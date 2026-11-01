Google Mapy ukrývají „stroj času“. Podívejte se na svou ulici, jak vypadala před 20 lety

Žádná nová aplikace ani skrytý režim. „Stroj času“ v Mapách Google je funkce integrovaná do Street View, která umožňuje prohlížet starší snímky stejného místa. Na počítačích ji Google zpřístupnil už 23. dubna 2014, do mobilních aplikací pro Android a iOS ji přidal 24. května 2022. Přesto o ní mnoho uživatelů stále neví. Na hlavní obrazovce map totiž není přímo viditelná. Objeví se až po otevření Street View, kde lze najít nenápadnou možnost „Zobrazit další data“. Právě ta vám umožní podívat se, jak vaše ulice vypadala před lety – pokud pro ni Google uchovává starší snímky.
Jak se ke „stroji času“ dostat krok za krokem
Na počítači je postup poměrně jednoduchý. Otevřete Mapy Google, uchopte žlutou postavičku Pegmana v pravém dolním rohu a přetáhněte ji na mapu. Modré linie označují místa, která jsou pokrytá službou Street View. Jakmile Pegmana pustíte na některou z nich, otevře se panoramatický pohled na dané místo. Ve spodní části pak hledejte možnost „Zobrazit další data“ (See more dates). Po kliknutí se zobrazí nabídka starších snímků seřazených podle data pořízení. Stačí vybrat požadované období a můžete sledovat, jak se ulice v průběhu let proměnila.
V mobilní aplikaci pro Android i iOS je postup o něco delší:
- Otevřete Mapy Google a klepněte na ikonu vrstev.
- Vyberte vrstvu Street View. Na mapě se zobrazí modré linie označující dostupné záběry.
- Klepněte na některou z modrých linií a otevřete panoramatický pohled.
- Ve spodní části obrazovky vyhledejte možnost „Zobrazit další data“ a vyberte starší snímek.
Je však důležité počítat s tím, že se možnost „Zobrazit další data“ nezobrazuje všude. Google výslovně upozorňuje, že historické snímky nejsou dostupné pro všechny lokality pokryté službou Street View.
Dvacet let zpátky? Záleží, kde stojíte
Street View bylo spuštěno 29. května 2007 v pěti amerických městech. Právě z těchto oblastí pocházejí nejstarší dostupné záběry, které mají v roce 2026 téměř dvacet let. České ulice se do služby dostaly později. Street View bylo v Česku oficiálně spuštěno 7. října 2009. Google tehdy představil snímky Prahy, sedmi okolních měst a dálnice D1 směrem na Brno. Nejstarší české panoramatické snímky tak mohou být přibližně sedmnáct let staré.
Praha a hlavní dopravní tahy zpravidla nabízejí delší historii snímků. Menší města a vesnice Google snímkoval postupně, takže některé lokality mají v archivu jen dva nebo tři časové záznamy. Veřejný seznam ulic s přehledem dostupných historických snímků Google nenabízí. Nejjednodušší způsob, jak zjistit, co je k dispozici právě ve vašem okolí, je vyzkoušet funkci přímo v mapě.
Co když vaše ulice v archivu chybí
Pokud se u vašeho domu možnost „Zobrazit další data“ neobjeví, ještě to nemusí znamenat, že v okolí žádné starší snímky nejsou. Zkuste otevřít jiné panorama na stejné ulici. Dostupnost historických záběrů se totiž může lišit i mezi jednotlivými body.
Další možností je přejít do aplikace Google Earth, která u vybraných míst nabízí historické satelitní a letecké snímky z pohledu shora. V některých lokalitách lze díky nim nahlédnout i několik desítek let do minulosti, výjimečně přibližně o 80 let. Dostupnost i stáří záběrů se však výrazně liší podle místa a starší snímky mívají nižší rozlišení. Na rozdíl od Street View navíc nezachycují ulice z úrovně chodce.
Google plánuje snímkování podle celé řady faktorů, mezi které patří počasí, terén i hustota osídlení. Nové snímky proto přibývají postupně. Starší záběry mohou v archivu zůstat dostupné i po aktualizaci, pevný interval obnovy ale neexistuje a Google negarantuje, kdy se konkrétní místo dočká dalšího průjezdu snímkovacího vozu.
Nostalgie i praktický nástroj
Prohlížení historických snímků může být překvapivě návykové. Můžete sledovat, jak mizí stromy, přibývají přístavby, mění se fasády obchodů nebo vznikají nové cyklostezky. Funkce ale neslouží jen k nostalgickému vzpomínání. Může pomoci například při orientačním posouzení okolí nemovitosti před koupí, při sledování změn v sousedství nebo při ověřování, jak dané místo vypadalo v minulosti.
Je však třeba mít na paměti, že snímky Street View samy o sobě nepředstavují spolehlivý právní důkaz skutečného stavu. Zobrazují místo v určitém okamžiku, mohou obsahovat nepřesnosti a datum pořízení nemusí být vždy zřejmé na první pohled. Při důležitých rozhodnutích je proto vhodné informace ověřit i z dalších zdrojů.
Funkce, o které řada uživatelů neví, tak nabízí nenápadný pohled do minulosti ulic a čtvrtí. Stačí přetáhnout Pegmana na modrou linii, otevřít Street View a zjistit, zda Google uchovává starší snímky vašeho okolí. Možná vás překvapí, jak moc se vaše ulice za posledních deset nebo patnáct let změnila.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík