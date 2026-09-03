Kompletní seznam telefonů, které dostanou od Samsungu funkci detekce podvodů. Ve hře jsou i starší modely

Rozbor kódu betaverze One UI 9 Beta 7, který na konci srpna 2026 zveřejnil Android Authority, odhalil kompletní whitelist telefonů Samsung, pro které se chystá podpora funkce detekce podvodných hovorů a zpráv. Na seznamu figurují modely řady Galaxy S25, skládací telefony generace Z7 a překvapivě i dosud nepředstavená řada Galaxy S27. Než se ale rozběhnete kontrolovat svůj telefon: „starší modely“ v tomto případě neznamenají Galaxy S24 nebo S23. Nejstarší přístroje na seznamu patří do loňské vlajkové generace 2025. Jde o kompletní výčet modelů nalezených v kódu, nikoli o finální veřejné potvrzení od Samsungu.
Přesný seznam modelů z kódu One UI 9 Beta 7
Rozbor betaverze odhalil následující zařízení spolu s jejich interními modelovými označeními:
- Galaxy S25 (SM-S931)
- Galaxy S25+ (SM-S936)
- Galaxy S25 Edge (SM-S937)
- Galaxy S25 Ultra (SM-S938)
- Galaxy Z Fold7 (SM-F966)
- Galaxy Z Flip7 (SM-F766)
- Galaxy Z TriFold (SM-F968)
- Galaxy S27 – čtyři varianty: SM-S952, SM-S956, SM-S957, SM-S958
Kód navíc obsahuje zmínky o čipových platformách „qcom“ a „s5e9975“ (očekávaný Exynos 2700), což naznačuje testování na více hardwarových variantách pro rok 2027. Důležitý detail: Galaxy S25 FE, který Samsung oficiálně zařadil do rozšířené beta verze One UI 9, v tomto whitelistu pro detekci podvodů chybí. Naopak S25 Edge a Z TriFold v betě jmenovány nejsou, ale v kódu pro detekci podvodů ano. Seznam podpory funkce a seznam beta zařízení prostě nejsou totéž.
Co přesně Scam Detection umí a kde má limity
Funkce stojí na umělé inteligenci, která neanalyzuje jen klíčová slova, ale rozpoznává konverzační vzorce typické pro podvod. Samsung dnes oficiálně popisuje AI Scam Detection pro podvodné hovory v aplikaci Telefon na zařízeních Galaxy s Androidem 16 a One UI 8.5 nebo novějším a uvádí, že je ve výchozím stavu zapnutá. Google paralelně provozuje Scam Detection v aplikaci Google Messages pro SMS, MMS a RCS zprávy, kde model přímo v telefonu vyhodnocuje konverzaci a zobrazí varování „Pravděpodobný podvod“.
Často se opakuje tvrzení, že data neopouštějí telefon. Hlavní vyhodnocení skutečně běží lokálně. Ale je tu nuance: při kontrole odkazů v přijatých zprávách může být URL odeslána na servery Googlu k ověření škodlivosti. A pokud uživatel nahlásí spam, sdílí se číslo odesílatele a až deset posledních příchozích zpráv. Absolutní soukromí to tedy není.
Proč to Samsung a Google řeší právě teď? Čísla mluví jasně. Google uvádí, že jeho ochranné systémy zpracovávají měsíčně více než 10 miliard podezřelých hovorů a zpráv. Podle reportu Androidu o textových podvodech 94 % respondentů už dostalo podvodnou textovou zprávu a 73 % je z mobilních podvodů velmi nebo extrémně znepokojeno. Přes tři čtvrtiny nahlášených podvodných zpráv spadají do kategorií falešných pracovních nabídek, neuhrazených plateb a podvodných investic.
Kdy to dorazí do Česka a bude to fungovat česky?
Krátká odpověď: zatím není jisté ani jedno. Samsung 1. září 2026 oznámil rozšíření One UI 9 beta na Galaxy S25, Z Fold7, Z Flip7 a S25 FE, ale jen ve vybraných trzích: Indii, Koreji, Spojeném království a USA. Česko mezi nimi nefiguruje. V oficiálním FAQ Samsung zároveň uvádí, že konkrétní datum finální verze předem specifikovat nemůže. U řady S27 dává časově smysl až začátek roku 2027, kdy se očekává uvedení těchto telefonů.
S češtinou je situace ještě komplikovanější. Google u textové vrstvy Scam Detection na Pixelu uvádí podporu pro arabštinu, angličtinu, francouzštinu, němčinu, portugalštinu a španělštinu v devíti regionech; Česko ani čeština mezi nimi nejsou. Anglické nebo německé phishingové vzorce cílené na české uživatele by funkce zachytit mohla, ale pro čistě české formulace podvodů dnes žádná veřejná garance neexistuje.
Jak si stojí konkurence
Pixel od Googlu měl v detekci podvodů náskok. Detekci podvodných hovorů spustil v listopadu 2024 pro anglicky mluvící beta uživatele v USA na Pixelu 6 a novějších, textovou verzi v Google Messages pak 4. března 2025. Samsung u hovorů uvádí výchozí zapnutí, zatímco Google u hovorové verze původně volil výchozí vypnutí.
Apple v iOS 26 řeší problém jinak: odděluje neznámé odesílatele a filtruje spam kombinací pravidel na zařízení, vzorců zpráv a ověřování odesílatele. Je to spíš třídění a prověřování než aktivní konverzační varování. Xiaomi podporuje ochranu před spamem v Google Messages a ve vlastní funkci Smart Messaging nabízí ochranu proti podvodům, ale přiznává sběr telefonních čísel a obsahu zpráv pro její fungování. V přístupu k soukromí je to podstatný rozdíl oproti převážně lokálnímu zpracování u Samsungu a Googlu.
Co z toho plyne pro majitele Galaxy
Samsung podle všeho rozšiřuje ochranu nejdříve na novější vlajkové telefony s dostatečným výkonem pro AI přímo v zařízení a teprve potom případně dál. Kdo vlastní Galaxy S25, S25+ nebo S25 Ultra, má šanci funkci dostat mezi prvními, jakmile Samsung dokončí beta testování a pustí finální verzi One UI 9. Prakticky to znamená: nainstalovat aktualizaci a pokud chcete textovou ochranu, mít nastavené Google Messages jako výchozí aplikaci pro zprávy. Samsung totiž v USA už tlačí uživatele k přechodu z vlastní aplikace Samsung Messages právě na Google Messages a na zařízeních s One UI 9 umožní Samsung Messages odinstalovat.
Majitelé Galaxy S24, S23 nebo starších modelů v aktuálním kódu zastoupeni nejsou. Neznamená to definitivní stopku, Samsung oficiální matici podpory dosud nezveřejnil. Ale čekat na ni s telefonem starším než dva roky by podle nás bylo spíš optimistické než realistické.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman