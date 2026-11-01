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Češi vyvážejí polykarbonátové skleníky na smetiště. Našli hezčí a trvanlivější variantu

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Skleník se nekupuje na jednu sezónu. Teprve po několika letech v dešti, mrazu a letním žáru je vidět, který materiál dělá majiteli radost a který mu přidává práci. Samotná cena na štítku proto rozhodnutí nevyřeší. Mnohem užitečnější je zeptat se, jak bude skleník vypadat za pět nebo deset let.
Češi vyvážejí polykarbonátové skleníky na smetiště. Našli hezčí a trvanlivější variantu

Češi vyvážejí polykarbonátové skleníky na smetiště. Našli hezčí a trvanlivější variantu

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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