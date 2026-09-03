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Kriminálka Anděl nabídne případ kanibala. Vedení Novy se při schvalování první verze pořádně zapotilo

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TV Nova v pondělí uvede novou epizodou Kriminálky Anděl. Případ lidojeda z darknetu zaskočil i samotné tvůrce a televize musela finální verzi upravit.
Kriminálka Anděl

Kriminálka Anděl

Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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