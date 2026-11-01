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Platy europoslanců na polovinu? Konečná sbírá lajky za návrh, který nemohl projít

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Dennívýzva
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Česká europoslankyně Kateřina Konečná hodila v pátek mezi své fanoušky na sítích staronovou rozbušku. Zveřejnila to, jak čeští europoslanci hlasovali o návrhu na to, aby se i jejich platy snížily na polovinu. U návrhu podaného tímto způsobem bylo přitom předem jasné, že je formálně neprůchozí a šlo tedy jen o populistické gesto a manipulaci veřejností.
profimedia-0734474264

profimedia-0734474264

Zdroj: Kateřina Konečná. Foto: Stanislava Benešová / Právo / Profimedia
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.11.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

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