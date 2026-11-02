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5 sci-fi filmů, které téměř nikdo nezná, ale zaslouží si vaši pozornost. Žádný z nich nestál stovky milionů dolarů

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Jeden stál méně než průměrný český byt, další vznikl za pět nocí v režisérově obýváku. A přesto patří k tomu nejlepšímu, co žánr nabízí.
Film Through A Dark Mirror

Film Through A Dark Mirror

Zdroj: Freestyle Digital Media
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 02.11.2026 04:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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