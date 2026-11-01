WhatsApp používají 3 miliardy lidí, ale 7 skrytých funkcí nezná každý. Zamykání chatů a mizící zprávy jsou jen začátek

Mark Zuckerberg při prezentaci finančních výsledků společnosti Meta za první čtvrtletí roku 2025 potvrdil, že WhatsApp používá přes tři miliardy lidí měsíčně. Aplikace funguje ve více než 180 zemích a pro mnoho lidí je hlavním nástrojem pro každodenní komunikaci. Právě proto, že ji otevírají automaticky a několikrát denně, ale často přehlížejí některé užitečné funkce. Najdete je například po dlouhém stisknutí zprávy, v detailu kontaktu nebo hlouběji v nastavení. Vybrali jsme sedm funkcí, které stojí za vyzkoušení: zamykání chatů, mizící zprávy, úpravy odeslaných zpráv, připínání zpráv, vlastní zvuky oznámení pro jednotlivé konverzace, chat se sebou samým a označování zpráv hvězdičkou. Některé pomáhají lépe chránit soukromí, jiné usnadňují organizaci konverzací a každodenní používání aplikace. WhatsApp navíc na svém blogu pravidelně představuje přehledy novinek, protože přibývá tolik funkcí, že je uživatelé snadno přehlédnou.
Soukromí na dosah: zamykání chatů a mizící zprávy
Zamykání chatů funguje jako malý trezor přímo uvnitř WhatsAppu. Stačí podržet prst na vybrané konverzaci a zvolit možnost „Zamknout chat“. WhatsApp ji pak přesune do zvláštní složky, kterou lze otevřít pomocí ověření totožnosti, například otiskem prstu, Face ID nebo kódem zařízení. V některých verzích je k dispozici také vlastní tajný kód, který umožňuje složku se zamčenými chaty skrýt. Druhá strana se o zamčení nedozví.
Výhodou je i větší soukromí v oznámeních. U zpráv ze zamčených chatů se nezobrazí běžný náhled obsahu ani jméno odesílatele, takže člověk, který se podívá na vaši zamčenou obrazovku, neuvidí, kdo vám píše a co zpráva obsahuje. Je ale důležité vědět, že zamykání chatu neblokuje příchozí hovory. Pokud vám zavolá někdo z takové konverzace, jeho jméno se při hovoru může zobrazit běžným způsobem.
Mizící zprávy fungují jinak. Zapínají se v detailu konkrétní konverzace a nově odeslané zprávy pak po nastavené době automaticky zmizí. Na výběr jsou intervaly 24 hodin, 7 dní a 90 dní. Časovač lze nastavit také jako výchozí pro nové individuální konverzace v nabídce Nastavení → Soukromí → Výchozí časovač zpráv.
Důležité je vědět, co mizící zprávy neumí: nezaručují, že si příjemce obsah neuloží, například pořízením snímku obrazovky, zkopírováním textu nebo přeposláním zprávy. Mohou také existovat citace zpráv v odpovědích a další kopie jejího obsahu. Pokud zpráva zmizí, neznamená to automaticky, že se odstranila ze všech záloh nebo ze všech míst, kam ji někdo uložil.
To je podstatný rozdíl oproti funkci „Zobrazit jednou“ (View Once), která u podporovaných médií blokuje pořizování snímků obrazovky. Ani tato ochrana však nezabrání všem způsobům zachycení obsahu, například vyfotografování displeje jiným zařízením. Mizící zprávy tedy mohou zvýšit soukromí, ale nejsou neprůstřelným zabezpečením.
Pět funkcí, které šetří čas a nervy
Editace odeslaných zpráv. Překlep, chybějící číslo nebo neobratně formulovaná věta? Podržte odeslanou zprávu a zvolte „Upravit“. Zprávu lze upravit do 15 minut od odeslání. Po změně se u ní zobrazí označení „upraveno“, takže příjemce pozná, že jste text změnili, ale v běžném rozhraní neuvidí jeho původní znění. Patnáct minut obvykle stačí na opravu překlepu nebo doplnění chybějící informace.
Připínání zpráv. Ve skupinovém chatu s desítkami účastníků se důležité informace snadno ztratí mezi novými příspěvky. Dlouhým stisknutím zprávy a výběrem možnosti „Připnout“ ji můžete zvýraznit, aby ji ostatní snáze našli. WhatsApp umožňuje zvolit dobu připnutí, například 24 hodin, 7 dní nebo 30 dní. Počet současně připnutých zpráv i dostupné možnosti se mohou lišit podle verze aplikace a typu chatu. Funkce se hodí například pro adresu místa srazu, termín odevzdání nebo další důležitou informaci, ke které se mají účastníci snadno vrátit.
