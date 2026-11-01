Reklama
Kdo má ve sklepě tenhle džbán, ať ho nevyhazuje. Sběratelé za něj platí i 2 500 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kdo vyklízí sklep po rodičích nebo prarodičích, najde v krabicích skoro vždycky […]
Kdo má ve sklepě tenhle džbán, ať ho nevyhazuje. Sběratelé za něj platí i 2 500 Kč
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 01.11.2026 06:41
Reklama
Stavba vlastního domu je tak nákladná, že čím dál víc lidí volí koupi hotového rodinného domu
Představa domu postaveného od základů přesně podle vlastních přání v posledních letech […]
Za Husáka ji chtěl každý kluk a stála 240 Kčs. Dnes tuhle stavebnici sběratelé shání po celé Evropě
Kdo dostal Merkur k Vánocům, mohl se mezi spolužáky cítit jako vyvolený. […]
Nemáte v kredenci tyhle staré talířky? I běžná základní sada se v aukci teď prodává za 3 400 Kč
Sváteční servis, ze kterého se jedlo jen o Vánocích nebo na posvícení, […]
Nemáte na půdě tuhle malou vázičku? V ČSSR ji měla každá domácnost a dnes se draží v aukcích za 3 000 Kč
Na půdě, v kredenci na chalupě nebo v krabici od posledního stěhování […]
Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...Všechny články tohoto autora →
„Nejbizarnější únik.“ Lehečka je za akčního hrdinu, sám nevěděl, co se to stalo
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 07:00
Tajemné podzemní komory a starověké poklady ho fascinovaly natolik, že mu samotné čtení přestalo stačit: Místo dobrodružné slávy přišel trest, který mu změnil život
Asianstyle
dnes, 07:00
4 min
Ochrana nezávislosti, nikoli nekritická podpora. Proč se církve zastaly veřejnoprávních médií?
Proboha!
dnes, 07:00
4 min
Do rekonstrukce investovala všechny úspory, čas i zdraví. Chování partnera ji ale srazilo na dno
Žena.cz
dnes, 06:59
FBI vypátrala pachatele hackerského útoku na burzu. Stopy vedou do Severní Koreje
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:50
Reklama
KVÍZ: Jak dobře znáte slavné televizní soutěže a pořady? Zkuste kvíz, u kterého běžní diváci tápou
FAJNTIP.cz
dnes, 06:45
1 min
Miliony Čechů mají od ledna za zády finanční úřad. Uvidí každou jejich slevu na dítě
Spotřebitelov.cz
dnes, 06:45
4 min
Češi mají doma cenné kovy a ani o tom netuší. Roky jim leží ve vybitých bateriích
Spotřebitelov.cz
dnes, 06:45
4 min
Kdo má ve sklepě tenhle džbán, ať ho nevyhazuje. Sběratelé za něj platí i 2 500 Kč
Extrafit.cz
dnes, 06:41
4 min
Kdo doma najde tenhle kastrol s květinami, vyhrál. Sběratelé za něj v zahraničí dávají i 20 000 Kč
Extrafit.cz
dnes, 06:39
4 min
Reklama
Nutriční poradci varují: nejlepší vejce k snídani nejsou smažená
Bruneta v kuchyni
dnes, 06:35
4 min
V 7:35 ráno začali lidé měřit počasí ve stejný okamžik. Z telegrafních zpráv se zrodila moderní předpověď
Kód Enigma
dnes, 06:35
3 min
„Zbývají jedno či dvě místa.“ USA podle Trumpa zničily většinu íránských vojenských kapacit
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:31
Platy europoslanců na polovinu? Konečná sbírá lajky za návrh, který nemohl projít
HlídacíPes.org
dnes, 06:30
5 min
Smrad i poškozené obaly. Inspektoři odhalili v SAPĚ přes tunu potravin neznámého původu
Pražská Drbna
dnes, 06:30
1 min
Reklama
Češi vyvážejí polykarbonátové skleníky na smetiště. Našli hezčí a trvanlivější variantu
NESPECHEJ.cz
dnes, 06:30
3 min
Dneškem začíná zimní údržba. Jak se na zimu na Vysočině chystají silničáři?
