Volejbalistky Jihostroje statečně vzdorovaly Lvicím, výhra ale míří do Prahy

V klíčových momentech závěru setů ale měly navrch zkušenější soupeřky, které nakonec zápas ovládly a z jihu Čech odvážejí vítězství 3:0 na sety.
Do prvního setu vstoupila obě družstva s velkým nasazením a k vidění byla vyrovnaná hra. Domácí volejbalistky držely s favorizovanými soupeřkami krok a bojovaly o každý míč. V samotné koncovce si však pražský tým vytvořil mírný náskok, který si pohlídal, a úvodní sadu získal poměrem 25:22.
Také druhý set nabídl velmi podobný scénář. Hráčky Jihostroje pokračovaly v obětavém výkonu, dařilo se jim držet těsný kontakt a nedovolily soupeřkám výraznější trhák. V rozhodujících chvílích před koncem setu však hostující volejbalistky opět prokázaly větší klid na příjmu i v zakončení a sadu dovedly ke shodnému vítězství 25:22.
Třetí dějství přineslo nejnapínavější bitvu celého utkání. Domácí tým dělal maximum pro zdramatizování zápasu a tahal se s hosty o vedení až do samotného závěru. Těsnou přetahovanou v dramatické koncovce ale nakonec zvládly hráčky Lvů Praha, které sadu uzavřely nejtěsnějším poměrem 25:23 a odvezly si výhru 3:0.
Ohlasy
Sabina Ungrová (smečařka VK Jihostroj České Budějovice): „Myslím si, že se naše hra postupně zvedá. Začínáme do ní zapojovat systémové věci a hru celkově zrychlujeme. Se soupeřem z horní části tabulky jsme odehrály vyrovnaný zápas. Pokud v tomhle trendu budeme pokračovat, věřím, že v odvetách to už bude vypadat jinak a divákům konečně přineseme i nějaké to vítězství.“
Zdeněk Pekař (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Gratuluji soupeři k vítězství. I když jsme se snažili vytvářet tlak, soupeřky dokázaly v poli pochytat i naše velmi vydařené útoky. My jsme naopak měli ve dvou koncovkách příležitosti, které jsme nedokázali dotáhnout. Doufám, že nastavený herní trend udržíme i do dalších kol. Věřím, že divákům i přes občasné rozpaky předvedeme hru, která nám brzy přinese body do tabulky.“
Simona Bajusz (kapitánka VK Lvi Praha): „Do zápasu jsme vstoupily poměrně dobře, bohužel nám to ale nevydrželo po celé tři sety. Byly jsme nepozorné na servisu a nedařilo se nám odtáhnout soupeřky od sítě. K tomu jsme dělaly zbytečné chyby na síti, kvůli čemuž jsme si zkomplikovaly koncovky. Budějovice navíc hrály velmi dobře a kladly tuhý odpor. Jsme ale moc rády za plný počet tří bodů, to je pro nás to nejdůležitější.“
Zdeněk Pommer (trenér VK Lvi Praha): „Máme velkou radost ze zisku tří bodů z venkovního hřiště. Víme, že Budějovice doma hrají velmi dobře a jsou tu daleko silnější než venku. Náš výkon byl dnes trochu jako na vlnách – vyrobili jsme zbytečné chyby a měli jsme být daleko agresivnější. Na druhou stranu jsme si skvěle pohlídali koncovku prvního setu a výborně rozehráli ten druhý. Na chyby se už ale historie neptá, my se z nich poučíme a do dalších zápasů budeme ještě ostřejší. Teď máme tři body a už se soustředíme na nadcházející pohárové utkání.“
Jihostroj České Budějovice - VK Lvi Praha 0:3 (22:25, 22:25, 23:25)
Jihostroj České Budějovice: Semerádová, Boušková, Kovářova, Skřivanová, Prokešová, Zelenková. Střídaly: Ungrová, Havlíková, Kadriu
VK Lvi Praha: Jánská, Pokorná, Průšová, Pomrová, Bajusz, Smolková. Střídaly: Zapfová, Mikulecká, Fixová, Čápová