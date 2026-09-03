Hokejový boss Hadamczik je na neschopence. Majitel Pardubic Dědek prozradil, že mu to komplikuje plány

Petr Dědek to řekl začátkem září v rozhovoru pro iSport.cz přímo: čekal na poslední zasedání výkonného výboru, nic se nestalo a prezidentova neschopenka podle něj komplikuje rozhodnutí o tom, kdo bude od sezony 2032/33 obchodovat marketingová a vysílací práva Tipsport extraligy. Majitel Pardubic přitom nemluví o provozu svého klubu. Mluví o nabídce společnosti Relmost, která slibuje hokejovým klubům a svazu dohromady 9,6 miliardy korun za patnáct let. A právě ta nabídka leží bez verdiktu.
Hospitalizace, operace, ticho
Hadamczikova absence má veřejně doložitelnou stopu sahající přinejmenším do poloviny června. Na svazové konferenci 18. června 2026 chyběl. Viceprezident Petr Bříza tehdy delegátům sdělil, že prezident byl hospitalizován a den předtím podstoupil operaci. Konference proběhla bez něj, všechny body hlasování prošly. O dva a půl měsíce později, 2. září, Dědek veřejně potvrdil, že Hadamczik je stále na neschopence. Svaz přesnou délku absence nezveřejnil.
Důležitější než kalendář je ale otázka, co absence skutečně blokuje. Podle stanov ČSLH schválených v listopadu 2024 může schůzi výkonného výboru při nepřítomnosti prezidenta svolat viceprezident nebo generální sekretář. VV je usnášeníschopný při nadpoloviční většině svých jedenácti členů. Při dlouhodobé absenci má výbor určit jednoho z viceprezidentů (Břízu nebo Jana Tůmu) jako dočasného zástupce. Právní paralýza z toho neplyne. Politická ano.
Miliardy na stole, shoda nikde
Jádro sporu nemá zdravotní, ale finanční a mocenskou povahu. Dědkova společnost Relmost předložila letos v květnu nabídku: 7,8 miliardy korun klubům a 1,8 miliardy svazu za patnáctileté období. Součástí balíku byly i strukturální podmínky: zrušení baráže, možnost vstupu zahraničního klubu, tlak na modernizaci stadionů. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje reagovala okamžitě: „V téhle podobě to není seriózní.“
5. srpna 2026 pak valná hromada APK LH poměrem 12:1:1 potvrdila vlastní strategii. Kluby chtějí od sezony 2028/29 obchodovat práva po jednotlivých balíčcích (televizní, digitální, sponzorské) a udržet si nad nimi kontrolu. Argumentují transparentností a dlouhodobě lepším zhodnocením. V pozadí zaznívá i námitka střetu zájmů: majitel jednoho extraligového klubu by zároveň ovládal komerční produkt celé soutěže.
Svaz v srpnu na svém webu potvrdil, že výkonný výbor nabídky projednal, pověřil pracovní skupinu dalším vyhodnocením a finální rozhodnutí odložil. O Hadamczikově zdravotním stavu jako důvodu odkladu se v oficiální komunikaci nepíše ani slovo.
Dědek tlačí veřejně, a ví proč
Když Dědek řekl, že „vždycky bude říkat věci na rovinu a mluvit pravdu“, nebyla to jen osobní deklarace. Byl to veřejný tlak na výkonný výbor ve chvíli, kdy jeho nabídka stojí bez odpovědi a protistrana (dvanáct ze čtrnácti extraligových klubů) už odhlasovala jiný model. Zdravotní absence prezidenta mu v tomto kontextu posloužila jako vysvětlení, proč se nic nehýbe. Zda je to celý příběh, je jiná věc.
Srovnání s fotbalem ukazuje, jak daleko má hokej k jasně ukotvenému vztahu mezi ligou a svazem. Ligová fotbalová asociace má od roku 2016 plnou kompetenci k organizaci profesionálních soutěží a s FAČR ji pojí rámcová smlouva s přesně definovanými finančními toky. V hokeji APK LH extraligu organizuje a řídí po dobu trvání smlouvy, ale o tom, kdo a jak bude obchodovat práva po jejím vypršení, se teprve bojuje.
Co se stane, když se nerozhodne
Do konce sezony 2027/28 obchoduje extraligová práva společnost BPA. APK počítá s tím, že na konci roku 2026 vyhlásí tendry na nové období. Konkrétní termín, do kdy musí ČSLH zaujmout finální stanovisko k Dědkově nabídce, veřejně stanoven není. Pat tedy může trvat měsíce, aniž by bezprostředně ohrozil nejbližší extraligovou sezonu.
Pokud Relmost práva nezíská, kluby a svaz přijdou o veřejně slíbenou fixní částku 9,6 miliardy za patnáct let. Podržely by si ale institucionální kontrolu nad tím, komu a za jakých podmínek se práva prodávají. Garantovaná minimální suma alternativního modelu APK zatím zveřejněna nebyla. Právě tady se láme rozhodování, mezi jistotou velkého čísla od jednoho hráče a svobodou obchodovat po částech s více partnery.
Hadamczikova neschopenka je v tomto příběhu katalyzátor, ne příčina. Skutečný spor je o podpis pod modelem, který na příštích patnáct let přerozdělí miliardy a rozhodne, kdo bude mít nad českým extraligovým hokejem reálnou kontrolu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek