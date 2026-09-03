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Co kdyby se najednou vypařily všechny oceány světa?

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Od nepaměti bylo lidstvo posedlé apokalypsou. Fatální scénáře bývají často zdrojem inspirací pro katastrofické filmy či napínavé knihy. Pravděpodobně jste se již setkali s těmi nejčastějšími, jako je srážka s asteroidem či jaderná válka.
Co kdyby se najednou vypařily všechny oceány světa?

Co kdyby se najednou vypařily všechny oceány světa?

Zdroj: Piyaset / Shutterstock
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