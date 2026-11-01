Míchání krému Nivea s kukuřičným škrobem je trend: proč se doporučuje a k čemu vám poslouží

Modrou plechovku krému Nivea zná snad každý a kukuřičný škrob mívá v kuchyni většina domácností. Právě tahle nenápadná dvojice teď koluje po sociálních sítích jako levný domácí kosmetický trik. Co se s pletí po jeho použití skutečně děje a v čem to jeho příznivci přehánějí?
Domácí botox? Tahle pasta ho nenahradí
Ve videích na TikToku a Instagramu se o směsi mluví skoro jako o zázraku. Má prý vyhladit vrásky a omladit obličej, někteří jí rovnou přezdívají domácí botox. Doporučují ji hlavně influenceři a jejich sledující, kteří v ní vidí úspornou náhradu drahé kosmetiky. Láká i tím, že obě suroviny jsou levné a většina lidí je má doma po ruce.
Dermatologové takové sliby krotí. Klinický výzkum, který by směsi přiznal skutečný omlazující účinek, zatím nikdo nepředložil. Na seznamu postupů, které radí Americká akademie dermatologie, ji také nenajdete.
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Proč tedy tolik spokojených ohlasů? Směs umí pleť hned po použití zjemnit a zmatnit, takže obličej v zrcadle působí svěžeji. Změna se ale odehrává jen na povrchu kůže a po čase vyprchá.
Krém změkčuje, škrob pije mastnotu
Krém Nivea je hustý a mastný. Podle složení, které uvádí výrobce, stojí na vodě, parafínovém oleji, vosku a glycerinu, dále obsahuje lanolinový alkohol, panthenol a parfém. Konzervační látky v něm nejsou. Na kůži zůstává jako ochranná vrstva, která zpomaluje vysychání, a suchá místa proto zvláční.
Kukuřičný škrob funguje přesně opačně. Natáhne do sebe vlhkost a maz z povrchu kůže, takže pleť po něm působí sušší a méně se leskne. S tímto účinkem počítají i výrobci kosmetiky, škrob z kukuřice nebo rýže patří k hlavním složkám řady kupovaných fixačních pudrů.
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Když se obě suroviny spojí, vznikne hutnější pasta. Ta kůži zvláční a pleť po ní přitom nezůstane tak lesklá jako po samotném krému.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Surovina Jak působí Výsledek Krém Nivea zůstává na kůži jako ochranná vrstva, která zpomaluje vysychání suchá místa zvláční Kukuřičný škrob natáhne do sebe vlhkost a maz z povrchu kůže pleť působí sušší a méně se leskne Pasta z obou surovin kůži zvláční pleť nezůstane tak lesklá jako po samotném krému Jak pastu namíchat
Návody se v poměrech trochu liší, nejčastěji ale vypadá postup takto:
Přečtěte si také: Nejhorší brambory ze supermarketu. Češi z nich vaří každý týden a neví, co je s nimi špatně Odměřte do misky dvě lžíce krému. Stačí menší nádobka, jen v ní nesmí zůstat voda ani zbytky jídla. Škrob přisypávejte po troškách, celkem jednu až dvě lžíce, a každou dávku hned rozmíchejte, dokud nezmizí bílé hrudky. S menším množstvím škrobu zůstane pasta jemná, s větším zhoustne. Hotová má být vláčná a dobře se roztírat. Obličej nejdřív umyjte a pastu na něj rozprostřete ve slabé vrstvě, podobně jako pleťovou masku. Nechte ji působit čtvrt hodiny, nejdéle 20 minut. Potom ji opláchněte vlažnou vodou a pleť osušte jemným přitisknutím ručníku.
Díky hutné konzistenci se pasta hodí i na tělo, zvlášť na místa, kde je kůže drsná a suchá.
Škrob se do krému přisypává po troškách a míchá, dokud pasta není vláčná a bez hrudek. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Komu se trik nehodí
Kdo se potýká s rychle se mastící pletí nebo pupínky, by měl zpozornět. Klasický krém z modré plechovky vytváří na kůži hutný film, který ji uzavírá, a pro takovou pleť může být zbytečně těžký. Akné navíc tahle maska nijak neléčí.
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Než pastu poprvé vyzkoušíte, myslete na pár zásad:
Novou směs nejdřív naneste jen na malou plošku kůže a na obličej ji dejte až tehdy, když se nic nestane. Vynechte oční okolí a rty, stejně jako odřeniny, zanícená místa nebo kůži podrážděnou po holení. Když kůže po nanesení začne štípat, svědit nebo se na ní objeví vyrážka, nečekejte na konec doby působení. Pastu rovnou smyjte a k receptu se už nevracejte.
Snášenlivost je u každého jiná a recept, který pomohl kamarádce, vám klidně může pleť podráždit.
Na co pasta stačí
Jako levná maska na občasné použití dává směs smysl hlavně lidem se sušší pletí, která se snadno nepodráždí. Obličej po ní bude vláčnější a matnější. Pravidelnou péči ale nenahradí, pleť dál potřebuje přes den krém s UV filtrem, dostatek vláhy a jemné mytí. Když vás trápí potíže s pletí, které týdny nemizí, je lepší místo dalších domácích pokusů zajít za kožním lékařem.
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Zdroje: https://www.gastrolabweb.com/tips/2026/10/27/mezclar-crema-nivea-con-maicena-para-que-sirve-y-como-se-usa-70732.html, https://www.terra.com.mx/estilo-de-vida/2025/5/28/que-pasa-si-uso-crema-nivea-con-maicena-para-las-arrugas-de-la-cara-68351.html, https://heraldodemexico.com.mx/estilo-de-vida/2026/10/26/mezclar-crema-nivea-de-lata-azul-con-dos-cucharadas-de-maicena-por-que-lo-recomiendan-para-que-sirve-916533.html, https://labmuffin.com/diy-mattifying-face-powder-just-a-bag-of-corn-starch/, https://www.nivea.co.uk/products/creme-moisturiser-40060000661580045.html, https://www.luznoticias.mx/2026-10-26/mexico/mezclar-crema-nivea-con-maicena-quienes-la-recomiendan-y-para-que-sirve/311989