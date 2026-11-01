Nejhorší toaletní papír z českých obchodů. Lidé ho pořád kupují, protože netuší, z čeho je vyrobený

Na spodní polici drogerie nebo supermarketu skoro vždycky leží balík rolí, který stojí ze všech nejméně. Mnoho lidí po něm sáhne ze zvyku a z touhy ušetřit. Jen málokoho přitom napadne, kudy vlákna v té roli prošla, než se do obchodu dostala.
Řeč je o celé skupině nejlevnějších toaletních papírů, které spojuje stejná surovina. Jejich příběh začíná v modrém kontejneru a cestou si může nabrat i něco, co by v koupelně nikdo nečekal.
Šedivá role, která šetří jen na první pohled
Nejlevnější role v regálu často prozradí už jejich šedavá barva. Většinou jde o jednovrstvé a dvouvrstvé role vyrobené ze sběrového papíru. Recyklát totiž obvykle zůstává nebělený. Pokud ho výrobce přece jen zesvětlí, sáhne po peroxidu vodíku.
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Úspora za balení se ale v praxi zmenšuje. Tenký útržek se snadno protrhne, a tak člověk na jedno použití sáhne po dalším a balík vydrží kratší dobu.
Jak moc rozhoduje tloušťka papíru, ukázal test 17 toaletních papírů, který v roce 2024 provedla redakce arecenze.cz. Všech pět dvouvrstvých papírů v něm obsadilo posledních pět míst, přičemž pevnost i savost s přibývajícími vrstvami většinou rostly. Původ vláken ani obsah bisfenolů test nezkoumal.
Kde končí starý papír
Papírové vlákno se nedá recyklovat donekonečna. S každým dalším zpracováním slábne a ztrácí pružnost, a proto papír po několika kolech skončí právě v toaletních rolích. Ty jsou posledním článkem celého koloběhu, protože po spláchnutí se už nikam nevrací.
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Do papíren tak míří sběrový papír z modrých kontejnerů. V kontejnerech ale vedle novin a krabic často končí i věci, které tam nepatří, a jednou z nejproblematičtějších jsou pokladní účtenky.
Do modrých kontejnerů se vedle novin a krabic často dostanou i účtenky, které tam nepatří, a odtud putují do papíren. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Co do role přinesou účtenky
Účtenky a podobné lístky z pokladen a automatů se tisknou na termopapír, který často obsahuje bisfenoly. Bisfenol A v termopapíru Evropská unie od roku 2020 zakázala, výrobci ho ale většinou nahradili bisfenolem S. Státní zdravotní ústav upozorňuje, že i u této náhrady se objevují obavy z podobných škodlivých účinků.
Jak to vypadá v praxi, popsalo v září 2024 ministerstvo životního prostředí. Z popudu Povodí Vltavy, které hlídá kvalitu řek, zkontrolovala Česká inspekce životního prostředí závod vyrábějící ze starého papíru hygienické zboží. Ve vodě, kterou vypouštěl, inspektoři naměřili zvýšené množství bisfenolu A.
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„BPA obsahují termocitlivé papíry, které jsou často s dobrým úmyslem vyhazovány do sběrového papíru,“ uvedl v tiskové zprávě ministerstva Oldřich Jarolím, ředitel odboru technické ochrany a integrované prevence inspekce.
Jak velké riziko to je
Bisfenol A přímo v recyklovaném toaletním papíru našli už v roce 2003 vědci z Technické univerzity v Drážďanech, a to ve dvou ze tří zkoumaných značek. Tehdy se v termopapíru ještě běžně používal.
Představu o množství dává korejská studie zveřejněná v únoru 2026, která rozebírala účtenky nasbírané už v roce 2015. Účtenky v ní obsahovaly o dva až čtyři řády více bisfenolů než ostatní zkoumané papíry, třeba noviny nebo vizitky, a při kontaktu s kůží tvořily naprostou většinu expozice. Toaletní papír ale vědci tentokrát neměřili. Státní zdravotní ústav navíc připomíná, že samotná přítomnost bisfenolů v těle ještě neznamená poškození zdraví.
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Recyklovaný papír má přitom pro přírodu velký smysl. Podle podkladů ministerstva životního prostředí spotřebuje jeho výroba téměř o polovinu méně energie, ušetří vodu a místo čerstvého dřeva zužitkuje odpad.
Podle čeho vybírat a co můžete udělat sami
Při nákupu se vyplatí otočit balení a hledat údaj o surovině. Pomůže několik vodítek:
Papíry označené jako 100% celulóza vznikají z nových vláken, typicky jde o třívrstvé a silnější role. Šedá barva není pravidlo. Papírny dnes umí recyklát vybělit tak, že se kvalitou celulózovým rolím skoro vyrovná, na omak ale bývá o chlup drsnější. Účtenky do modrého kontejneru nepatří. Ministerstvo radí vyhazovat termopapír do směsného odpadu v černé popelnici, aby se bisfenoly do recyklace vůbec nedostaly. Přečtěte si také: Konec pěšinky uprostřed. Kadeřníci teď sázejí na tento účes, který umí zjemnit obličej
Zdroje: https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/05/Bisfenoly.pdf, https://www.zbozi.cz/toaletni-papiry/, https://www.arecenze.cz/clanky/otestovali-jsme-17-toaletnich-papiru/, https://sciencenews.org/?p=35449, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12913405/, https://mzp.gov.cz/system/files/2024-12/OFDN-List_3b_Hedvabny_papir-20180314.pdf.pdf, https://hrabovjanka.cz/blog/uctenka-recyklace-papir/, https://www.denik.cz/dum-a-byt/uklid-toaletni-papir.html, https://mzp.gov.cz/cz/pro-media-a-verejnost/aktuality/archiv-tiskovych-zprav/nevyhazujte-uctenky-do-trideneho-odpadu