Château de Brissac: Zelená paní prý bloudí chodbami. Jenže vražda, která ji zrodila, se stala úplně jinde

Příběh má dokonce skutečnou oběť: Charlotte de Valois byla roku 1477 opravdu zavražděna vlastním manželem poté, co ji přistihl s milencem. Jenže při bližším pohledu se jedna z nejslavnějších francouzských hradních legend začne komplikovat. Charlotte totiž nezemřela v Brissacu. Historické prameny umisťují její vraždu do jiného sídla vzdáleného od něj desítky kilometrů.
A právě tím se Brissac stává pro náš seriál zajímavější než obyčejný „hrad s duchem“. Tentokrát totiž můžeme sledovat, jak se skutečná vražda odtrhla od místa, kde se odehrála, a dostala vlastní posmrtný život v úplně jiném zámku.
Zelená paní, která nemá tvář
Dnešní legenda má všechny ingredience klasického gotického příběhu. Ženská postava v zeleném se má objevovat především v prostorách spojených s pokojem Ludvíka XIII. a v jedné z věží. Nejčastěji se o ní vypráví v souvislosti s časnými ranními hodinami nebo bouřlivými nocemi. Některé verze přidávají nářek, který se rozléhá zámkem, jiné zacházejí ještě dál a tvrdí, že při bližším pohledu nemá přízrak běžný lidský obličej.
Identita ducha má být jasná. Je jím Charlotte de Valois, někdy označovaná podle rodiny svého manžela také jako Charlotte de Brézé. Zelená barva jejích šatů dala přízraku jméno La Dame Verte.
Tady však končí pohodlná část příběhu. Charlotte totiž není vymyšlenou zámeckou paní, kterou legenda vytvořila zpětně. Byla skutečnou ženou, její rodokmen byl mimořádný a její smrt patří k dobře známým násilným epizodám francouzského 15. století.
A čím více o této smrti víme, tím podivnější je skutečnost, že právě její duch má strašit v Brissacu.
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Královská dcera, která se provdala za mocného šlechtice
Charlotte se narodila kolem roku 1446 jako dcera francouzského krále Karla VII. a Agnès Sorel. Ta nebyla obyčejnou dvorní milenkou. Stala se jednou z nejznámějších žen své doby a bývá označována za první oficiálně uznávanou maîtresse-en-titre francouzského krále.
Charlotte tak sice nebyla legitimní princeznou, pohybovala se však velmi blízko nejvyšším vrstvám královské moci. Jejím nevlastním bratrem byl budoucí král Ludvík XI.
Roku 1462 se provdala za Jacquese de Brézé, syna významného vojevůdce Pierra de Brézé. Rod Brézé v té době vlastnil také Brissac. Pierre jej získal v roce 1434 a nechal zdejší středověkou pevnost zásadně přestavět; dvě staré věže jsou dodnes součástí mnohem mladšího zámeckého komplexu. Po Pierrově smrti přešel majetek na Jacquese.
Charlotte tedy k Brissacu skutečný vztah měla. Nebyla později náhodně připojena k místu, s nímž ji nic nespojovalo.
Jenže její konec přišel jinde.
V noci otevřel dveře a našel svou ženu s jiným mužem
Na přelomu května a června roku 1477 pobýval Jacques de Brézé se svou ženou na svém sídle v Rouvres poblíž Anetu. Dochovaný text trestního řízení popisuje, že Jacquese upozornil jeden ze služebníků na Charlotte a Pierra de Lavergne, muže spojeného s jeho loveckou družinou.
Jacques vzal meč a vydal se do místnosti, v níž dvojici našel.
Pierre de Lavergne zemřel jako první. Poté Jacques objevil Charlotte ukrytou poblíž postele, stáhl ji na zem a udeřil mečem. Zranění byla smrtelná. Charlotte byla následně pohřbena v benediktinském opatství Coulombs. Historický záznam celou událost popisuje s nepříjemně konkrétními detaily a nenechává mnoho pochybností o tom, že nejtemnější část legendy má skutečné jádro.
Ani Jacques neodešel bez následků. Vraždou totiž nezabil jen svou manželku. Zabil nevlastní sestru francouzského krále Ludvíka XI. Následoval proces, uvěznění, vysoká finanční sankce a zásah do jeho majetku. Teprve po smrti Ludvíka XI. se mu podařilo část svého postavení a vlastnictví získat zpět.
Na celém případu je však pro Brissac rozhodující jedna věta: vražda se nestala tam.
Historický problém, který strašidelné články často přehlížejí
Moderní převyprávění legendy pravidelně tvrdí, že Jacques přistihl Charlotte s milencem přímo na Château de Brissac a oba tam zavraždil. Jenže dochované historické prameny ukazují jinam.
Záznam soudního případu Jacquese de Brézé, publikovaný už v 19. století z archivních materiálů, označuje za místo činu Rouvres. Stejnou lokalitu uvádějí další historické práce i samotná obec Rouvres, která vraždu Charlotte připomíná jako součást své historie.
Máme tedy kuriózní situaci. Žena existovala. Vrah existoval. Milenec existoval. Vražda existovala. Rod Brézé skutečně vlastnil Brissac.
Ale duch podle legendy straší na jiném místě, než kde jeho předloha zemřela.
