Antonelli vede mistrovství světa. V Monze ale musí závodit způsobem, kterému se lídr šampionátu obvykle vyhýbá

Kimi Antonelli přijíždí do Monzy jako lídr mistrovství světa Formule 1. Italské tribuny mají poprvé po dlouhé době domácího jezdce, který přijíždí na Grand Prix Itálie jako skutečný kandidát na titul, jenže Mercedes mu současně připravil víkend, během něhož nebude moci závod kontrolovat způsobem typickým pro člověka v jeho pozici.
Antonelli dostane nový pohonný agregát a kvůli překročení povoleného počtu komponent ho čeká trest na startovním roštu nejméně deset míst. Mercedes jej naplánoval vědomě. Toto Wolff vysvětlil, že tým při hledání nejvhodnějšího okruhu pro podobnou penalizaci vyhodnotil právě Monzu jako místo, kde je možné ztrátu pozic nejlépe kompenzovat.
Z pohledu celé sezony to dává smysl. Z pohledu jednoho závodu vzniká velmi zvláštní situace: jezdec, který by měl náskok v šampionátu chránit, musí doma předjíždět, riskovat v provozu a dostávat se do soubojů s lidmi, kteří s jeho bojem o titul nemají nic společného.
Lídr mistrovství nemusí každý víkend vyhrát
Jakmile jezdec získá v šampionátu náskok, začne se měnit hodnota rizika. Druhé místo může být výborným výsledkem, třetí přijatelné a někdy má větší cenu bezpečně dovézt patnáct bodů než zkusit agresivní manévr o sedm bodů navíc a skončit bez výsledku.
Antonelli má díky vedení právě tuto výhodu. Jeho soupeři potřebují náskok stahovat, zatímco on může v části závodů reagovat podle jejich výsledků a vyhnout se situacím, v nichž je potenciální zisk menší než možné škody.
Start hluboko v poli tento luxus ruší.
Pokud Norris nebo jiný přímý soupeř odstartuje vpředu a Antonelli například kolem patnáctého místa, Mercedes nemůže jednoduše čekat, jak se závod vyvine. Každé kolo za pomalejšími vozy znamená čas, který lidé vpředu získávají zdarma.
Antonelli proto bude muset dělat něco, čemu se lídr šampionátu obvykle snaží vyhýbat: aktivně vytvářet situace, v nichž se může závod pokazit.
Monza je pro podobný trest logická. Není ale bezriziková
Důvod Mercedesu je poměrně snadno pochopitelný. Monza díky dlouhým rovinkám a nízkému přítlaku nabízí více možností k předjíždění než řada jiných okruhů. Pokud tým ví, že penalizaci kvůli motorům bude muset během sezony přijmout, chce ji absolvovat tam, kde rychlé auto nebude celé odpoledne uvězněné za pomalejším soupeřem.
Jenže možnost předjíždět neznamená, že jsou předjížděcí manévry zadarmo.
Antonelli se může dostat do DRS vlaku několika vozů, kde všichni využívají otevřené zadní křídlo a rozdíl maximálních rychlostí se výrazně zmenší. Může několik kol ničit pneumatiky v turbulentním vzduchu nebo být nucen změnit strategii jen proto, aby se z provozu dostal.
A především může přijít kontakt.
Jezdec na desátém nebo dvanáctém místě nebude Antonelliho pouštět jen proto, že Ital bojuje o titul. Pro něj může jít o vlastní životní výsledek a body, které jeho tým zoufale potřebuje. Lídr mistrovství světa se tak může dostat do tvrdého souboje s člověkem, kterého normálně v titulové matematice vůbec neřeší.
Mercedes obětoval domácí pohodlí ve prospěch celé sezony
Pro Antonelliho a italské fanoušky je načasování penalizace trochu kruté. Domácí Grand Prix je přesně ten závod, kde by jezdec chtěl mít možnost útočit na pole position, stát v první řadě a nechat tribuny reagovat na každý jeho rychlý sektor.
Mercedes se ale nemůže rozhodovat podle romantiky.
Pokud tým věří, že nový motor bude v dalších závodech důležitý a penalizace by stejně dříve nebo později přišla, musí hledat místo, kde stojí nejméně mistrovských bodů. Monza podle jeho simulací vyšla nejlépe.
To je také zajímavá připomínka rozdílu mezi jedním závodem a šampionátem. Fanoušek v Monze přirozeně chce domácí vítězství. Mercedes chce titul v posledním závodě sezony.
A pokud k němu vede cesta přes pokaženou startovní pozici doma, tým musí být ochoten tuto cenu zaplatit.
Největším soupeřem může být několik kol ztracených úplně mimo titulový boj
Antonelliho závod se proto nebude rozhodovat jen při soubojích s Norrisem nebo dalšími kandidáty na titul. Možná bude ještě důležitější, jak rychle zvládne auta ze středu pole.
Pokud se přes ně dostane během prvních kol, může využít rychlosti Mercedesu, otevřenější trať a strategii k návratu mezi nejlepší. Pokud se naopak někde zasekne, ztráta může růst velmi rychle a špička si vytvoří náskok, který už nebude možné stáhnout pouze vyšším tempem.
Přesně tady bude muset Antonelli kombinovat dvě protichůdné role.
Jako závodník bude chtít každou příležitost využít okamžitě. Jako lídr mistrovství musí vědět, že jedna uražená přední náprava může stát podstatně víc než několik kol čekání.
Ve 20 letech tak dostává domácí víkend, který možná prověří jeho titulovou zralost víc než závod z pole position.
Monza může ukázat něco důležitějšího než čistou rychlost
Antonelli už během sezony dokázal, že může být nejrychlejším jezdcem na trati. Proto vede šampionát. Závody o titul ale postupně přidávají situace, které se nedají řešit jen rychlostí.
Jednou je to špatná kvalifikace, jindy počasí, technická závada nebo právě motorová penalizace. Šampion se poznává také podle toho, kolik bodů dokáže vytěžit z víkendu, který od začátku není nastavený v jeho prospěch.
Monza proto může být pro Antonelliho paradoxně jedním z nejzajímavějších závodů roku i bez vítězství.
Pokud se z hloubi pole dostane například na pódium a minimalizuje ztrátu na hlavní soupeře, může být takový výsledek pro boj o titul cennější než hladká výhra z první řady někde jinde.
Mercedes si vědomě vybral okamžik, kdy svého lídra pošle dozadu.
Teď musí Antonelli dokázat, že umí bojovat o mistrovství světa i ve chvíli, kdy před sebou vidí víc zadních křídel než volné trati.
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Zdroje: Formula 1 – Wolff explains decision behind Monza engine penalty for Antonelli [1], Formula 1 – Toto Wolff confirms Kimi Antonelli is set for grid penalty at Italian Grand Prix [2], Reuters – Formula One leader Antonelli to take grid drop at Monza home race [3].