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NASA oznámila datum, kdy má definitivně vyhasnout život na Zemi

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Japonští vědci ve spolupráci s NASA provedli 400 tisíc simulací budoucnosti naší planety. Výsledek? Kyslík v atmosféře vydrží ještě zhruba miliardu let. Pak přijde konec.
NASA oznámila datum, kdy má definitivně vyhasnout život na Zemi

NASA oznámila datum, kdy má definitivně vyhasnout život na Zemi

Zdroj: Shutterstock
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