Nudle s tvarohem po staru jsou babiččino syté jídlo pro obyčejný den i vzpomínku na dětství

s Nudle tvarohem pro mě nejsou jídlo, které se dlouho plánuje nebo vytahuje při nějaké slavnostní chvíli. Spíš se prostě uvaří. V hlavě mi u nich naskočí babiččina středa: na plotně velký hrnec, nudle za chvíli měkké a uprostřed stolu mísa širokých nudlí. Na nich měkký , zlatavé rozpuštěné máslo a trochu moučkového cukru. Žádné kličky, žádné modernizování za každou cenu. Jen obyčejný, tvaroh poctivý oběd, po kterém člověk nemá pocit, že mu něco chybělo.
Tenhle recept jsem si
nechala skoro tak, jak byl. z dětství Stojí hlavně na třech drobnostech: voda na nudle musí být opravdu osolená, tvaroh má být měkký a dobrý a máslo se musí dostat k nudlím hned po slití, dokud jsou ještě horké. Ne za pět minut. Tvaroh tu navíc není jen sladká ozdoba na povrchu.
Můj osvědčený postup: Jakmile nudle sliju, vrátím je rovnou do hrnce, přihodím máslo a promíchám je ještě horké. Máslo se pěkně rozleze mezi nudle a tvaroh se pak na ně líp naváže. Když se s tím otálí, těstoviny se začnou lepit k sobě a máslo už po nich spíš klouže, než aby je opravdu obalilo. Recept na sladké nudle s tvarohem podle babičky
Z tohoto množství připravíte poctivý oběd
pro čtyři osoby. Nejvíc se sem hodí široké vaječné nudle, taková ta stará dobrá klasika. Když ale ve spíži najdete tagliatelle nebo papardelle, není důvod je nepoužít. Celková délka přípravy: 20 až 25 minut Porce: 4 Ingredience k přípravě
Nudle a základ: 400 g širokých vaječných nudlí osolená voda na vaření 60 g másla
Tvarohový přeliv: 400 g měkkého tvarohu 4 lžíce moučkového cukru (případně méně nebo víc podle chuti) Postup přípravy nudlí sypaných tvarohem
1. Do většího hrnce nalijte vodu, osolte ji a přiveďte k varu.
Nudle uvařte podle návodu na obalu, obvykle to trvá 10 až 12 minut. Měly by být měkké, ale ještě držet tvar. Sůl dejte už do vody, dodatečné solení hotového jídla to úplně nezachrání.
2. Zatím si do misky rozdrobte
tvaroh a promíchejte ho s moučkovým cukrem. Cukr berte spíš jako orientační množství. Někdo má rád tvaroh vyloženě sladký, jinému stačí jen lehce dosladit. Foto: Cooky.cz, Nudle s tvarohem jako od babičky: Měkké, bohatě sypané tvarohem, které voní celým bytem
3. V malém kastrůlku, případně v mikrovlnné troubě, rozpusťte
máslo. Nechte ho jen povolit a trochu zezlátnout, nepřepalujte ho. Hořká chuť přepáleného másla by tady byla znát hned a jídlu by moc nepomohla.
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4. Uvařené nudle slijeme přes cedník a hned je vrátíme zpátky do hrnce, případně je přesypeme do větší mísy. Bez čekání přilijeme
rozpuštěné máslo a důkladně promícháme, aby se obalila pokud možno každá nudle.
5. Nudle rozdělte na talíře, navrch dejte pořádnou porci
tvarohové směsi a kdo chce, může je ještě lehce poprášit moučkovým cukrem. Podávejte je hned, dokud jsou teplé. Tipy redakce: Tvaroh naslano: Pokud sladké nudle nejsou vaše věc, cukr jednoduše vynechte. Tvaroh osolte, opepřete a přidejte najemno nasekanou pažitku. Navrch se hodí kostičky opečené slaniny a lžíce zakysané smetany. V téhle úpravě z toho bez dlouhého přemýšlení vznikne sytá večeře. Zapečená verze: Nudle s tvarohem se dají zapéct i v troubě. Promíchejte nudle s tvarohem, přidejte 4 vejce a 70 g moučkového cukru, směs přendejte do vymazané zapékací mísy a pečte při 180 stupních asi 25 až 30 minut. Výsledkem je pevnější jídlo, které se dá krájet, podobně jako ho znají babičky z Pojizeří. Výběr tvarohu: Měkký tvaroh se s nudlemi spojí lépe než hutný granulovaný. Když máte doma jen pevnější tvaroh, rozmíchejte ho se lžící smetany nebo mléka. Bude vláčnější a na talíři nebude působit suše. Výživa: Healthline uvádí tvaroh jako dobrý zdroj kaseinu, tedy pomalu vstřebatelné bílkoviny, která pomáhá zasytit na delší dobu. Porce nudlí s tvarohem proto není jen rychlý domácí oběd, ale i jídlo s obsahem bílkovin a vápníku.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline