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Most mezi kontinenty: Sny carského Ruska o spojení Sibiře s Aljaškou

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Na počátku 20. století se na stránkách světového tisku objevily zprávy, které zněly jako technická pohádka. Carské Rusko a Spojené státy americké prý uvažují o vybudování mostu či tunelu přes Beringovu úžinu. Sen o spojení Sibiře s Aljaškou.
Most mezi kontinenty: Sny carského Ruska o spojení Sibiře s Aljaškou

Most mezi kontinenty: Sny carského Ruska o spojení Sibiře s Aljaškou

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 06:00

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