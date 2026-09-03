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Bezbranným pacientům podával smrtící injekce. Dnes Zelenka ve Valdicích pěstuje zeleninu a krátí si čas křížovkami

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Bývalý zdravotník Petr Zelenka si odpykává doživotní trest za sérii vražd v havlíčkobrodské nemocnici. Jak vypadá jeho život za zdmi valdické věznice?
Své oběti si Zelenka vybíral mezi bezbrannými pacienty.

Své oběti si Zelenka vybíral mezi bezbrannými pacienty.

Zdroj: FOTO:Pexels.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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