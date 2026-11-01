Platy europoslanců na polovinu? Konečná sbírá lajky za návrh, který nemohl projít

Česká europoslankyně Kateřina Konečná hodila v pátek mezi své fanoušky na sítích staronovou rozbušku. Zveřejnila to, jak čeští europoslanci hlasovali o návrhu na to, aby se i jejich platy snížily na polovinu. U návrhu podaného tímto způsobem bylo přitom předem jasné, že je formálně neprůchozí a šlo tedy jen o populistické gesto a manipulaci veřejností.
Když v pátek dopoledne komunistka Kateřina Konečná zveřejnila na svých sociálních sítích grafiku o tom, jak hlasovali čeští europoslanci o snížení svého platu, vysloužila si potlesk zhruba pěti tisíc fanoušků. Téměř dva tisíce z nich sdílely její post jen během prvního odpoledne.
Případ navíc nasvítil i další problém s ověřováním informací. Ukazuje se, že k tomu nestačí umělá inteligence: halucinuje a může znevěrohodnit i ty, kteří chtějí v dobré víře vyvracet dezinformace či manipulace.
[caption id="attachment_151639" align="aligncenter" width="556"] Foto: autorka[/caption]
Postu si všimlo i několik lidí, kteří se k němu postavili kriticky. Jeden z nich se pokusil informaci ověřit pomocí umělé inteligence. Jenže ta poskytla nepravdivá tvrzení. I když je doplnila správným kontextem, její odpověď byla víc matoucí než užitečná.
„Jak jednoduché je si dnes něco ověřit na AI. A hned by všichni věděli jak rudá Kačka lže,“ napsal k postu Konečné uživatel H.J. a řada lidí zajásala, že si někdo dal tu práci a tvrzení konfrontovat s fakty. Místo nich ale AI nabídla své halucinace.
Prosadit snížení platů hlasováním napřímo na plénu je procesně zcela nemožné a je tudíž pouze prázdným populistickým gestem.
Umělá inteligence tvrdila toto: .„Toto tvrzení a celá grafika nejsou pravdivé… Původní grafika, kterou dříve publikovalo politické hnutí Stačilo! (resp. Kateřina Konečná), ve skutečnosti vůbec se snížením platů europoslanců nesouvisela. Pochází z července 2025 a týkala se hlasování o vyslovení nedůvěry předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové (…) O takto rozsáhlém plošném snížení platů evropských poslanců o polovinu se navíc v Evropském parlamentu nehlasovalo.“
Neříkala ale pravdu. HlídacíPes.org dohledal fakta o hlasování na říjnovém plenárním zasedání europarlamentu. Pravdou je, že europoslanci o takovém pozměňovacím návrhu týkajícím se platů skutečně hlasovali. A nebylo to poprvé; i přesto, že prosadit snížení platů hlasováním napřímo na plénu je procesně zcela nemožné a je tudíž pouze prázdným populistickým gestem.
Zejména pro některé levicové politiky se ale stalo určitým folklórem takový návrh jednou za čas podat, aby posléze mohli poukazovat na europoslance z jiných frakcí, že hlasují proti, protože si chtějí „udržet svá koryta“.
Museli by zvolit jiný postup
„Platy poslanců EP se odvíjejí automaticky podle Smlouvy o EU (standardně jsou vázané na plat soudce Soudního dvora EU) a jednotliví poslanci o nich takto sami nehlasují,“ napsala dále umělá inteligence ve své „analýze“ postu Kateřiny Konečné. Aspoň v tomto bodu měla pravdu.
Samotní europoslanci o svých platech skutečně přímo nehlasují, ani si je v rámci běžného hlasování nemohou nijak měnit. Jejich platy jsou odvozeny podle služebního řádu a pevně navázány na 38,5 procenta základního platu soudce Soudního dvora EU.
O čem přesně tedy europoslanci v říjnu hlasovali? Pozměňovací návrh číslo 59, který podala skupina europoslanců z frakce Levice v rámci hlasování o rozpočtu EU na rok 2027, konkrétně „vyzýval k úpravě Statutu poslanců Evropského parlamentu, jejímž cílem je snížit základní měsíční platy poslanců o 50 procent“.
Jak čeští europoslanci v tomto bodu hlasovali, uvádí grafika Kateřiny Konečné správně. Pro bylo sedm z 21 poslanců, kromě Konečné ještě šest členů ANO a frakce Patrioté (PfE): Jaroslava Pokorná Jermanová, Klára Dostálová, Ondřej Knotek, Jaroslav Knot, Tomáš Kubín a Jana Nagyová. Ostatní byli proti, Jaroslav Bžoch se zdržel a Tomáš Zdechovský nehlasoval – proto v grafice Kateřiny Konečné chybí.
Celkově hlasovalo o tomto pozměňovacím návrhu 657 poslanců ze 720, pro bylo 83, proti 533, zdrželo se 41.
Podobný návrh podala v minulosti i sama Kateřina Konečná, a to těsně před posledními volbami do europarlamentu v dubnu 2024.
Jenže pokud by to někdo myslel se snížením platů europoslanců skutečně vážně, musel by zvolit zcela jiný postup. Proces úpravy statutu europoslanců by byl velmi složitý a musel by probíhat prostřednictvím zvláštního legislativního postupu. Návrh na změnu Statutu (a tedy například i snížení platů) by musel vypracovat a schválit příslušný výbor (obvykle Výbor pro právní záležitosti – JURI, případně Výbor pro ústavní záležitosti – AFCO).
Následně by musel Evropský parlament tento návrh schválit na svém plénu. V tomto specifickém případě je vyžadována absolutní většina hlasů všech poslanců (tedy nikoliv pouze většina přítomných).
Evropský parlament by pak musel požádat o stanovisko Evropskou komisi a následně o schválení Radou EU, kterou tvoří ministři členských států.
I kdyby se našla politická vůle k tomuto kroku, následné rozhodnutí by mohlo být napadeno u Soudního dvora EU. Odpůrci by mohli argumentovat především zásadou nezávislosti výkonu mandátu. Nadstandardní finanční zajištění poslanců je totiž podloženo tím, že má být garancí jejich nezávislosti na vnějších tlacích a lobbingu.
Návrh podal radikální levičák z Belgie
Hlavním autorem nereálného pozměňovacího návrhu byl Marc Botenga, belgický levicový politik. Ten byl zvolen do Evropského parlamentu v roce 2019 a stal se historicky prvním europoslancem zvoleným za belgickou radikálně levicovou Dělnickou stranu (PVDA-PTB). Je místopředsedou frakce Levice (GUE/NGL).
Botenga podání návrhu odůvodnil tím, že snížení platů představuje „symbolický i praktický krok, díky němuž by poslanci lépe porozuměli sociálním těžkostem a ekonomickým tlakům, jimž čelí běžní evropští občané.“
Podobný návrh podala v minulosti i sama Kateřina Konečná, a to těsně před posledními volbami do europarlamentu v dubnu 2024.
Její krok tehdy propagoval web iPortal24, který provozuje bývalý šéfredaktor komunistických Haló novin a předlistopadový komentátor Rudého práva Jaroslav Kojzar. Ten je dlouhodobě jednou z postav proruské propagandy v ČR.[souvisejici]
Kateřina Konečná je europoslankyní od roku 2014. Do roku 2024 byla ve frakci Levice v EP (GUE/NGL), v aktuálním volebním období, tedy od května 2024, byla dosud nezařazená. Letos v říjnu vstoupila do frakce Patrioti pro Evropu. Loni byla v analýze serveru EUobserver spolu s Ivanem Davidem a Ondřejem Dostálem uvedena mezi dvacítkou nejvíce prokremelských europoslanců.
Europoslanci pobírají podle platných pravidel pro roky 2026/2027 hrubý měsíční plat ve výši přibližně 11 255,26 EUR (8 772,70 EUR čistého), k čemuž se připočítávají různé náhrady. Botengův návrh požadoval snížení základního čistého platu na přibližně 4400 EUR měsíčně.