Restované kuře s krémovou šafránovou omáčkou a bramborovými šiškami

Když je čas na oběd, který má působit trochu slavnostně, ale nechci po něm mít pocit těžkého jídla, sahám často po téhle sestavě. Restovaná kuřecí prsa, bramborovo-květákové šišky a jemná šafránová omáčka vypadají na talíři skoro svátečně, přitom základ je úplně obyčejný: vařené brambory, květák, kus kuřecího masa a do omáčky jen malá špetka šafránu. Doma ho dělám hlavně ve chvíli, kdy má být oběd jemný, ale ne takový ten „dietní“, po kterém má člověk za hodinu zase hlad.
Když se
brambory a uvaří správně a nechají se dobře odpařit, šišky pak drží pohromadě a nejsou těžké. U kuřecích prsou rozhoduje spíš pár minut navíc nebo naopak méně. květák Rychle opéct, nevysušit, nechat chvíli odpočinout. Zní to jako kuchařská samozřejmost, jenže u kuřete je ten rozdíl poznat okamžitě.
Můj tip je prostý: Šišky si bez obav připravte předem. Uvařené chvíli počkají a před obědem pak stačí dodělat maso s omáčkou. V kuchyni je hned méně pobíhání a u nedělního vaření to člověk ocení víc, než by řekl. Květák a brambory spolu fungují líp, než by člověk čekal
Bramborovo-květákové šišky nejsou jen drobná obměna přílohy pro efekt. Brambory jim dají pevnější základ a známou, domácí chuť, zatímco květák těsto zjemní a trochu odlehčí. Výsledek není tak hutný jako u klasických bramborových šišek.
Šafránová omáčka tomu dodá trochu noblesy. Se šafránem se ale nesmí spěchat ani přehánět množství. Pár nitek, případně malá špetka, stačí na to, aby smetana chytila příjemnou barvu a lehce kořeněnou vůni. Recept na domácí restovaná kuřecí prsa se šiškami a šafránovou omáčkou
Doba přípravy: 25 minut Vaření a pečení příloh: 25 minut Počet porcí: 4 porce Celkový čas: zhruba 50 minut Ingredience pro přípravu
Bramborovo-květákové šišky: 300 g vařených brambor 200 g vařeného květáku 1 ks vejce 120 g hrubé mouky 30 g krupice nebo dětské krupičky 1 špetka soli
Restovaná kuřecí prsa: 600 g kuřecích prsou 1 lžíce olivového oleje 20 g másla 1 špetka soli 1 špetka čerstvě mletého pepře 1 lžička hladké mouky
Šafránová omáčka: 1 ks menší šalotky 20 g másla 200 ml smetany ke šlehání 100 ml vývaru 1 malá špetka šafránu 1 špetka soli 1 špetka pepře Postup přípravy restovaných kuřecích prsou s bramborovými šiškami a šafránem
1. Začněte
bramborami a květákem. Uvařte je doměkka, slijte a nechte chvíli stát bez pokličky, aby z nich odešla pára. U šišek je to nenápadný krok, ale umí rozhodnout o výsledku.
2. Vařené
brambory nastrouhejte najemno nebo prolisujte do mísy. Přidejte rozmačkaný květák, vejce, mouku, krupici a sůl. Těsto spojte rukou nebo vařečkou. Má být měkké, ale pořád takové, aby se z něj daly tvarovat šišky. Z těsta vytvarujte menší šišky
3. Jestli se lepí, pomozte si trochou mouky na ruce nebo na pracovní ploše. S moukou ale opatrně, příliš mnoho jí udělá šišky zbytečně pevné.
4. Ve větším hrnci přiveďte k varu osolenou vodu. Šišky do ní vložte a vařte asi
6 až 8 minut, dokud nevyplavou a lehce nezpevní. Vyndávejte je děrovanou naběračkou, raději pomalu, aby se nepotrhaly.
5.
Kuřecí prsa očistěte, osušte papírovou utěrkou a lehce poprašte hladkou moukou. Osolte je a opepřete. Maso by mělo být na povrchu suché, jinak se na pánvi nezačne opékat, ale spíš dusit ve vlastní šťávě.
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6. Na pánvi rozehřejte
olivový olej a kuřecí prsa opečte z obou stran dozlatova. Ke konci přidejte máslo a maso jím krátce přelévejte. Podle výšky prsou počítejte přibližně 4 až 5 minut z každé strany.
7. Opečená
kuřecí prsa přesuňte na talíř, volně přikryjte a nechte několik minut dojít. Tenhle krok doma nevynechávám. Maso se po upečení zklidní a při krájení z něj nevyteče šťáva hned na prkénko.
8. Do menšího rendlíku dejte
máslo a nechte na něm zesklovatět najemno nasekanou šalotku. Přilijte vývar, přidejte šafrán a nechte krátce probublat, zhruba minutu nebo dvě. Omáčka začne postupně vonět a získávat barvu. Zdroj: Hubertl, reative Commons Attribution-Share Alike 4.0, Na omáčku použijeme pouze špetku šafránu.
9. Poté přilijte
smetanu, osolte, opepřete a na mírném ohni nechte omáčku lehce zhoustnout. Nemá z ní být hustá kaše. Lepší je jemná hladká omáčka, která šišky jen obalí.
10. Na talíře rozdělte uvařené
šišky, přidejte nakrájená kuřecí prsa a přelijte šafránovou omáčkou. Podávejte hned, dokud jsou šišky měkké a omáčka teplá. V lednici jídlo vydrží do druhého dne, ale čerstvě dodělané je nejlepší. Rady na závěr k restovaným kuřecím prsům se šiškami Pokud je těsto na šišky příliš řídké, přidávejte hrubou mouku po lžících. Hodně záleží na květáku, některý pustí vody překvapivě dost. Kuřecí maso před opékáním opravdu dobře osušte. Na pánvi se pak rychleji opeče a nebude pouštět tolik šťávy. Se šafránem šetřete. Malé množství stačí, větší by omáčku snadno přehlušilo a navíc by ji zbytečně prodražilo. Šišky fungují i bez masa. Když se opečou na másle a posypou bylinkami, máte z nich lehčí samostatné jídlo. Pokud pár šišek zůstane, druhý den je krátce opečte na másle. Chytí zlatavou kůrku a chutnají dobře i samotné, třeba jen s nasekanou pažitkou.
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Zdroj foto a recept: Romana Rubášová