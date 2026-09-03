Korejský seriál Znovu vdaná císařovna se natáčel v Praze i Českém Krumlově. Tvůrci museli řešit problém s kostýmy

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Korejský seriál Znovu vdaná císařovna se natáčel v Praze i Českém Krumlově. Tvůrci museli řešit problém s kostýmyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Romantický epos Znovu vdaná císařovna slibuje palácové intriky i nelítostný boj o moc. Značná část nového asijského historického seriálu se natáčela v Česku.
Znovu vdaná císařovna
Zdroj: FOTO:distr. Disney+
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