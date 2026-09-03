Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Kompletní seznam telefonů, které dostanou od Samsungu funkci detekce podvodů. Ve hře jsou i starší modely

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Samsung a Google testují rozšíření funkce Scam Detection na celkem dvanáct modelů Galaxy, včetně telefonů, které ještě ani nevyšly.
Android telefon Samsung Galaxy S25 Ultra

Android telefon Samsung Galaxy S25 Ultra

Zdroj: HuangWending18072009 / Creative Commons / CC-BY-SA
Reklama
Další články z Mobify.cz
ChatGPT v hledáčku Evropské komise. Hrozí mu tvrdá regulace, jakou dosud neznal
ChatGPT v hledáčku Evropské komise. Hrozí mu tvrdá regulace, jakou dosud neznal
WhatsApp vás brzy varuje před podvodníky přímo v chatu. Nikdo už se potom k vašim zprávám nedostane
WhatsApp vás brzy varuje před podvodníky přímo v chatu. Nikdo už se potom k vašim zprávám nedostane

WhatsApp testuje funkci, která přímo v okně konverzace označuje podezřelou zprávu od neznámého čísla, a...

Google Meet ukrývá funkce, které vám vylepší obraz i zvuk zdarma. Jsou zdarma, ale málokdo o nich ví
Google Meet ukrývá funkce, které vám vylepší obraz i zvuk zdarma. Jsou zdarma, ale málokdo o nich ví

Google Meet má přímo v sobě nástroje, které dokážou vylepšit obraz i zvuk bez jediné koruny navíc, jenže...

Zkuste zadat do Googlu slovo „počasí“ a podívejte se nahoru. Malá zelená žabka se změnila v návykovou hru
Zkuste zadat do Googlu slovo „počasí“ a podívejte se nahoru. Malá zelená žabka se změnila v návykovou hru

Google proměnil svou ikonickou žabku Froggy na počasí v miniherní svět, který se spouští přímo z výsledků...

Vypadají jako z roku 1989, ale umí věci roku 2025. Casio přidalo bluetooth a krokoměr do retro hodinek za pár korun
Vypadají jako z roku 1989, ale umí věci roku 2025. Casio přidalo bluetooth a krokoměr do retro hodinek za pár korun

Casio ABL-100WE-1AEF si zachovává hranatý ocelový design klasických digitálek z konce 80. let, ale uvnitř...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.