Jihlavská Drbna
dnes, 06:17
2 min
Zvyky našich předků: Tyto 2 suroviny mohou zahustit vlasy, které vypadávají
PrimaProstor.cz
dnes, 06:14
4 min
Peněžní přezdívky a jak se také říká penězům
i60.cz
dnes, 06:10
3 min
Volejbalistky Jihostroje statečně vzdorovaly Lvicím, výhra ale míří do Prahy
Budějcká Drbna
dnes, 06:10
2 min
Reklama
WhatsApp používají 3 miliardy lidí, ale 7 skrytých funkcí nezná každý. Zamykání chatů a mizící zprávy jsou jen začátek
Mobify.cz
dnes, 06:08
6 min
Nejhorší toaletní papír z českých obchodů. Lidé ho pořád kupují, protože netuší, z čeho je vyrobený
ExtraInspirace
dnes, 06:05
4 min
Jablečný koláč s hladkým vanilkovým krémem výborně chutná se šálkem čaje
Cooky.cz
dnes, 06:05
4 min
Zanedbaný řopík u Zdislavy na Liberecku se změnil v muzeum, sloužit bude i k výuce
Liberecká Drbna
dnes, 06:00
1 min
Nahá turistka odešla do lesa na duchovní cestu a zmizela. Stopy končily na silnici, kam se bosá nemohla dostat bez cizí pomoci
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
6 min
Reklama
Hledač pokladů z USA chtěl relikviář odvézt za odměnu. Kriminalisté jeho indicie obrátili proti němu a poklad našli za pár dní
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
6 min
Příliš mnoho zelené hmoty v kompostu a místo humusu máte zapáchající břečku. Správný poměr hnědé a zelené příliš úprav nesnese
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
6 min
Policista v civilu poznal řidiče se zákazem řízení. Ten měl hned tři
Plzeňská Drbna
dnes, 06:00
1 min
Most mezi kontinenty: Sny carského Ruska o spojení Sibiře s Aljaškou
Securitytech
dnes, 06:00
4 min
Brno se postaví za veřejnoprávní média. Chystá se pochod i shromáždění
Brněnská Drbna
dnes, 06:00
3 min
Reklama
Novozélandská černá labuť byla unikátní a vyhynula již před téměř 600 lety. Čím se lišila od těch, které na ostrově pobývají dnes?
NESPECHEJ.cz
dnes, 06:00
2 min
Většina majitelů nadzemních bazénů sype chlor zbytečně často. Stačí vyměnit typ filtrace a chemie klesne na minimum
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
5 min
Stavba vlastního domu je tak nákladná, že čím dál víc lidí volí koupi hotového rodinného domu
Extrafit.cz
dnes, 06:00
4 min
Revoluce ve vytápění: Klimatizace dá třikrát víc tepla než přímotop za stejnou spotřebu. Za celou zimu zaplatíte pod 8 000 Kč
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
5 min
Kvíz: Fakta o adventu, o kterých jste možná nevěděli
NESPECHEJ.cz
dnes, 06:00
2 min
Reklama
Generace Z našla svoji Nirvanu. Dublinští Fontaines D.C. zahráli v Praze
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 06:00
Hodinu od Prahy leží lom s bílým pískem a tyrkysovou vodou. Barvu vytváří kaolin, ne moře. Dnes z něj zbývá jedno jezírko
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
5 min
KVÍZ: Na zahradě jste jako doma? Zkuste poznat zeleninu bez cedulek, závěr kvízu zvládne málokdo
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 05:59
Bohuš Matuš zuří. Jeho maminku připravili o 73 tisíc korun, zpěvák promluvil o ponížení
Žena.cz
dnes, 05:59
Míchání krému Nivea s kukuřičným škrobem je trend: proč se doporučuje a k čemu vám poslouží
ExtraInspirace
dnes, 05:57
4 min
Reklama
Reklama
Evakuace během koncertu v Moskvě. Od Američanů přišlo varování před krvavým masakrem
Tomáš Polák ve StarDance dotančil. Nepomohli mu ani fanoušci, ani vítězka předchozí řady
„Dělají z něj monstrum!“ Kašpárkova první žena se ostře pustila do Andrey a její dcery
Marta Jandová přiznala problémy v manželství: Za vším stojí jiný muž ze StarDance
Casanova uprchl z vězení přes střechu Dóžecího paláce. Jeho nejslavnější dobrodružství nebylo milostné
Reklama
Reklama