Příliš mnoho zelené hmoty v kompostu a místo humusu máte zapáchající břečku. Správný poměr hnědé a zelené příliš úprav nesnese

Sobota, sekačka dojede poslední pruh trávníku a sběrný koš praská ve švech. Zahrádkář vyklopí celé kolečko svěže vonící trávy do kompostéru, zaklapne víko a považuje práci za hotovou. Za deset dní z nádoby táhne pach připomínající zkažená vejce a uvnitř leží šedozelený slizký koláč. Viníkem se zdá tráva, chyba ale vznikla o krok dřív: k mokré hmotě nepřibyla žádná suchá složka, která by ji nakypřila a vpustila dovnitř vzduch. Zahradnické autority přitom nabízejí poměrně jasnou mez. Zelený materiál má tvořit menšinu, nanejvýš polovinu objemu. Za touto čarou riziko zahnívání strmě stoupá.
Kolik zelené hmoty snese kompost, než se zadusí
Britská Královská zahradnická společnost (
RHS) doporučuje orientačně 25 až 50 procent měkkého zeleného materiálu a 50 až 75 procent dřevnatého hnědého. Americká Minnesotská agentura pro kontrolu znečištění ( MPCA) to formuluje ještě srozumitelněji: dva až tři díly hnědé hmoty na jeden díl zelené. Obě vodítka se protínají v jednom bodě. Zelená složka nesmí převládnout.
Podle nás je pro českou zahradu rozumnější držet se přísnější varianty, tedy poměru 2 až 3 : 1 ve prospěch hnědé. Platí to hlavně od dubna do září, kdy se trávník seká každý týden a kuchyně produkuje hromady slupek od rané zeleniny. Volnější návody s poměrem půl na půl fungují, pokud je zelený materiál pestrý a dobře promíchaný. Souvislá vrstva čerstvé trávy ale takovou rezervu nemá.
Rozlišit obě skupiny je snazší, než se zdá. Rozhoduje, zda je materiál šťavnatý a měkký, nebo suchý a dřevnatý.
Zelená (dusíkatá) hmota Hnědá (uhlíkatá) hmota čerstvě posekaná tráva suché listí ovocné a zeleninové zbytky sláma, seno kuchyňské slupky štěpka, nasekané větvičky kávová sedlina karton a papír bez silného potisku zelené plevele a natě piliny a hobliny z neošetřeného dřeva Poměr C:N 30 : 1 neznamená třicet koleček listí na jedno kolečko trávy
Populární návody tady často zmatou i zkušené pěstitele. Odborné prameny, například Coloradská státní univerzita nebo poradenská služba
Univerzity v Missouri, uvádějí ideální poměr uhlíku k dusíku kolem 30 : 1. Český návod firmy STIHL zmiňuje 25 : 1 až 30 : 1. Jde však o chemické složení celé směsi, nikoli o počet nádob, které do kompostéru nasypete.
Mikroorganismy spotřebovávají uhlík jako palivo a dusík potřebují ke stavbě bílkovin a k množení. Suché listí nebo sláma obsahují uhlíku tolik, že k vyvážení dusíkaté trávy postačí dva až tři objemové díly. Objemové vrstvení hnědá : zelená je tedy praktický překlad laboratorní hodnoty do jazyka kolečka a vidlí.
Odchylky mají své důsledky. Při přebytku uhlíku se rozklad líně táhne a hromada zůstává studená. Jakmile naopak převáží dusík, z kompostu uniká čpavek, ztrácejí se cenné živiny a výsledné humusové látky bývají méně stabilní. Druhá chyba je na zahradách výrazně častější a také páchne mnohem víc.
Čerstvá tráva v kompostu: proč slehne a začne hnít
Posekaná tráva v sobě nese velké množství vody a dusíku. Jemná stébla se během pár hodin slepí do hutných plátů, póry mezi nimi vyplní voda a kyslík se k mikrobům nedostane. Vzdušné bakterie postupně ustupují a práci přebírají anaerobní organismy. Web Kompostuj.cz to shrnuje bez obalu: samotná tráva je dusíkatá a málo strukturní, proto hnije a zapáchá.
Typ zápachu napoví, co se uvnitř děje. Sirný či hnilobný puch signalizuje nedostatek vzduchu a přemokření. Ostrý čpavkový odér prozrazuje přemíru dusíku. Obojí přitom zrání brzdí, nikoli urychluje.
Problém se ohlásí dřív, než ho ucítíte. Varovné příznaky:
hmota se leskne a lepí na vidle, po zmáčknutí v dlani z ní teče voda, tráva tvoří slepené desky, které drží tvar, hromada rychle sedá a ztrácí kyprost, po velké dávce trávy se prudce zapaří, nebo se naopak vůbec neprohřeje.
Správnou vlhkost odhalí jednoduchá zkouška rukou, kterou doporučují univerzity v Illinois i Missouri. Hmota má držet pohromadě jako vyždímaná houba, kapat z ní ale nesmí. Poradenská služba Univerzity v Tennessee udává ideální vlhkost mezi 40 a 60 procenty.
Velkou dávku trávy po sečení proto nevysypávejte naráz. Promíchejte ji se suchým listím z loňska, se štěpkou nebo slámou. Přebytek nechte den či dva zavadnout na okraji záhonu a do kompostéru ho přidávejte postupně. Na dno nádoby patří hrubší větve a dřevnaté stonky, které poslouží jako drenáž a vzduchový polštář. Tuto strukturní hmotu se vyplatí vracet i do vyšších pater, zejména když tráva přibývá rychleji, než stačí mizet.
Volba kompostéru hraje vedlejší roli. Plastové uzavřené nádoby lépe drží teplo a vlhkost, při slabém větrání v nich však zůstává mokro. Dřevěné laťové konstrukce dýchají snáz a pojmou víc, zato rychleji vysychají. Univerzita v Illinois upozorňuje, že nejméně potíží se zápachem mívají otočné nádoby, protože hmotu pravidelně provzdušňují. Zápachu tedy nejspolehlivěji zabrání řešení, které dovolí hromadu přehazovat a odvést přebytečnou vodu.
Zapáchající kompost se dá zachránit, pokud zasáhnete včas
Čerstvě páchnoucí hromada většinou nepatří do kontejneru. Postup opravy:
Kompostér otevřete a obsah důkladně proházejte. Slepené travní pláty roztrhejte vidlemi. Přimíchejte suchý porézní materiál, nejlépe listí, slámu, štěpku nebo drobné větvičky. V nouzi poslouží natrhaný karton či piliny. Přihoďte pár lopat zahradní zeminy nebo hotového kompostu, které hromadu znovu oživí mikroorganismy. Zkouškou v dlani ověřte, že voda už neteče.
U dlouhodobě rozbahněné hmoty bývá náprava zdlouhavá. STIHL na svém webu tvrdí, že shnilý kompost už zachránit nelze, jiné prameny přesto doporučují právě přehození a přidání suchého materiálu. Rozumný kompromis: čerstvý zápach zpravidla napravíte; hromadu, která hnije měsíce, je někdy rychlejší částečně založit znovu.
Odměnou za vyvážený poměr je rychlost. Dobře řízený kompost může být podle poradenské služby Univerzity v Missouri použitelný za tři až osm týdnů, tradiční domácí hromada potřebuje tři až devět měsíců. Poradenská služba Univerzity v Tennessee uvádí, že dávkově založená hromada dozraje za čtyři až osm týdnů, kdežto neustále doplňovaná může zrát rok a půl. Hotový kompost poznáte podle tmavě hnědé barvy, drobtovité struktury a vůně lesní půdy.
Pravidelnost údržby závisí na ambicích. Aktivní hromadu agentura MPCA doporučuje obracet zhruba každých pět dní, běžný zahradní kompost vystačí s přehozením po jednom až dvou měsících. Za vytrvalých dešťů ho přikryjte, kryt však nesmí přívod vzduchu úplně odříznout.
Do kompostu nepatří maso, kosti, tuky ani oleje. Citrusové slupky přidávejte jen střídmě a promíchané; pecky se rozkládají pomalu.
Podzimní listí jako pojistka pro příští sezonu
Konec října je ideální chvíle připravit se na jarní přívaly trávy. Spadané listí, štěpka z ořezu keřů nebo suché stonky trvalek jsou zdarma a právě teď jich je nadbytek. Uložte je do pytlů či do ohrádky vedle kompostéru, ať jsou v květnu po ruce. Poslední podzimní sečení můžete spojit se sběrem listí, sekačka obě složky rovnou nadrtí a promíchá.
Domácí kompostování navíc citelně odlehčí popelnici. Podle informačního portálu OPŽP může snížit objem směsného odpadu až o 30 procent. Ministerstvo životního prostředí připomíná, že zahradní bioodpad v sezoně tvoří významnou část odpadu, kterou lze zpracovat přímo na pozemku.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková