Lela Vémola ukázala ploché břicho s jizvou a začala prodávat doplňky na hubnutí. Podle sledujících porušila zákon

Reklama
2 min
Lela Vémola ukázala ploché břicho s jizvou a začala prodávat doplňky na hubnutí. Podle sledujících porušila zákonPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Influencerka spojila jizvu po třech císařských řezech s reklamou na hubnoucí balíček za téměř 3 700 Kč. Sledující jí vytkli, že v příspěvku chybí zákonem povinné označení.
Lela Vémola
Zdroj: Nextfoto
Reklama
Richterová pochválila Pavla za to, že Turka nejmenoval ministrem. Pak se pustila do Babiše a nešetřila ho
Spor Pavla s Macinkou eskaluje. Prezident ho označil za provokatéra, ministr reagoval: „On lže a já ho usvědčím"
Prezident Pavel nabídl smír, ministr Macinka odpověděl obviněním ze lži. Konflikt mezi Hradem a Černínským...
Jsi tlustá a máš jít příkladem, soptili lidé na Kynychovou. Ta jim připomněla, co její břicho dokázalo donosit
Cvičitelka zveřejnila video ze společného tréninku. Pod ním se strhla lavina komentářů mířících na její...
Pět let po smrti Mekyho Žbirky se jeho vila mění k nepoznání. Kateřina ukázala záběry ze zahrady plné lešení
Strašnická vila Mekyho Žbirky zmizela za lešením. Jeho vdova Kateřina sdílela na Instagramu fotky, které...
Rozešli se, ale teď spolu každý den stojí před kamerou. Rychlíková promluvila o vztahu s Lamborou po rozchodu
Sára Rychlíková na premiéře seriálu Boží plán otevřeně popsala, jak funguje denní natáčení po boku...
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
- Dara Rolins sdílela střípky ze svatby s Nedvědem: Vdát se nikdy nebyl její sen
- První epizoda SuperStar 2026 rozdělila diváky: Farnou kritizují a Miss Universe shořela jako papír
- Soukup přišel o přístup do vlastního sídla. Praze dluží téměř milion
- Richterová pochválila Pavla za to, že Turka nejmenoval ministrem. Pak se pustila do Babiše a nešetřila ho
Celý život jste krájeli meloun špatně. Tohle je jediný správný způsob na světě, budete sami zaskočeni
Světkreativity
dnes, 10:19
1 min
Dara Rolins sdílela střípky ze svatby s Nedvědem: Vdát se nikdy nebyl její sen
Aplausin.cz
dnes, 10:13
3 min
Při přechodu na nový Android stačí pamatovat na jednu věc. Ušetříte hodiny otravné konfigurace a nic neztratíte
Mobify.cz
dnes, 10:10
3 min
Sériový vrah z Milevska znovu žádá o propuštění z doživotí. Rozhodne soud
Budějcká Drbna
dnes, 10:07
1 min
Na Rychnovsku odpálili munici. Policie nabádá k opatrnosti
Hradecká Drbna
dnes, 10:05
1 min
Reklama
Záhadný Fíforec vytvořil legendární překážku a potom beze stopy zmizel
Plzeňská Drbna
dnes, 10:02
3 min
Brána do pekla v Turkmenistánu po 50 letech pohasíná. Její úplné uzavření paradoxně uškodí celému podnebí
kroniQa
dnes, 10:00
3 min
Mladistvá z Jablonce skončila ve vazbě: Za napadení hlídače jí hrozí pět let
Liberecká Drbna
dnes, 10:00
1 min
Korgi: královský bochník chleba s pasteveckým motorem
Žlutá kočka
dnes, 10:00
8 min
Odvolací soud v Brně potvrdil zdravotnicím trest za úmrtí studenta na výcviku
Brněnská Drbna
dnes, 10:00
2 min
Reklama
V pátek ve 20:00 všechno zrušte: ČT2 vytáhne napínavý oscarový špionážní klenot. Potěší především muže
NESPECHEJ.cz
dnes, 10:00
3 min
Trenér Slavie Trpišovský odpískal dalšího hráče. Camara se má stěhovat do Slovanu
SportyŽivě
dnes, 10:00
3 min
Sníte ho 20 minut před obědem a dějí se věci. Obyčejné ovoce funguje jako aperitiv naruby
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 10:00
Miliony korun i nouzové balíčky. České organizace pomáhají v zaplaveném Nepálu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:59
Čemu dávají přednost absolventi technických vysokých škol při hledání práce? Výsledky průzkumu jsou překvapivé
HN.cz
dnes, 09:55
Reklama
Ať migranty v Ceutě hlídá interpol, žádá Španělsko Evropu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:47
„To jsem ještě neviděl.“ Muchová uvrhla Británii do depresí. Mučivé a ostudné, píší
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 09:45
Restované kuře s krémovou šafránovou omáčkou a bramborovými šiškami
Cooky.cz
dnes, 09:42
5 min
První epizoda SuperStar 2026 rozdělila diváky: Farnou kritizují a Miss Universe shořela jako papír
Aplausin.cz
dnes, 09:33
2 min
Lela Vémola ukázala ploché břicho s jizvou a začala prodávat doplňky na hubnutí. Podle sledujících porušila zákon
VIPživot.cz
dnes, 09:31
2 min
Reklama
Vaše osobní údaje sbírají i aplikace o počasí. Dostane se k nim kdokoliv
HlídacíPes.org
dnes, 09:30
7 min
Korejský seriál Znovu vdaná císařovna se natáčel v Praze i Českém Krumlově. Tvůrci museli řešit problém s kostýmy
V Telce
dnes, 09:26
3 min
Dlouholetý spor o zavěšení toaletního papíru má jasné rozuzlení. Správně má směřovat lícovou stranou k člověku
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 09:25
2 min
Muž v hloubětínské ubytovně bodl partnerku, v nemocnici zemřela
Pražská Drbna
dnes, 09:25
1 min
Zemřela jazzová zpěvačka Cassandra Wilsonová. Vystupovala i v Česku
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 09:23
Reklama
Je to tady. V Jeseníkách začínají růst houby, lidé hlásí první úlovky. Pomohly deště
Hanácká Drbna
dnes, 09:14
1 min
Château de Brissac: Zelená paní prý bloudí chodbami. Jenže vražda, která ji zrodila, se stala úplně jinde
Kód Enigma
dnes, 09:11
7 min
Antonelli vede mistrovství světa. V Monze ale musí závodit způsobem, kterému se lídr šampionátu obvykle vyhýbá
Vše o sportu
dnes, 09:06
5 min
Hvězda seriálu Ulice se poprvé oženila. Jeho manželkou se stala o 13 let mladší herečka Nina
Trendy Život
dnes, 09:02
2 min
Poznáte brněnské městské části podle znaků? Otestujte se
Brněnská Drbna
dnes, 09:00
1 min
Reklama
Naši předkové vařili švestková povidla úplně jinak. Byla chutnější a vydržela 10 let
NESPECHEJ.cz
dnes, 09:00
3 min
Film dvou lidí vydělal v Číně 183 milionů korun. Diváky přilákala špatná animace
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 09:00
Discopříběh 2: Otevírání starých ran, potíže s propuštěnými trestanci a existenční problémy
BetterLife
dnes, 08:58
3 min
Hokejový boss Hadamczik je na neschopence. Majitel Pardubic Dědek prozradil, že mu to komplikuje plány
SportyŽivě
dnes, 08:58
3 min
ANKETA: Jedlá? Jedovatá? Tápajícím houbařům opět pomohou jihlavští mykologové
Jihlavská Drbna
dnes, 08:54
3 min
Reklama
V Ostravě řádil recidivista. Dvěma lidem hrozil nožem
Ostravská Drbna
dnes, 08:52
1 min
Kriminálka Anděl nabídne případ kanibala. Vedení Novy se při schvalování první verze pořádně zapotilo
V Telce
dnes, 08:51
2 min
Soukup přišel o přístup do vlastního sídla. Praze dluží téměř milion
Žena.cz
dnes, 08:51
Státní hrady a zámky v Libereckém kraji mají za léto přes 200 tisíc návštěvníků
Liberecká Drbna
dnes, 08:50
2 min
Kompletní seznam telefonů, které dostanou od Samsungu funkci detekce podvodů. Ve hře jsou i starší modely
Mobify.cz
dnes, 08:49
4 min
Reklama
Reklama
Švédsko se chystá na nejhorší scénář. Nacvičuje pohřby, počítá s obřím počtem mrtvých
Absurdní obvinění mladé Češky v New Yorku. Soupeřka si stěžovala, že šoupe nohama
Rollins prozradila detaily svatby s Nedvědem. Držitel Zlatého míče šel po obřadu spát
Kosti nelžou. Proč exhumace Jana Masaryka může konečně rozetnout spor, který trvá dekády
Co kdyby ses letos v září nevracela „do režimu“? Tvůj život nepotřebuje po létě generální opravu
Reklama
Reklama