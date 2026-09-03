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Hvězda seriálu Ulice se poprvé oženila. Jeho manželkou se stala o 13 let mladší herečka Nina

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Herec Vasil Fridrich, kterého televizní diváci znají především z Ulice a seriálu Devadesátky, udělal ve svém soukromí velký krok. Poprvé se oženil. Jeho manželkou se stala herečka Nina Horáková, s níž se po boku na veřejnosti začal objevovat před dvěma lety.
Vasil Fridrich se poprvé oženil. Jeho manželkou se stala o 13 let mladší herečka Nina Horáková.

Vasil Fridrich se poprvé oženil. Jeho manželkou se stala o 13 let mladší herečka Nina Horáková.

Zdroj: nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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