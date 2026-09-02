Andrej Babiš po dlouhé době ukázal krásnou dceru Vivien. Její zářivý outfit ohromil fanoušky i módní stylistku

Andrej Babiš vzal dceru Vivien na oslavu vietnamské státnosti. Ta zaujala elegantními bílými šaty, které jí podle reakcí opravdu velmi slušely.
Po delší době se Andrej Babiš objevil na společenské akci po boku své dcery Vivien. Tentokrát spolu zavítali na oslavu 81. výročí státnosti Vietnamu v Praze, odkud premiér zveřejnil několik fotografií. Pozornost na nich pochopitelně nepřitáhl jen samotný Andrej Babiš a význam slavnostního dne. Mnozí si všimli také jeho dcery, která zvolila světlý outfit a na společenské akci působila velmi elegantně. Na In-Lifestyle jsme se zeptali na názor stylistky a také našich čtenářek.
Elegantní Vivien v bílém
„Moc rád jsem i s Vivien přijal pozvání na oslavu 81. výročí státnosti Vietnamu. Děkujeme za milé přijetí a skvělou atmosféru,“ napsal Andrej Babiš ke snímkům na svém instagramu. Připomněl také dlouholetou tradici česko-vietnamských vztahů a označil Vietnam za důležitého partnera České republiky.
Vivien zvolila bílé propínací šaty nad kolena, které na první pohled působí poměrně jednoduše. Právě díky detailům ale outfit rozhodně není obyčejný. Výrazné kapsy v přední části doplňuje pásek zvýrazňující pas a zajímavě řešený límeček i rukávy. Bílé lodičky pak celý model sjednotily a nechaly vyniknout samotným šatům.
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Je to přitom přesně ten typ outfitu, u kterého nemusí člověk sázet na výrazné šperky nebo nápadnou kabelku. Světlá barva a čistý střih dávají vyniknout detailům a výsledkem je upravený, mladistvý a přitom dostatečně slavnostní vzhled.
Stylistka: Vsadila na jednoduchost, která funguje
Na In-Lifestyle jsme se zeptali také stylistky Jitky Vostré, jak outfit hodnotí.. „Vivien zvolila velmi povedený model, který je přesně na pomezí elegance a mladistvosti. Bílé šaty mají díky výraznému límečku, kapsám a pásku dostatek zajímavých detailů, takže nepotřebují žádné výrazné doplňky. Oceňuji také monochromatické pojetí s bílými lodičkami. Outfit díky tomu působí čistě, upraveně a promyšleně. Na společenskou denní či odpolední událost je to velmi vhodná volba,“ zhodnotila.
Pozitivně outfit vnímali také někteří lidé v komentářích pod fotografiemi. Objevily se pochvaly jejího vzhledu i samotných šatů. Jedna z komentujících například napsala, že Vivien je „moc krásná mladá dáma“, další jednoduše ocenila, že jí to velmi sluší.
Čtenářky hodnotí bílé šaty
A protože právě u módy často rozhoduje osobní vkus, zajímalo nás, jak by outfit Vivien Babišové obstál u našich čtenářek. V malé anketě převažovaly pozitivní reakce, ale ne všem by model připadal úplně bezchybný.
„Moc se mi líbí. Bílé šaty jsou jednoduché, ale díky límečku a kapsám vůbec nejsou nudné.“ Petra z Olomouce
„Za mě velmi povedené. Jen bych možná zvolila výraznější doplněk, aby to mělo ještě větší šmrnc.“ Martina z Rokycan
„Šaty jsou krásné a hlavně vkusné. Líbí se mi, že nevypadala jako někdo, kdo se snaží za každou cenu oslnit.“ Lucie z Dubí
V tom je možná největší síla celého outfitu. Nemusí za každou cenu přitáhnout pozornost, ale stojí na detailech, které začnou být vidět až při bližším pohledu. A na společenskou událost je to kombinace, která funguje velmi dobře.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Andrej Babiš po dlouhé době ukázal dceru Vivien. Její outfit ohromil fanoušky i módní stylistku byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.