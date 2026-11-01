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Peněžní přezdívky a jak se také říká penězům

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Čeština není jazyk snadný. V některých směrem je to ale i jazyk vynalézavý a tajemný, který v sobě uchovává vzpomínky na časy dávno minulé a mnohé historické výrazy používaná dodnes. Tak je tomu i v oblasti peněz.
Peněžní přezdívky a jak se také říká penězům

Peněžní přezdívky a jak se také říká penězům

Zdroj: 4ee078a473b041ef45a52f313063e9bf/publicdomainpictures-banknotes-82948-1280.jpeg
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 06:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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