ANKETA: Jedlá? Jedovatá? Tápajícím houbařům opět pomohou jihlavští mykologové

První mykologická poradna proběhne v pondělí 7. září. Další je na programu 14. září a pak další pondělí až do 26. října. Mykologové jsou zájemcům k dispozici vždy hodinu, a to mezi 16. a 17. hodinou. Zájemci o konzultaci by měli nosit houby neořezané a pokud možno čerstvé.
A protože poradna je houbařům k dispozici pouze v pondělí, dost lidí využívá možnosti nechat houby na vrátnici muzea. Jak již dříve řekla redakci Jihlavské Drbny Eva Charvátová, houby je v tom případě nutné doplnit adresou, telefonním číslem a místem nálezu.
Manuál správného houbaře
1. Zapomeňte na igelitku nebo košili, sbírá se pouze do košíku. Pokud ulovíte „babky“ (hřib žlutomasý), tak se vám z nich v košili či sáčku může stát zapařená houbová kaše.
2. Do lesa vyrazte brzy ráno, konzervativní houbaři začínají třeba i ve 4 hodiny ráno, aby byli v lese první.
3. Pokud je les vyprahlý, tak v něm v tu dobu nerostou houby.
4. Sbírejte houby, které opravdu bezpečně znáte. Otrava jedovatou houbou za dobrou večeři opravdu nestojí.
5. Doporučuje se hledat houby tak, abyste měli slunce v zádech. Plody jsou tak lépe vidět.
6. Při sběru hub se snažte co nejméně poškodit podhoubí. To se děje nejen hrubým vytržením plodnice z půdy, ale i zuřivým prohledáváním nejbližšího okolí, jestli houba někde nemá „bratříčka“. Podhoubí neprospívá ani dupání po lese. .
Do jihlavské mykologické poradny chodí lidé především kvůli určení druhu hub, na mykology mají ale i různé dotazy, například, jak který druh houby upravit v kuchyni. „Konzultují také různé zprávy z videí či televize, zda to je, či není pravda,“ řekla Charvátová.
Mykologický kroužek v 60. a 70. letech
Na provozu poradny se podílí Mykologický klub Jihlava, ten funguje od roku 2010. Jeho jakýmsi předchůdcem byl Mykologický kroužek, který mohli zájemci v krajském městě Vysočiny navštěvovat v 60. a 70. letech 20. století. Ten byl u veřejnosti hodně populární, a jeho ukončení nadšení mykologové proto nesli těžko.
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Zmíněný jihlavský klub začal hned od začátku spolupracovat s Muzeem Vysočiny Jihlava. Předmětem této spolupráce je především každoroční uspořádání výstavy hub, pořádání přednášek pro veřejnost i spolupráce při fungování výše zmíněné houbařské poradny. Svoji činnost Mykologický klub rozšířil i o pořádání houbařských vycházek s odborným výkladem přímo v terénu.
Kam na Vysočině na houby?
V košících houbařů v našem kraji nejčastěji skončí hřiby – hlavně dubové, hnědé, žlutomasé a smrkové, pak muchomůrky růžovky nebo bedly. Dobrou pomůckou pro houbaře může být webová stránka nahouby.cz, kde si houbaři sdílejí své aktuální úlovky. Podle aktuálních příspěvků se houbařská sezona na Vysočině pomalu rozjíždí. Několik houbařů se pochlubilo svými úlovky z posledních dní.
Ve správnou dobu na správném místě
Růst hub ovlivňují dva hlavní faktory - teplota a dostatečná vlhkost. Všem, kteří chtějí být ve správnou dobu na správném místě, doporučuje mykolog Zdeněk Pelda sledovat údaje Hlásné a předpovědní povodňové služby Českého hydrometeorologického ústavu, kde jsou k dispozici podrobná data za poslední týden.
Pomocníkem pro houbaře může být také takzvaná houbová mapa, která vyjadřuje vhodnost vláhových podmínek pro růst hub.
Základem výpočtu je informace o nasycení půdy srážkami v předchozích 30 dnech (index API30) v kombinaci s průměrnými teplotami posledních 7 dní.
Důležité kontakty
Toxikologické informační středisko - linka pro případ otravy: 224 919 293 nebo 224 915 402
Česká mykologická společnost - na webu najdete kontakty i přehledný atlas hub
Houby versus počasí
„Obecně platí, že houby začínají nejvíce růst po vydatných deštích a následném teplém (nikoli však horkém) počasí, nejvíce v rozmezí července a září,“ říkají meteorologové.
Jak změna klimatu ovlivňuje houby?
Klíčovým faktorem pro růst hub je vodní bilance. Zvyšující se teploty spojené s klimatickou změnou zvyšují výpar a tím snižují množství vody dostupné pro houby. V budoucnu lze očekávat negativní dopad tohoto jevu na růst hub.