Pro záhadology to samozřejmě nemusí představovat problém. Pokud někdo připouští existenci ducha, může stejně dobře připustit, že není připoután k místu smrti a vrací se do sídla, kde během života pobýval. Historik však musí položit jinou otázku: kdy a proč se vražda začala vyprávět, jako by se odehrála právě v Brissacu? A na tu už jednoduchou odpověď nemáme.
Brissac si o legendu téměř říká
Představa přízraku funguje také proto, že samotný zámek působí neobvykle.
Jeho historie začala dávno před Charlotte. Už kolem 10. století zde měl hrabě z Anjou Foulques Nerra vytvořit opevněný bod. Pierre de Brézé místo ve 15. století přestavěl, ale další dramatická proměna přišla až poté, co panství roku 1502 koupil René de Cossé. Jeho potomci zde žijí dodnes.
Během francouzských náboženských válek byl objekt těžce poškozen. Charles II. de Cossé-Brissac proto na počátku 17. století zahájil ambiciózní výstavbu nové rezidence. Projekt však po jeho smrti zůstal nedokončený.
Výsledkem je architektonicky podivuhodný celek. Novější vysoká rezidence jako by vyrůstala ze starší pevnosti a její části k sobě nepatří úplně způsobem, na jaký je člověk u francouzských zámků zvyklý. Stavba má sedm podlaží a přibližně 48 metrů, díky čemuž získala přezdívku Géant du Val de Loire – Obr údolí Loiry.
Uvnitř se nacházejí rozsáhlé reprezentační prostory, rodinné portréty, historické pokoje a také divadlo Belle Époque vybudované na konci 19. století. Není těžké pochopit, proč právě tak rozlehlý a po staletí obývaný dům získal vlastního ducha.
Jak se skutečná vražda promění v zámeckého ducha
Brissac ukazuje něco, s čím se v našem seriálu budeme setkávat opakovaně. Legenda nemusí být vymyšlená od začátku do konce. Často funguje mnohem rafinovaněji.
Vezme skutečné lidi. Přidá doloženou tragédii. Přesune několik detailů. Vybere místo, které s aktéry opravdu souviselo. A potom nechá příběh žít tak dlouho, až se jednotlivé vrstvy přestanou rozlišovat.
Charlotte de Valois je pro tento mechanismus téměř ideální. Její život měl královský původ, milostnou aféru i násilný konec. Rod Brézé skutečně vlastnil Château de Brissac a Charlotte zde mohla během manželství pobývat. Z takového materiálu se příběh o neklidném duchovi rodí mnohem snadněji než ze zcela anonymní zámecké komnaty.
Pozdější vyprávění potom přidalo zelené šaty, noční nářek a děsivou tvář. Přesný okamžik, kdy se všechny tyto prvky spojily do dnešní podoby legendy, je mnohem hůře uchopitelný než samotná vražda.
Dokonce i současný majitel Charles-André de Cossé-Brissac bere pověst s nadhledem. V jednom francouzském článku s humorem poznamenal, že žádný ženský výkřik hrůzy na zámku nikdy neslyšel – s výjimkou reakce své manželky na jeho kuchařské pokusy.
Zdá se tedy, že alespoň současným obyvatelům Zelená paní příliš klidný spánek nenarušuje.
Co lze skutečně doložit?
Doložit můžeme Château de Brissac, rod Brézé i Charlotte de Valois. Víme, že byla dcerou Karla VII. a Agnès Sorel, že si vzala Jacquese de Brézé a že její rodina vlastnila Brissac. Víme také, že Jacques svou manželku a Pierra de Lavergne skutečně zabil a byl kvůli tomu trestně stíhán.
Stejně důležité však je, že historické dokumenty spojují vraždu s Rouvres, nikoli s Brissacem.
Naproti tomu tvrzení, že Charlotte po zámku chodí v zelených šatech, že naříká za úsvitu nebo že se objevuje s děsivě deformovaným obličejem, patří do světa legend a paranormálních svědectví. Nemáme způsob, jak je historicky ověřit.
Přesto právě tato nesrovnalost dělá z Brissacu jedno z nejzajímavějších strašidelných míst ve Francii. Tajemstvím totiž není pouze otázka, zda chodbami prochází duch zavražděné ženy. Stejně fascinující je sledovat, jak se její smrt během staletí přestěhovala z jednoho zámku do druhého.
Možná po schodišti Château de Brissac skutečně nic nechodí. Možná se v časných ranních hodinách ozývají jen zvuky obrovské staré budovy, která pracuje s vlhkostí, teplotou a větrem. Zelená paní však přesto existuje alespoň v jedné podobě: jako příběh, který je dnes s Brissacem spojen pevněji než místo, kde Charlotte skutečně zemřela.
A někdy dokáže legenda strašit mnohem déle než duch.
Věděli jste, že…
Château de Brissac patří stejné rodině už od 26. května 1502, kdy panství koupil René de Cossé. Více než pět století rodinné kontinuity je mimořádné i mezi velkými francouzskými zámky. Brissac přitom není pouhou historickou expozicí – potomci rodu zde stále žijí.
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Kód Enigma – další záhady, historii a objevy najdete na [kodenigma.cz]. Zdroje: Château de Brissac – Histoire [1], Bibliothèque de l'École des chartes / Persée – Procès criminel intenté à Jacques de Brézé [2], Commune de Rouvres – Histoire [3], Explore France – Château de Brissac [4], Angers.maville.com – La chambre hantée du château de Brissac [5], img ai generated