5 sci-fi filmů, které téměř nikdo nezná, ale zaslouží si vaši pozornost. Žádný z nich nestál stovky milionů dolarů

Interstellar, Matrix, Duna: když se řekne sci-fi, většina lidí si vybaví filmy s rozpočty přesahujícími sto milionů dolarů. Jenže některé z nejzajímavějších sci-fi příběhů vznikly za zlomek těchto částek a k širokému publiku se nikdy pořádně nedostaly. Vybrali jsme pět takových titulů:
Silent Running (1972), ekologickou vesmírnou dystopii s rozpočtem kolem milionu dolarů; A Scanner Darkly (2006), příběh drogové paranoie převedený do halucinogenní rotoskopické animace; Coherence (2013), komorní sci-fi o paralelních realitách, které se odehrává během jediné večeře; The Man from Earth (2007), filozofickou konverzaci o nesmrtelnosti natočenou za pouhých 200 tisíc dolarů; a Europa Report (2013), realisticky pojatou výpravu k Jupiterovu měsíci, na jejíž podobě se podíleli i vědečtí konzultanti. Žádný z těchto filmů nepřekročil rozpočet osmi milionů dolarů. Dva z nich vznikly za částku, za kterou v Praze pořídíte nanejvýš malý byt jen za velmi příznivých podmínek. Proč je téměř nikdo nezná
Nejde o to, že by tyto filmy byly špatné. Zásadní roli sehrála omezená distribuce, malá propagace a jejich ne zcela mainstreamové pojetí. Coherence se v amerických kinech promítalo maximálně v sedmi sálech současně a celkové tržby z kin dosáhly jen zhruba 100 tisíc dolarů. Europa Report vstoupila do kin ve třech sálech a současně zamířila na VOD. Na maximálně dvanácti plátnech se promítala jen krátce a její domácí tržby z kin skončily přibližně na 125 tisících dolarů. U filmu The Man from Earth uvádí databáze
The Numbers nulové tržby z kin. Producent Eric Wilkinson později uvedl, že film měl prakticky nulový reklamní rozpočet. Do povědomí diváků se dostával především díky internetu, kde si ho lidé doporučovali a sdíleli mezi sebou. Postupně si tak vybudoval kultovní pověst.
Silent Running je starší případ. Tento kultovní film ze sedmdesátých let si uchoval přízeň filmových nadšenců, ale běžnému publiku zůstává převážně skrytý. A Scanner Darkly sice nabídlo hvězdné obsazení v čele s Keanu Reevesem, Robertem Downeym Jr. a Winonou Ryder, jeho neobvyklý rotoskopický styl a nezávislý charakter mu však cestu k masovému publiku neusnadnily.
Co mají společného: velký nápad, malý prostor
Společný vzorec všech pěti filmů je překvapivě jednoduchý. Každý z nich převádí velkou sci-fi otázku do omezeného prostoru, nezvyklé formy nebo specifického vypravěčského konceptu. Šetří na měřítku, nikoli na ambicích.
