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ANKETA: Jedlá? Jedovatá? Tápajícím houbařům opět pomohou jihlavští mykologové

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Houbařská sezona začala, i když zatím rekordy v úspěšnosti netrhá. Všem, kterým se přece jen zadaří houby najít a nejsou si jistí s obsahem svých košíků, je nyní každé pondělí v jihlavském Muzeu Vysočiny k dispozici mykologická poradna. Tam podle zjištění redakce Drbny chodí lidé nejčastěji právě kvůli určení hub, najdou se ale i houbaři, kteří jdou na radu ohledně toho, jak který druh v kuchyni upravit, aby bylo jídlo co nejlepší.
ANKETA: Jedlá? Jedovatá? Tápajícím houbařům opět pomohou jihlavští mykologové

ANKETA: Jedlá? Jedovatá? Tápajícím houbařům opět pomohou jihlavští mykologové

Zdroj: Muzeum Vysočiny Jihlava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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