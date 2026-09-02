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Tak velké miminko jsme u nás ještě neviděli: Porodnice by ho nejraději poslala rovnou do školky

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Dennívýzva
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V Košicích se narodil mimořádně velký chlapeček. Vážil 4 910 gramů a měřil 54 centimetrů. Porodnice ho označila za rekordmana.
miminko

miminko

Zdroj: Fotografie: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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