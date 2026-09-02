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Řecká dovolená po prázdninách výrazně zlevňuje. V září a říjnu mohou ceny spadnout až o polovinu

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Hlavní letní sezona v Řecku končí, turistický ruch však rozhodně neutichá. Září a říjen mohou letos přinést jednu z nejzajímavějších příležitostí pro cestovatele, kteří nejsou vázáni školními prázdninami. U části ubytování a leteckých spojů mohou být ceny proti vrcholu léta nižší o desítky procent.
Řecká dovolená po prázdninách výrazně zlevňuje. V září a říjnu mohou ceny spadnout až o polovinu

Řecká dovolená po prázdninách výrazně zlevňuje. V září a říjnu mohou ceny spadnout až o polovinu

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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