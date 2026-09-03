Hvězda seriálu Ulice se poprvé oženila. Jeho manželkou se stala o 13 let mladší herečka Nina

Vasil Fridrich patří mezi známé české herce, kteří si své soukromí příliš nehlídají prostřednictvím sociálních sítí a o partnerském životě mluví spíše výjimečně. Není proto velkým překvapením, že ani o svatbě s Ninou Horákovou dopředu veřejně neinformoval. Na změnu v jejich vztahu upozornila až nenápadná stopa spojená s pracovním životem jeho partnerky.
Na seznamu hostů chystané premiéry muzikálu Biograf láska 2 byla totiž herečka uvedena jako Nina Fridrichová, přičemž její původní příjmení Horáková bylo připojeno v závorce. Nové příjmení začala používat také na svém facebookovém profilu. Vše tak ukázalo na to, že dvojice svůj několikaletý vztah v soukromí posunula dál a uzavřela manželství. Pro oba jde podle dostupných informací o první svatbu.
Dělí je třináct let, spojila je také práce
Nina Horáková je o třináct let mladší než Fridrich a její doménou je především divadlo. Působila například v Městských divadlech pražských a diváci ji znají také z muzikálu Biograf láska v Divadle Kalich. Objevila se ovšem i před kamerou, například v pohádce Tři bratři nebo v televizních seriálech.
S Fridrichem se znali pracovně už řadu let. Společně účinkovali v několika divadelních inscenacích a spolupracovali také při načítání audioknih. Jejich partnerský vztah byl veřejně potvrzen až později. Společně se ve společnosti výrazněji ukázali v roce 2024, přestože podle tehdejších informací už spolu nějakou dobu tvořili pár.
Předchozí vztah trval čtvrt století
Fridrich má za sebou velmi dlouhý vztah s herečkou Barbarou Lukešovou. Dvojice spolu strávila přibližně 25 let a vychovala dva syny, Šimona a Jana. Starší Šimon se vydal také uměleckým směrem a vystudoval režii na FAMU. Přestože Fridrich a Lukešová tvořili dlouhá léta rodinu a veřejně byli někdy označováni jako manželé, svatbu spolu podle dostupných informací neměli.
Nyní tak padesátiletý představitel Luďka Voláka z Ulice vstoupil do manželství vůbec poprvé. Zatímco na televizních obrazovkách jeho postavy často řeší komplikované vztahy, skutečný soukromý život si herec drží podstatně více stranou. Také svatba s Ninou Horákovou podle všeho proběhla bez velkých veřejných oznámení a pozornost na ni přitáhlo až nové příjmení herečky. V době, kdy se o jejich vztahu začalo veřejně mluvit, přitom Horáková neskrývala, že by do budoucna ráda založila rodinu.
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