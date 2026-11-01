Hodinu od Prahy leží lom s bílým pískem a tyrkysovou vodou. Barvu vytváří kaolin, ne moře. Dnes z něj zbývá jedno jezírko

Stačí jedna fotografie a člověk okamžitě zapomene, že stojí v Ústeckém kraji. Sněhobílé svahy, pod nimi oko vody v odstínu, který známe spíš z katalogů cestovních kanceláří, a nad tím vším obyčejná česká obloha. Bývalý kaolinový lom v katastru městyse Nepomyšl, mezi výletníky známý jako Maledivy nebo Kaolinka, si svou pověst vysloužil právě tímto kontrastem. Pro nás je to fascinující doklad, jak se průmyslová krajina dokáže na čas převléknout do tropického kostýmu. Zároveň má tenhle kostým své háčky. Kdo se za bílou pláží vydá, měl by vědět, kde končí výletní romantika a začíná těžební prostor.
Maledivy u Nepomyšle: bílá pláž, kterou vymodelovala těžba
Lokalita leží nedaleko Podbořan v okrese Louny. Turistická databáze
Jednou stopou Českem ji uvádí na souřadnicích 50,2172306° s. š. a 13,3315208° v. d. s adresou 439 71 Nepomyšl. Od odbočky u hlavní silnice, kde se dá bezplatně zaparkovat, je to k lomu zhruba 300 metrů pěšky.
Z Prahy se vyráží severozápadním směrem. Do Loun dojedete autem asi za 48 minut, Podbořany leží o kus dál, přibližně 89 kilometrů od metropole. Kdo startuje ze západního okraje města a chytí plynulý provoz, zvládne cestu za exotikou během jednoho dopoledne.
Bílý „písek“ je ve skutečnosti kaolin, jemná jílovitá hornina, z níž se vyrábí porcelán. Podbořansko patří k místům, kde se tahle surovina dobývá dlouhodobě. Evidence
Českého báňského úřadu vede u Nepomyšle hned dva dobývací prostory: Nepomyšl pro kaolin, kde figuruje společnost KSB, a Nepomyšl I pro bentonit, provozovaný firmou Sedlecký kaolin. Ta svou produkci dodává pro výrobu hotelového i ozdobného porcelánu, sanitární keramiky, elektroporcelánu, glazur či smaltů. Hrnek, ze kterého ráno pijete kávu, má tedy možná s „Maledivami“ víc společného, než by se zdálo. Proč voda v kaolinovém lomu svítí tyrkysově
Barva, která z lomu udělala internetovou senzaci, má prozaické fyzikální vysvětlení. Čistá voda sama o sobě pohlcuje červenou složku světla, a čím je jí víc, tím modřeji působí. Do hry pak vstupují drobné světlé částice minerálů vznášející se ve vodním sloupci. Ty světlo rozptylují do stran a posouvají celkový dojem k tyrkysové nebo mléčně modré.
Stejný mechanismus popisují limnologové u ledovcových jezer, kde vodu barví takzvaná horninová moučka. Kaolin funguje obdobně, jen místo ledovce ho do vody dostala těžba a déšť. Bílé dno navíc působí jako reflektor, který odráží světlo zpět k hladině a efekt ještě zesiluje. Laboratorní rozbor částic z Nepomyšle jsme sice dohledat nedokázali, princip ale sedí.
Má to i odvrácenou stranu. Jakmile je částic příliš, průzračnost mizí a hladina dostává bělavý, kalný nádech. Podle novějších popisů právě takhle voda v lomu v posledních sezonách vypadá. Většina dřívějších vodních ploch se podle dostupných informací ztratila pod nánosy zeminy a zbylo menší jezírko s hloubkou kolem jednoho metru. Přímé vyjádření těžaře k osudu ostatních jezírek chybí. Podle nás je nejpravděpodobnějším vysvětlením kombinace zemních prací, navážek a kolísajících srážek, tedy běžný koloběh v prostoru, kde se s terénem pracuje.
Zákaz vstupu a soukromý pozemek: kde výlet narazí na závoru
Tady přichází informace, kterou instagramové fotky obvykle zamlčují. Cesta k lomu je přehrazená závorou a opatřená zákazem vjezdu. Lom i okolní cesty stojí na soukromém pozemku, kam je vstup zakázán. Území spravuje Sedlecký kaolin a firma podle dostupných zpráv o přítomnost cizích lidí nestojí. Turistický zdroj navíc uvádí, že lom bývá příležitostně aktivní.
Konkrétní pokutu udělenou v Nepomyšli jsme dohledat nedokázali. Obecně však platí, že neoprávněný vstup do míst, kde probíhá hornická činnost, může být podle horního zákona přestupkem. Například městys Černý Důl u svého aktivního lomu upozorňuje na možnou sankci až 15 000 Kč a na to, že případ může skončit u policie nebo báňského úřadu. U Nepomyšle tak postih rozhodně hrozit může.
Doporučujeme proto brát Maledivy spíš jako pohled na proměněnou krajinu z povzdálí. Fotografie z veřejně přístupných míst a vyprávění o tom, jak těžba vytvořila tropickou iluzi, ano. Výprava přes závoru s plavkami v batohu raději ne.
Koupání v lomu na vlastní riziko: co hlídat v létě 2026
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo letošní koupací sezonu od 30. května do 1. září. U oficiálně sledovaných lokalit hygienici pravidelně odebírají vzorky. U ostatních vodních ploch, kam spadají i zatopené lomy bez provozovatele, se podle
ministerstva kvalita vody pro rekreaci nesleduje a koupání probíhá výhradně na vlastní riziko. Lom u Nepomyšle se mezi monitorovanými místy běžně neobjevuje.
Kalná voda představuje problém, i když sama o sobě nemusí škodit zdraví. Státní zdravotní ústav připomíná, že snížená průhlednost, ať už ji způsobují řasy, nebo anorganické částice, výrazně ztěžuje záchranu tonoucího. V mělkém lomovém jezírku se k tomu přidávají další nástrahy:
měnící se a nečitelné dno, kde může čnít kámen či kov, nestabilní, sypké břehy z jemného materiálu, možný pohyb těžební techniky, absence plavčíka a jakékoli infrastruktury, právní zákaz vstupu na pozemek.
U jakékoli přírodní vody v srpnu platí stejné pravidlo: výrazný zákal, zápach nebo zelený povlak připomínající vodní květ jsou signálem, že koupání je lepší vynechat. Aktuální hodnocení oficiálních lokalit zveřejňují krajské hygienické stanice a portál koupacivody.cz.
Kaznějov, Jimlíkov a Podbořansko: kaolinová exotika, kam se smí
Kdo touží po bílé krajině a modravé hladině legálně, má v Česku několik možností. Nejmohutnější podívanou nabízí Kaznějov na Plzeňsku. Podle portálu
Visit Plzeňský kraj jde o největší stále funkční kaolinový lom ve střední Evropě. Do dolu se veřejnost nedostane, z vyhlídky u silnice mezi Kaznějovem a Mrtníkem je ale vidět jáma dlouhá téměř 1,8 kilometru a široká až 800 metrů, s těžbou minimálně v patnácti patrech. Ročně odtud odjede kolem 320 000 tun kaolinu.
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Pro vodu je zajímavější zatopený kaolinový důl Jimlíkov na Karlovarsku. Turistický portál Krušných hor ho popisuje jako lom s čistou vodou, kde se lidé koupou na vlastní nebezpečí. I tam ovšem v okolí pokračuje povrchová těžba, takže je namístě opatrnost.
Samotné Podbořansko přitom nabízí dost důvodů zastavit se i bez lomu. V Nepomyšli stojí kostel sv. Mikuláše s gotickými malbami, v Podbořanech Schillerova rozhledna a Vitrážové muzeum v kostele sv. Jiljí. Přírodu nabídne rezervace Sedlec nebo Kapucínské skály, historii zase bývalý vojenský prostor Kozinec. Den strávený v kraji kaolinu tak může mít exotický nádech i s čistým svědomím.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková