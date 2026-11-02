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Netflix i Disney+ nabídnou sousedům levnější předplatné s reklamami. Rozdíl v ceně může být i několik stovek ročně

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Polsko dostane od obou streamingových gigantů reklamní tarify dřív než Česko. U Netflixu už dnes vychází roční úspora na zhruba 734 korun.
Držák s telefonem, Netflix, platforma

Držák s telefonem, Netflix, platforma

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 02.11.2026 06:12

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