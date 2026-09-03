Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Korejský seriál Znovu vdaná císařovna se natáčel v Praze i Českém Krumlově. Tvůrci museli řešit problém s kostýmy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Romantický epos Znovu vdaná císařovna slibuje palácové intriky i nelítostný boj o moc. Značná část nového asijského historického seriálu se natáčela v Česku.
Znovu vdaná císařovna

Znovu vdaná císařovna

Zdroj: FOTO:distr. Disney+
Reklama
Další články z V Telce
Kriminálka Anděl nabídne případ kanibala. Vedení Novy se při schvalování první verze pořádně zapotilo
Kriminálka Anděl nabídne případ kanibala. Vedení Novy se při schvalování první verze pořádně zapotilo
Druhá řady Jámy lvové: Nové tváře investorů, souboje tvůrců a o peníze bude usilovat i Lu z Love Islandu
Druhá řady Jámy lvové: Nové tváře investorů, souboje tvůrců a o peníze bude usilovat i Lu z Love Islandu

Druhá řada populární show Jáma lvová představí nové investory s miliardovým byznysem. Soutěžící budou žádat...

Infiltrátor: Utajená operace trvala plné dva roky a rodina musela jít stranou kvůli vyšetřování
Infiltrátor: Utajená operace trvala plné dva roky a rodina musela jít stranou kvůli vyšetřování

Kriminální drama Infiltrátor s Bryanem Cranstonem vychází ze skutečné operace. Odhaluje taktiky, jakými...

Návrat do Cold Mountain: Rumunské hory, vůz po popraveném diktátorovi a denně k jídlu jen vajce natvrdo
Návrat do Cold Mountain: Rumunské hory, vůz po popraveném diktátorovi a denně k jídlu jen vajce natvrdo

Historický snímek Návrat do Cold Mountain skrývá náročné podmínky v horách. Zjistěte víc o vaječné dietě...

Pod Jezevčí skálou: Holý udělal scénu kvůli jelenovi, pak ho pokousal pes a zranění před otcem tajil
Pod Jezevčí skálou: Holý udělal scénu kvůli jelenovi, pak ho pokousal pes a zranění před otcem tajil

Při natáčení rodinného filmu Pod Jezevčí skálou musel Tomáš Holý čelit nepříjemnému zranění i krutým...

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.