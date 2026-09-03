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Château de Brissac: Zelená paní prý bloudí chodbami. Jenže vražda, která ji zrodila, se stala úplně jinde

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Za úsvitu se má v jedné z komnat objevit žena v zelených šatech. Některá vyprávění jí nedopřávají ani lidskou tvář – místo očí a nosu popisují temné otvory a z chodeb se údajně ozývá její sténání. Duch známý jako La Dame Verte, Zelená paní, patří k nejslavnějším obyvatelům Château de Brissac.
Château de Brissac: Zelená paní prý bloudí chodbami. Jenže vražda, která ji zrodila, se stala úplně jinde

Château de Brissac: Zelená paní prý bloudí chodbami. Jenže vražda, která ji zrodila, se stala úplně jinde

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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