Vlastní zvuky oznámení. Pokud chcete rychle poznat, že vám píše partner, šéf nebo skupina rodičů ze školy, můžete některým konverzacím přiřadit vlastní zvuk oznámení. Otevřete chat, klepněte na jméno kontaktu nebo skupiny a vyhledejte nastavení oznámení. Dostupné možnosti se liší podle toho, zda používáte Android, nebo iPhone. Obecné nastavení zvuků najdete také v nabídce Nastavení → Oznámení. Nejde o převratnou novinku, ale vlastní zvuk vám může ušetřit neustálé kontrolování telefonu.
Chat se sebou samým. WhatsApp umožňuje otevřít konverzaci s vlastním účtem. Najdete ji obvykle v seznamu kontaktů při zakládání nového chatu. Můžete si do ní posílat poznámky, odkazy, fotografie nebo dokumenty a později je snadno najít. Funguje tak jako jednoduchá osobní schránka, kterou lze využít i pro předávání souborů mezi zařízeními, na nichž máte WhatsApp připojený. Oproti běžnému chatu ale nemusí nabízet všechny stejné možnosti a samozřejmě přes něj nemůžete zavolat sami sobě.
Označování zpráv hvězdičkou. Dlouhým stisknutím zprávy a výběrem ikony hvězdičky si ji uložíte mezi důležité položky. Označené zprávy pak můžete vyhledat v části s hvězdičkovanými zprávami. Přesné umístění této nabídky se může podle verze aplikace a operačního systému lišit. Funkce se hodí pro uložení adresy restaurace, čísla objednávky nebo odkazu, který budete potřebovat za několik týdnů. Nemusíte si zprávu přeposílat ani kopírovat do jiné aplikace.
Jak si stojí WhatsApp vedle konkurence
Zamykání chatů je jednou z užitečných funkcí WhatsAppu, ale zaměřuje se na ochranu jednotlivých konverzací. Signal nabízí například zámek celé aplikace pomocí funkce Screen Lock. Telegram zase umožňuje vést takzvané tajné chaty, které jsou vázané na konkrétní zařízení a nabízejí mimo jiné časovač pro automatické mazání zpráv.
V možnostech úprav zpráv se aplikace také liší. Signal umožňuje upravovat odeslané zprávy až 24 hodin a nabízí více pokusů o úpravu. Apple Zprávy dovolují upravit odeslanou zprávu až pětkrát během 15 minut. Přesné možnosti se mohou měnit podle verze aplikace a operačního systému.
Rozdílně funguje i připínání. V Apple Zprávách lze připnout celé konverzace, aby zůstaly na začátku seznamu, zatímco WhatsApp umožňuje připínat konkrétní zprávy uvnitř chatu. Signal i Apple Zprávy nabízejí také různé možnosti přizpůsobení oznámení. Obdobou osobního chatu se sebou samým je v Signalu funkce Note to Self a v Telegramu sekce Saved Messages.
WhatsApp tedy nemá žádnou z těchto funkcí výhradně pro sebe. Jeho hlavní výhodou je, že nabízí řadu užitečných nástrojů v jedné aplikaci, kterou používají miliardy lidí. Nemusíte kvůli nim přecházet na jinou službu ani přesvědčovat své kontakty, aby si nainstalovaly další aplikaci.
Co z toho zapnout jako první
Pokud chcete vyzkoušet jen jednu funkci, začněte zamykáním chatů, které nechcete mít volně přístupné v seznamu konverzací. Zabere to jen chvíli a obsah takových chatů bude lépe chráněný před náhodným nahlédnutím do telefonu. Nezapomeňte ale, že zamčení konverzace neblokuje hovory a nenahrazuje zabezpečení samotného zařízení.
Jako další krok můžete zapnout výchozí časovač mizících zpráv pro nové individuální konverzace. Počítejte ovšem s tím, že nastavení se automaticky nevztahuje na starší historii a nezaručuje odstranění všech kopií zpráv. Pokud chcete omezit množství uchovávaných údajů, je dobré zkontrolovat také nastavení záloh.
Popsané funkce patří mezi běžné možnosti WhatsAppu, jejich dostupnost a přesné ovládání se však mohou lišit podle operačního systému, verze aplikace a typu konverzace. Pokud některou z nich nemůžete najít, zkontrolujte, zda máte WhatsApp aktualizovaný.
Největší překážkou často není to, že by funkce nebyly k dispozici, ale že o nich lidé nevědí. Přitom někdy stačí dlouze podržet prst na zprávě nebo otevřít detail kontaktu a každodenní používání aplikace si výrazně usnadnit.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík