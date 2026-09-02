Řecká dovolená po prázdninách výrazně zlevňuje. V září a říjnu mohou ceny spadnout až o polovinu

Konec srpna už v Řecku automaticky neznamená konec dovolenkové sezony. Naopak stále větší část turistů přesouvá pobyty právě na září a začátek října. Největší řecké ostrovy, mezi které patří Kréta nebo Rhodos, zůstávají v tomto období plně turisticky aktivní a poptávka po ubytování nekončí společně s letními prázdninami. Zároveň však postupně mizí hlavní sezonní příplatky, které během července a především srpna výrazně zvyšují cenu celé dovolené.
Rozdíl může být citelný. Ubytování se v září na části řeckého trhu dostává přibližně o 20 až 40 procent pod srpnové ceny, u některých termínů, letenek nebo říjnových pobytů může být rozdíl ještě vyšší. V praxi tak mohou turisté za obdobný hotel a stejnou délku pobytu zaplatit výrazně méně než během hlavních prázdnin. Největší cenový pokles bývá patrný především od druhé poloviny září, kdy se na ostrovech snižuje počet rodin s dětmi.
Turistů letos přijelo výrazně více
Řecký cestovní ruch přitom za sebou nemá slabé léto, které by hotely nutilo snižovat ceny kvůli nedostatku hostů. Právě naopak. Od ledna do konce června 2026 navštívilo Řecko přibližně 13,49 milionu zahraničních cestujících, což představuje meziroční nárůst o 15,4 procenta. Příjmy z cestovního ruchu se během stejného období zvýšily o 14,8 procenta a dosáhly téměř 8,8 miliardy eur.
Silný vývoj potvrzují také letiště. Za prvních sedm měsíců letošního roku bylo v Řecku zaznamenáno přibližně 15,7 milionu mezinárodních leteckých příletů, meziročně o 3,6 procenta více. Samotný červenec přinesl přibližně pět milionů zahraničních příletů.
Češi mohou ušetřit a vyhnout se největším vedrům
Pro české turisty je podstatné především to, že září může nabídnout velmi podobnou dovolenou jako srpen, ale za příznivější cenu a s menším množstvím návštěvníků. Na Krétě, Rhodu i dalších jižně položených ostrovech navíc zůstávají během září teploty vhodné ke koupání a moře je po celém létě stále vyhřáté.
Říjen už představuje větší kompromis. Ceny mohou klesnout ještě níže a turistů je výrazně méně, zároveň ale postupně roste riziko proměnlivějšího počasí a na menších ostrovech se začíná omezovat část sezonních služeb. Kréta nebo Rhodos proto bývají pro pozdější podzimní dovolenou jistější volbou než malé řecké ostrovy, kde turistická sezona končí dříve.
Pro lidi, kteří nemusí cestovat během školních prázdnin, tak letošní situace vytváří poměrně jednoduchou možnost: počkat několik týdnů po vrcholu sezony může znamenat nižší cenu, méně přeplněné pláže a příjemnější teploty, aniž by bylo nutné se řecké dovolené u moře vzdát.
Zdroje: bankofgreece.gr, news.gtp.gr, euronews.com