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Andrej Babiš po dlouhé době ukázal krásnou dceru Vivien. Její zářivý outfit ohromil fanoušky i módní stylistku

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Andrej Babiš vzal dceru Vivien na oslavu vietnamské státnosti. Ta zaujala elegantními bílými šaty, které jí podle reakcí opravdu velmi slušely.
Fotografie Andreje Babiše a Vivien Babišové

Fotografie Andreje Babiše a Vivien Babišové

Zdroj: Foto: NextFoto, Andrej Babiš a Vivien Babišová na premiéře muzikálu Mamma Mia!
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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