Posílat soubory mailem je zbytečné, Android má vestavěnou funkci, o které většina lidí neví. Funguje i bez internetu

Situace se opakuje každý den: potřebujete dostat fotku z telefonu do počítače, poslat PDF kolegovi sedícímu vedle vás nebo přenést video do partnerova tabletu. Většina lidí sáhne po e-mailu, WhatsAppu nebo Messengeru. Soubor se nahraje na server, odtud se doručí příjemci a ten si ho zase stáhne. Android ale nabízí funkci, která tento mezikrok dokáže obejít. Jmenuje se Quick Share a umožňuje přenášet soubory mezi zařízeními v blízkosti bez internetu a bez nahrávání do cloudu. Není potřeba ji samostatně instalovat do telefonu, který ji podporuje. Přesto ji řada uživatelů možná nikdy vědomě nevyzkoušela. Důvod je prostý: Quick Share nemusí mít vlastní ikonu na domovské obrazovce. Nejčastěji ho najdete v nabídce „Sdílet“, v rychlých přepínačích nebo v Nastavení. Navíc se v lednu 2024 změnil název služby Nearby Share na Quick Share, a to po sloučení s řešením Samsungu. Kdo znal původní název, mohl si proto novinky snadno nevšimnout.
Jak funguje přenos bez internetu
Princip je poměrně jednoduchý. Když v telefonu vyberete soubor a klepnete na „Sdílet → Quick Share“, zařízení začne vyhledávat dostupné příjemce v okolí. K navázání spojení se využívá Bluetooth, zatímco samotná data se obvykle přenášejí prostřednictvím přímého Wi-Fi spojení mezi zařízeními. Díky tomu může být přenos výrazně rychlejší než při použití samotného Bluetooth.
Obě zařízení zpravidla potřebují mít zapnuté Wi-Fi a Bluetooth, nemusí ale být připojena ke stejné domácí síti. Pro běžný přímý přenos není nutné používat mobilní data ani vytvářet hotspot.
Oproti klasickému přenosu přes Bluetooth, který si mnozí pamatují z dob tlačítkových telefonů, nabízí Quick Share obvykle podstatně vyšší rychlost. Výhodou oproti e-mailu a některým chatovacím aplikacím je také to, že soubor není nutné kvůli přenosu zmenšovat nebo komprimovat. Fotky a videa tak můžete poslat v původní kvalitě. Samotná funkce navíc nemá obecný limit velikosti souboru jako e-mailové přílohy, přenos však mohou omezovat konkrétní zařízení, aplikace nebo dostupné úložiště.
Kde Quick Share najdete a jak ho zapnout
Quick Share je dostupný na podporovaných zařízeních s Androidem a v některých případech může vyžadovat aktualizaci systémových komponent. Nejjednodušší je najít ho jedním z těchto způsobů:
- Z libovolného souboru: Otevřete fotku, dokument nebo video, klepněte na ikonu Sdílet a v nabídce vyberte Quick Share.
- V rychlých přepínačích: Stáhněte horní lištu obrazovky dolů a hledejte dlaždici Quick Share. Pokud ji nevidíte, otevřete úpravu přepínačů a přidejte ji, pokud je k dispozici.
- V Nastavení: Vyhledejte položku „Quick Share“. Podle zařízení a verze systému zde můžete nastavit, kdo vás uvidí a od koho chcete přijímat soubory. Dostupné možnosti obvykle zahrnují vlastní zařízení, kontakty nebo všechny uživatele v okolí.
U některých zařízení přihlášených ke stejnému účtu Google může být přijetí souborů jednodušší a v určitých situacích proběhne bez dalšího potvrzování. U ostatních příjemců se zpravidla zobrazí žádost o přijetí, kterou je nutné schválit.
Quick Share využívá ochranné mechanismy, které pomáhají zabezpečit přenos. Konkrétní způsob ověření a zabezpečení se může lišit podle zařízení a způsobu sdílení. V každém případě je rozumné přijímat soubory pouze od lidí a zařízení, kterým důvěřujete.
Nejen Android: Windows, iPhone i Mac
Quick Share už není omezený pouze na telefony s Androidem. Soubory lze přenášet také mezi podporovanými telefony a počítači s Windows. Na počítačích s Windows 10 a novějším můžete použít aplikaci Quick Share pro Windows. Požadavky zahrnují 64bitový systém a podporu bezdrátového připojení. Pro samotné vyhledávání zařízení se používá Bluetooth, zatímco pro přenos souborů se využívá Wi-Fi. Podrobné požadavky se mohou lišit podle verze aplikace.
Majitelé některých počítačů Samsung mohou používat také variantu Quick Share distribuovanou prostřednictvím Microsoft Storu. Dostupnost konkrétní verze závisí na zařízení a aktuální nabídce výrobce.
Zajímavou novinkou je možnost sdílení mezi vybranými zařízeními s Androidem a produkty Apple. Google postupně rozšiřuje podporu přenosu souborů mezi Quick Share a AirDrop. Na kompatibilních zařízeních tak lze soubor odeslat z Androidu na iPhone podobně jako při běžném přenosu přes AirDrop, bez nutnosti nahrávat jej na vzdálený server.
Příjemce na iPhonu musí mít AirDrop nastavený tak, aby mohl soubory od neuložených kontaktů přijímat, a příchozí přenos potvrdit. Dostupnost funkce ale závisí na konkrétním modelu telefonu, verzi systému a softwarové výbavě. Nelze proto předpokládat, že bude fungovat na každém telefonu s Androidem a každém iPhonu.
Seznam podporovaných modelů se postupně rozšiřuje. Před použitím je proto nejlepší ověřit aktuální kompatibilitu na oficiální stránce Androidu nebo v dokumentaci výrobce telefonu. Podpora může být omezena také na konkrétní region či verzi softwaru.
Pokud přímé sdílení s AirDropem vaše zařízení nepodporuje, může být alternativou sdílení prostřednictvím odkazu nebo QR kódu, pokud ho daná verze služby nabízí. Příjemce pak odkaz otevře v prohlížeči a soubor stáhne. Takový způsob už ale může vyžadovat internetové připojení a zpracování souboru prostřednictvím serveru. Na rozdíl od přímého přenosu mezi zařízeními tedy nefunguje zcela offline.
Proč je mail pro lokální přenos zbytečný mezikrok
Když pošlete soubor e-mailem, obvykle se nejprve nahraje na server poskytovatele a následně si ho příjemce stáhne do svého zařízení. A to i v případě, že sedí metr od vás. U větších souborů můžete narazit na limity příloh a některé chatovací služby mohou fotografie nebo videa při odesílání komprimovat. Celý proces navíc vyžaduje připojení k internetu.
Quick Share tento mezikrok při přímém přenosu mezi kompatibilními zařízeními odstraňuje. Soubor putuje z jednoho zařízení do druhého, zpravidla v původní kvalitě a bez nutnosti ukládat ho do cloudu. Po dokončení přenosu se zařízení automaticky trvale nepropojí ani nezačnou synchronizovat obsah. Jde o jednorázové sdílení, nikoli o vytvoření trvalého spojení.
Na starších verzích Androidu mohou být pro vyhledávání zařízení potřeba další oprávnění, například přístup k poloze. Záleží na verzi systému a konkrétním zařízení, takže při potížích s přenosem se vyplatí zkontrolovat také oprávnění aplikace a nastavení Bluetooth a Wi-Fi.
Quick Share se nejvíc hodí právě v obyčejných situacích, kdy máte dvě zařízení vedle sebe a potřebujete mezi nimi přenést soubor. Místo posílání e-mailu, hledání kabelu nebo nahrávání do cloudu stačí otevřít nabídku sdílení a vybrat správné zařízení. Funkce je na řadě telefonů dostupná už dlouho – jen ji stačí objevit.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman