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Restované kuře s krémovou šafránovou omáčkou a bramborovými šiškami

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Když chci uvařit slavnostnější oběd, ale nechci půl dne stát u plotny, sahám právě po této kombinaci. Restovaná kuřecí prsa, bramborově-květákové šišky a šafránová omáčka působí svátečně, přitom základ je překvapivě prostý. Kouzlo je hlavně v tom, že do šišek přijde vařený květák s bramborami a omáčku vytáhne dojemně malá špetka šafránu.
Obrázek k receptu na Jemnou šafránovou omáčka a restovaná kuřecí prsa: bramborově-květákové šišky promění recept v nečekaně elegantní jídlo

Obrázek k receptu na Jemnou šafránovou omáčka a restovaná kuřecí prsa: bramborově-květákové šišky promění recept v nečekaně elegantní jídlo

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Jemnou šafránovou omáčka a restovaná kuřecí prsa: bramborově-květákové šišky promění recept v nečekaně elegantní jídlo
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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