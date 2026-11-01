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Hledač pokladů z USA chtěl relikviář odvézt za odměnu. Kriminalisté jeho indicie obrátili proti němu a poklad našli za pár dní

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Američan Danny Douglas nabízel Československu obchod s ukrytou památkou. Z jeho opatrných narážek policisté vyčetli Bečov a relikviář vykopali dřív než on.
Hledač pokladů z USA chtěl relikviář odvézt za odměnu. Kriminalisté jeho indicie obrátili proti němu a poklad našli za pár dní

Hledač pokladů z USA chtěl relikviář odvézt za odměnu. Kriminalisté jeho indicie obrátili proti němu a poklad našli za pár dní

Zdroj: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 01.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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