Richterová pochválila Pavla za to, že Turka nejmenoval ministrem. Pak se pustila do Babiše a nešetřila ho

Přestože od jmenování nové vlády utekla už spousta času, tahanice kolem nejmenování Filipa Turka ministrem se vracejí jako bumerang. VIP život zaznamenal, že tentokrát se do toho pustila Olga Richterová. A spojila dvě věci, které se na první pohled týkají různých lidí, ale podle ní mají společného jmenovatele, a to
způsob, jakým současná vláda zachází s odborností, pravidly a veřejným zájmem. Nejprve řekla jasně: „Je strašně dobře, že pan prezident tohoto člověka nejmenoval ministrem.“ Tím člověkem je právě Turek, kterého Andrej Babiš navrhl na Ministerstvo životního prostředí. Pak přepnula na premiéra a jeho kabinet. A tam už nešetřila nikoho. Proč Pavel Turka odmítl a proč si za tím stojí
Petr Pavel poslal Babišovi v lednu
dopis, ve kterém vyložil důvody, proč Turka nejmenuje. Nešlo o běžnou politickou výhradu. Prezident napsal o pochybnostech ohledně loajality k ústavním hodnotám, o opakované bagatelizaci nacistického Německa, o výrocích zpochybňujících důstojnost žen a menšin i o zlehčování nenávistného násilí. Člověk s takovým vystupováním podle Hradu nemůže být členem vlády České republiky.
Turek část kritizovaných výroků omlouval, část popíral. Osobní schůzka na Hradě v prosinci 2025 prezidentovy výhrady nerozptýlila. A ještě 31. 8. 2026 Pavel
zopakoval, že by rozhodnutí nezměnil: „Byl to správný krok, vývoj mi dává za pravdu.“ Richterová mluví o Turkovi stručněji, označuje jeho chování za „dětinské“ a říká, že by se měl omluvit za věci, které „v životě natropil“. Konkrétní kauzu v rozhovoru nejmenuje. Shoda s prezidentem je ale v závěru: Turek na ministerský post nepatřil. Pikantní je, že vláda ho přesto v lednu 2026 jmenovala zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Babišova vláda pod palbou: experti, drogy, bydlení
Turkova nominace je pro Richterovou symptom, ne izolovaný přešlap. Její kritika premiéra stojí na čtyřech pilířích: ignorování odborníků, rozbíjení fungujících systémů, honba za mediálně atraktivními tématy místo řešení reálných problémů a nulový posun v dostupnosti bydlení. Nejtvrdší příklad? Protidrogová politika. Vláda přesunula agendu z Úřadu vlády pod ministerstva, čímž podle odborníků
rozbila nadresortní koordinaci budovanou přes dvacet let. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém se o svém konci dozvěděl přes SMS na dovolené. Babiš přesun označil za „definitivní“.
Experti varují před delšími čekacími lhůtami na adiktologickou péči a před rizikem nárůstu předávkování. Richterová to shrnuje jednou větou:
„Stačí jedno rozhodnutí premiéra a desítky let práce jsou pryč.“ U bydlení je obraz složitější, než jak ho poslankyně podává. Vláda sice dostupné bydlení zařadila do programového prohlášení, schválila novelu zákona o podpoře bydlení a MMR v červnu oznámilo zajištění přes 8,5 miliardy korun pro nájemní projekty. Richterová ale tvrdí, že vláda se „absolutně nepustila do boje s nedostupným bydlením“ a že mladí lidé i rodiny mají stále větší problém se usadit. Spor není o tom, zda existují nějaké kroky, ale zda jsou dostatečné a systémové. Zdroj fotografie: Nextfoto Střet zájmů jako stálý stín
Richterová přidala ještě jednu rovinu:
„Je otázkou, zda může vždy prosazovat veřejný zájem,“ řekla o premiérovi s odkazem na jeho ekonomické vazby. Formulace je opatrná, ale institucionální podklad za ní je tvrdý. Pavel po Babišovi ještě před jmenováním požadoval veřejné řešení střetu zájmů. V květnu Evropská komise znovu otevřela otázku Babišova vlivu na Agrofert. A Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí z jara citoval závěry Komise, podle nichž měl Babiš přes dřívější svěřenské fondy rozhodující vliv na holding a dotace po září 2017 byly v rozporu se zákonem o střetu zájmů.
Piráti varovali před personálními čistkami, chaosem a blokací bydlení už v prosinci 2025, těsně po vzniku vlády. Na jaře přidali výtky ke stavebnímu zákonu. Richterová teď v podstatě říká:
naplnilo se to ještě tvrději, než jsme čekali. Tématicky nejde o překvapení. Nové je to, že už nemluví v rovině obav, ale opírá se o konkrétní vládní kroky prvních měsíců, a uzavírá je verdiktem. Prezident si za stopkou Turkovy nominace stojí, poslankyně mu za ni tleskala.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Lucie Plíhalová