polovinu? Konečná sbírá lajky za návrh, který nemohl projít
HlídacíPes.org
dnes, 06:30
5 min
Smrad i poškozené obaly. Inspektoři odhalili v SAPĚ přes tunu potravin neznámého původu
Pražská Drbna
dnes, 06:30
1 min
Reklama
Češi vyvážejí polykarbonátové skleníky na smetiště. Našli hezčí a trvanlivější variantu
NESPECHEJ.cz
dnes, 06:30
3 min
Dneškem začíná zimní údržba. Jak se na zimu na Vysočině chystají silničáři?
Jihlavská Drbna
dnes, 06:17
2 min
Zvyky našich předků: Tyto 2 suroviny mohou zahustit vlasy, které vypadávají
PrimaProstor.cz
dnes, 06:14
4 min
Peněžní přezdívky a jak se také říká penězům
i60.cz
dnes, 06:10
3 min
Volejbalistky Jihostroje statečně vzdorovaly Lvicím, výhra ale míří do Prahy
Budějcká Drbna
dnes, 06:10
2 min
Reklama
WhatsApp používají 3 miliardy lidí, ale 7 skrytých funkcí nezná každý. Zamykání chatů a mizící zprávy jsou jen začátek
Mobify.cz
dnes, 06:08
6 min
Nejhorší toaletní papír z českých obchodů. Lidé ho pořád kupují, protože netuší, z čeho je vyrobený
ExtraInspirace
dnes, 06:05
4 min
Jablečný koláč s hladkým vanilkovým krémem výborně chutná se šálkem čaje
Cooky.cz
dnes, 06:05
4 min
Zanedbaný řopík u Zdislavy na Liberecku se změnil v muzeum, sloužit bude i k výuce
Liberecká Drbna
dnes, 06:00
1 min
Nahá turistka odešla do lesa na duchovní cestu a zmizela. Stopy končily na silnici, kam se bosá nemohla dostat bez cizí pomoci
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
6 min
Reklama
Hledač pokladů z USA chtěl relikviář odvézt za odměnu. Kriminalisté jeho indicie obrátili proti němu a poklad našli za pár dní
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
6 min
Příliš mnoho zelené hmoty v kompostu a místo humusu máte zapáchající břečku. Správný poměr hnědé a zelené příliš úprav nesnese
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
6 min
Policista v civilu poznal řidiče se zákazem řízení. Ten měl hned tři
Plzeňská Drbna
dnes, 06:00
1 min
Most mezi kontinenty: Sny carského Ruska o spojení Sibiře s Aljaškou
Securitytech
dnes, 06:00
4 min
Brno se postaví za veřejnoprávní média. Chystá se pochod i shromáždění
Brněnská Drbna
dnes, 06:00
3 min
Reklama
Novozélandská černá labuť byla unikátní a vyhynula již před téměř 600 lety. Čím se lišila od těch, které na ostrově pobývají dnes?
NESPECHEJ.cz
dnes, 06:00
2 min
Většina majitelů nadzemních bazénů sype chlor zbytečně často. Stačí vyměnit typ filtrace a chemie klesne na minimum
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
5 min
Stavba vlastního domu je tak nákladná, že čím dál víc lidí volí koupi hotového rodinného domu
Extrafit.cz
dnes, 06:00
4 min
Revoluce ve vytápění: Klimatizace dá třikrát víc tepla než přímotop za stejnou spotřebu. Za celou zimu zaplatíte pod 8 000 Kč
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
5 min
Kvíz: Fakta o adventu, o kterých jste možná nevěděli
NESPECHEJ.cz
dnes, 06:00
2 min
Reklama
Generace Z našla svoji Nirvanu. Dublinští Fontaines D.C. zahráli v Praze
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 06:00
Hodinu od Prahy leží lom s bílým pískem a tyrkysovou vodou. Barvu vytváří kaolin, ne moře. Dnes z něj zbývá jedno jezírko
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
5 min
KVÍZ: Na zahradě jste jako doma? Zkuste poznat zeleninu bez cedulek, závěr kvízu zvládne málokdo
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 05:59
Bohuš Matuš zuří. Jeho maminku připravili o 73 tisíc korun, zpěvák promluvil o ponížení
Žena.cz
dnes, 05:59
Míchání krému Nivea s kukuřičným škrobem je trend: proč se doporučuje a k čemu vám poslouží
ExtraInspirace
dnes, 05:57
4 min
Reklama
Reklama
Evakuace během koncertu v Moskvě. Od Američanů přišlo varování před krvavým masakrem
Tomáš Polák ve StarDance dotančil. Nepomohli mu ani fanoušci, ani vítězka předchozí řady
„Dělají z něj monstrum!“ Kašpárkova první žena se ostře pustila do Andrey a její dcery
Marta Jandová přiznala problémy v manželství: Za vším stojí jiný muž ze StarDance
Casanova uprchl z vězení přes střechu Dóžecího paláce. Jeho nejslavnější dobrodružství nebylo milostné
Reklama
Reklama