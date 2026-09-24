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Garmin uvolnil nový update, hodinky dostanou nepřetržitou detekci pádu

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Garmin myslí na bezpečnost. Funkce, která může zachránit život, totiž konečně nemusí čekat na zapnutí aktivity. Americký výrobce vydává aktualizaci, jež do hodinek přináší nepřetržitou...
Garmin uvolnil nový update, hodinky dostanou nepřetržitou detekci pádu

Garmin uvolnil nový update, hodinky dostanou nepřetržitou detekci pádu

Zdroj: Garmin Forerunner 170 | Zdroj: Garmin
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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