Silent Running – velká část příběhu se odehrává na vesmírné lodi s botanickými kupolemi. Rozpočet podle AFI Catalog činil milion dolarů. Režisér Douglas Trumbull, který se předtím podílel na speciálních efektech Kubrickovy Vesmírné odysey, postavil příběh na osamělém muži a třech robotech, kteří se snaží uchovat poslední zbytky pozemské přírody ve vesmíru. A Scanner Darkly – Richard Linklater v rozhovoru pro Filmmaker Magazine vysvětlil, že rotoskopie nebyla jen estetickou volbou, ale také praktickým řešením. Tento způsob animace umožnil vytvořit stylizovaný sci-fi film bez nákladů typických pro velkou hranou produkci. Odhady rozpočtu se v dostupných zdrojích pohybují mezi šesti a osmi miliony dolarů, což je zlomek částky, kterou běžně spolknou velké hollywoodské blockbustery. Coherence – režisér James Ward Byrkit natáčel pět nocí ve vlastním domě a pracoval bez klasického scénáře. Herci každý večer dostávali jen stručné pokyny na kartičkách a postupně odhalovali, kam se příběh ubírá. Výsledkem je zhruba osmdesátiminutová dávka paranoie a záhad spojených s paralelními realitami, natočená s minimálními prostředky. The Man from Earth – celý film se odehrává převážně během rozhovoru v obývacím pokoji. Profesor svým kolegům tvrdí, že žije už 14 tisíc let. Rozpočet činil přibližně 200 tisíc dolarů. Žádné nákladné efekty ani exotické lokace nejsou potřeba: příběh stojí na dialozích a napětí kolem otázky, zda protagonista mluví pravdu. Europa Report – film využívá styl found footage, tedy vyprávění prostřednictvím záznamů pořízených během vesmírné mise. Vědecký konzultant Kevin Hand z Jet Propulsion Laboratory pomáhal tvůrcům zachovat věrohodnost při zobrazování Jupiterova měsíce Europy. Navzdory omezenému rozpočtu a distribuci tak snímek působí realisticky i ve srovnání s mnohem dražšími sci-fi filmy. Kde je v Česku pustit
Dostupnost jsme ověřovali k říjnu 2026 prostřednictvím JustWatch a českých katalogů streamovacích platforem. Nabídka je poměrně omezená:
Film Dostupnost v ČR Poznámka Silent Running Apple TV Store (půjčení/koupě) Bez českého dabingu či titulků A Scanner Darkly Apple TV, Prime Video (TVOD) Český dabing i titulky Coherence Nedostupný V ČR mimo streamovací nabídku The Man from Earth Plex (zdarma s reklamami) Jazyková výbava neověřena Europa Report Nedostupný V ČR mimo streamovací nabídku
Paradoxně nejsnáze dostupným titulem z pětice je A Scanner Darkly, který nabízí i českou lokalizaci. The Man from Earth lze na Plexu sledovat zdarma s reklamami, české titulky ale nejsou potvrzené. Dostupnost jednotlivých filmů se navíc může měnit podle aktuální nabídky platforem.
V jakém pořadí je sledovat
Pokud máte čas jen na jeden film, začněte snímkem Coherence. Je krátký, rychle vás vtáhne do děje a funguje jako hlavolam, který budete chtít rozluštit. Na druhé místo zařaďte The Man from Earth. Formálně je nejprostší, nevyžaduje zvykání na neobvyklou vizuální stylizaci a staví především na příběhu a dialozích.
Europa Report má pomalejší tempo, ale postupně buduje napětí, které vrcholí v závěru. A Scanner Darkly vyžaduje určitou toleranci k rotoskopické animaci, odměnou je však atmosféra, kterou jinde najdete jen obtížně. Silent Running si nechte nakonec. Je nejstarší, pomalejší a nejmelancholičtější, ale jeho ekologicky laděný příběh z roku 1972 přesvědčivě ukazuje, že silné sci-fi nemusí stát stovky milionů dolarů.
Co sledovat dál
Pokud vás tato pětice osloví, přirozeným pokračováním jsou filmy Primer, který si pohrává s časovými paradoxy, Moon, odehrávající se na osamělé vesmírné stanici, a Another Earth, komorní příběh spojený s existencí druhé Země. Z těchto titulů je podle uvedených údajů v Česku na Disney+ dostupný film
Jiná Země. Primer a Moon v české streamovací nabídce chybějí.
Pět filmů, pět důkazů, že působivé sci-fi nemusí vznikat v továrně na speciální efekty. Někdy stačí dobrý nápad, promyšlený scénář a odvaha vyprávět příběh jinak než obvyklým hollywoodským způsobem. K tomu obývák, kamera a otázka, na kterou neexistuje snadná odpověď.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík