Netflix i Disney+ nabídnou sousedům levnější předplatné s reklamami. Rozdíl v ceně může být i několik stovek ročně

Zmíněnými sousedy jsou Poláci. Disney+ plánuje v Polsku spustit levnější předplatné s reklamami už v listopadu 2026, zatímco Netflix oznámil start svého reklamního tarifu na 1. března 2027. Pro český trh zatím ani jedna platforma oficiální termín nezveřejnila. Přesto stojí za to sledovat, co se děje za východní hranicí. Polské a české ceny předplatného jsou si totiž poměrně blízké a úspora, kterou reklamní tarify přinesou polským divákům, může naznačit, kolik by jednou mohli ušetřit i Češi. U Netflixu analytici počítají s tím, že nový tarif by mohl být nejméně o 11 zlotých měsíčně levnější než současné nejlevnější předplatné. Za rok by tak úspora dosáhla 132 zlotých, což podle referenčního kurzu ECB z 21. října 2026 odpovídá přibližně 734 korunám. I jediná platforma by tak mohla českým divákům v případě podobně nastavených cen ušetřit několik stovek korun ročně.
Co přesně se v Polsku chystá
Netflix v Polsku aktuálně nabízí tři tarify bez reklam za 37, 55 a 75 zlotých měsíčně. Podle odhadu analytické společnosti Omdia, který cituje polský deník Parkiet, by reklamní tarif mohl stát přibližně 26 zlotých. Oproti nejlevnějšímu současnému předplatnému by tak měsíční úspora činila 11 zlotých.
Netflix ve svém oficiálním oznámení ze září 2026 potvrdil Polsko jako jeden z devíti nových trhů v regionu EMEA, na kterých plánuje reklamní tarif spustit. Polský start je naplánován na 1. března 2027. Česko na seznamu uvedených zemí chybí.
Disney+ má v tomto směru náskok, pokud jde o termín spuštění, konkrétní cenu však zatím neodhalilo. Kachaber Abašidze, manažer Disney pro střední a východní Evropu, potvrdil webu Broadband TV News plánované spuštění reklamního tarifu v Polsku v listopadu 2026. Kolik bude nové předplatné stát, ale firma dosud nezveřejnila.
Disney+ nyní v Polsku nabízí tarif Standard za 34,99 zlotého a Premium za 59,99 zlotého měsíčně. Reklamní varianta má být levnější, přesná výše úspory však zatím není známá.
Co divák za nižší cenu „zaplatí“
Nižší cena má svou protihodnotu: reklamy během sledování. Netflix ve své nápovědě popisuje model, ve kterém se krátké reklamní spoty zobrazují před pořadem i během něj, ideálně v přirozených dějových pauzách. Reklamy nelze přeskočit. Kvůli licenčním omezením navíc nemusí být na reklamním tarifu dostupná část katalogu.
Disney+ funguje na podobném principu. Reklamy se mohou zobrazovat před spuštěním videa i během přehrávání a možnosti jejich přeskakování jsou omezené. Konkrétní podmínky připravovaného polského tarifu ale firma zatím neupřesnila.
Určitým vodítkem může být starší prezentace Disney Advertising z roku 2022, která se týkala amerického trhu. Pracovala s průměrnou reklamní zátěží do čtyř minut za hodinu a s limitem frekvence jedné reklamy za hodinu na jednoho diváka. Tyto údaje však nelze automaticky vztahovat na nový polský tarif. Skutečná délka reklamních bloků i jejich četnost se mohou podle trhu a konkrétních podmínek lišit.
Proč Polsko, a ne Česko
Ani jedna z platforem veřejně nevysvětlila, proč plánuje zavést reklamní tarify v Polsku dříve než v Česku. Důvody ale mohou souviset s velikostí reklamního trhu a zkušenostmi místních diváků s tímto modelem předplatného.
Podle údajů IAB Polska a PwC dosáhl polský online reklamní trh v roce 2025 hodnoty 10,9 miliardy zlotých, což představovalo meziroční růst o 14,6 %. Reklamní předplatné ve streamovacích službách tam navíc není novinkou. SkyShowtime nabízí tarif s reklamami za 24,99 zlotého měsíčně a lokální služba Player prodává balíček s reklamami za 15 zlotých na 30 dní.
Analytik Tony Gunnarsson ze společnosti Omdia očekává, že do konce roku 2026 bude mít Polsko 1,7 milionu předplatných streamovacích služeb s reklamami z celkových 14,12 milionu předplatných. Pro Netflix a Disney+ tak může jít o atraktivní trh, na kterém lze ověřit zájem diváků o levnější variantu předplatného.
Význam reklamních tarifů roste také na dalších trzích. Podle dřívějších údajů Netflixu připadalo v zemích, kde firma reklamní tarif nabízela, na tuto variantu více než 60 % nových registrací. Jde tedy o důležitou součást její obchodní strategie, nikoli jen o okrajový experiment.
Co to znamená pro české diváky
Ceny předplatného v Česku a Polsku jsou si poměrně blízké. Netflix v Česku nabízí tarify za 259, 339 a 419 korun měsíčně. Polské ceny 37, 55 a 75 zlotých odpovídají přibližně 206, 306 a 417 korunám. Disney+ v Česku stojí 219 korun za tarif Standard a 359 korun za Premium, zatímco polské ceny 34,99 a 59,99 zlotého představují zhruba 195 a 334 korun.
Pokud by Netflix a Disney+ nastavily české reklamní tarify s podobnou cenovou slevou jako na polském trhu, mohli by diváci ušetřit stovky korun ročně. Zatím jde ale pouze o odhad. Bez oficiálních cen a podmínek nelze přesnou úsporu spolehlivě vypočítat.
Na českých stránkách obou platforem zatím reklamní tarify uvedeny nejsou. Kdy dorazí? Je možné, že se jich dočkáme v horizontu několika měsíců, pokud se nové předplatné v Polsku osvědčí. Rozšíření do dalších středoevropských zemí by pak dávalo obchodní smysl. Dokud však firmy nezveřejní konkrétní plány, jde pouze o redakční odhad, nikoli potvrzenou informaci.
Při rozhodování, zda přejít na reklamní tarif, je důležité zvážit, kolik času týdně streamováním trávíte, jak moc vám vadí reklamní přestávky a zda je pro vás důležitější cena, nebo pohodlí. Roční úspora kolem 734 korun u Netflixu by mohla dávat smysl divákům, kteří sledují seriály spíše příležitostně nebo jim reklamy výrazně nevadí. Pro ty, kteří si chtějí užít film bez přerušování a mít přístup k co nejširší nabídce, může být vhodnější tarif bez reklam.
Polsko nyní poslouží jako důležitý test zájmu o levnější streamování. Pokud se reklamní tarify osvědčí, může to zvýšit pravděpodobnost jejich rozšíření i do Česka. Zda a kdy se tak stane, ale ukážou až další oficiální oznámení Netflixu a Disney+.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík