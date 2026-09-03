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Vaše osobní údaje sbírají i aplikace o počasí. Dostane se k nim kdokoliv

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Používáte fitness aplikace, hrajete videohry, sledujete seznamku nebo jenom aplikace na předpověď počasí? Mnohé z nich mapují váš pohyb, i když to pro své fungování nepotřebují. Data se pak přeprodávají za účelem zacílení inzerce. Tento byznys se ale zcela vymknul kontrole. Databáze informací získá snadno téměř kdokoliv a ke sledování osob je již využívají tajné
čína počítač

čína počítač

Zdroj: Ilustrační foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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