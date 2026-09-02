Topolánek rozcupoval Babišův rozpočet: Ohledně útěku premiéra navíc vznesl vážná obvinění

Reklama
2 min
Topolánek rozcupoval Babišův rozpočet: Ohledně útěku premiéra navíc vznesl vážná obviněníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Rozpočet se schodkem 389 miliard vyvolává ostré reakce. Topolánek kritizuje Babiše, zatímco ekonom upozorňuje na 99 miliard na běžný provoz.
Miroslav Topolánek
Zdroj: Fotografie: NextFoto, Miroslav Topolánek na charitativní akci Řeka přání
Reklama
Celých 24 let otec obětavě brázdil celou zemi, aby našel ztraceného syna. Setkání oba muže dostalo do kolen
Velké změny v důchodech jsou za dveřmi: Od roku 2027 začnou nově platit tato klíčová pravidla
Velké změny v důchodech jsou za dveřmi. Nová pravidla upraví výpočet penzí, péči o děti i sdílení příjmů...
Když je na cestu k moři pozdě, tohle termální jezero vás zachrání: Vstupné tu stojí pár stovek a voda má 24 °C
Když podzim definitivně zavře sezonu u moře, nemusí být s koupáním nutně konec. Maďarský Hévíz totiž nabízí...
Meteorologové kompletně změnili předpověď na září 2026: Všechno mělo být úplně jinak
Září začne nadprůměrnými teplotami. ČHMÚ očekává až 24 °C a zároveň přinesl dobrou zprávu ohledně srážek.
Tak velké miminko jsme u nás ještě neviděli: Porodnice by ho nejraději poslala rovnou do školky
V Košicích se narodil mimořádně velký chlapeček. Vážil 4 910 gramů a měřil 54 centimetrů. Porodnice ho...
Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
Kvašená zelenina krok za krokem: Jednoduchý recept na domácí fermentaci bez speciální výbavy
Cooky.cz
dnes, 08:35
5 min
Kofola koupila legendární českou minerálku za 440 000 000 Kč
FAJNTIP.cz
dnes, 08:30
3 min
„99 % rodičů se ve svých dětech mýlí“ aneb Personalisté radí, jak se stát hráčem NHL
NESPECHEJ.cz
dnes, 08:30
4 min
Září na SkyShowtime přinese novou řadu Star Treku, vrací se Harriganovi a těšit se můžete i na dokument s Elvisem Presley
V Telce
dnes, 08:27
3 min
Amerika po evropsku. Teď se ukáže, jestli je Charger stejně opravdový i bez V8
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:23
Reklama
Balónové nebe znovu rozzáří Hradec Králové, čeká nás parádní podívaná
Hradecká Drbna
dnes, 08:22
1 min
Monfils oslavil čtyřicítku na kurtu. První set posledního US Open prohrál 2:6, pak ale soupeři dovolil jen tři gamy
Vše o sportu
dnes, 08:22
4 min
Karel Schara se z Hrušova vydal do Indie, aby maloval, lovil tygry a skoro zdolal Everest
Ostravská Drbna
dnes, 08:15
3 min
Wollner mění židli. Nově je šéfredaktorem deníku Forum 24
Inregion.cz
dnes, 08:13
2 min
Bývalý trenér nároďáku Hašek kritizuje výroky Schicka. Vadí mu slova o znehodnocování
SportyŽivě
dnes, 08:11
3 min
Reklama
Úmyslný zkrat v rozvodně na západě Německa odpojil několik bloků elektráren
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:11
Země možná kdysi vypadala jako Saturn. Její prstenec mohl změnit klima i dějiny života
Kód Enigma
dnes, 08:10
11 min
Ployhar přiznal slabost pro mladší ženy a sám se bojí, kam to zajde. S Laurou je mezi nimi rozdíl 28 let, chce s ní dítě
VIPživot.cz
dnes, 08:09
3 min
Trpěl bez jídla a pití, tělo mizelo. Teď český atlet výhrou nad zákeřnou nemocí dojal
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 08:09
Parta mladíků dlouhodobě škodila na hřišti, radnice zveřejnila jejich fotky
Plzeňská Drbna
dnes, 08:05
1 min
Reklama
Celých 24 let otec obětavě brázdil celou zemi, aby našel ztraceného syna. Setkání oba muže dostalo do kolen
Světkreativity
dnes, 08:03
4 min
Nespavost ovlivňuje celé tělo a může mít značné důsledky
Krasnezeny.eu
dnes, 08:03
1 min
Sen o titulu skončil na nosítkách. Itauma po životní lekci od Hrgoviče prolomil mlčení
SportWin
dnes, 08:02
1 min
Narození dítěte jí navždy změnilo život. Za komplikace během porodu však dlouho neprávem obviňovala především sama sebe
Zdravestravovani.eu
dnes, 08:02
3 min
Pronajali dům a se třemi dětmi se odstěhovali na Bali. Žijí z peněz za pronájem a vrátit se neplánují
NESPECHEJ.cz
dnes, 08:00
2 min
Reklama
Chebská škola otevřela nový maturitní obor zaměřený na budoucí hasiče
Karlovarská Drbna
dnes, 08:00
1 min
Dvě lodě se srazily u Istanbulu, posádká jedné z nich se nehlásí
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 07:57
Manchester City neutratil 458 milionů za lepší verzi starého týmu. Maresca za ně kupuje úplně jiný
Vše o sportu
dnes, 07:56
5 min
Vyhlašujeme nejlepší parfémy pro rok 2026: používáte jeden z nich i vy?
PrimaProstor.cz
dnes, 07:46
2 min
Na další středočeské tratě vyjely vozy RegioSpider
Náš REGION
dnes, 07:45
1 min
Reklama
Letní šaty zatím neuklízejte. Teplé září letos může jejich sezonu prodloužit o několik týdnů
Trendy Život
dnes, 07:44
3 min
Velké změny v důchodech jsou za dveřmi: Od roku 2027 začnou nově platit tato klíčová pravidla
Světkreativity
dnes, 07:44
2 min
Účty za elektřinu mohou zbytečně zvyšovat zapojené spotřebiče. Odpojení televize a počítače pomůže snížit výdaje domácnosti
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 07:44
2 min
Když je na cestu k moři pozdě, tohle termální jezero vás zachrání: Vstupné tu stojí pár stovek a voda má 24 °C
Světkreativity
dnes, 07:44
4 min
Ano, šéfe 2. díl: „Vaříme jako vaše babička, ta to také neuměla.“ Mladý kuchař se po kritice sesype
V Telce
dnes, 07:44
2 min
Reklama
Meteorologové kompletně změnili předpověď na září 2026: Všechno mělo být úplně jinak
Světkreativity
dnes, 07:44
2 min
Tak velké miminko jsme u nás ještě neviděli: Porodnice by ho nejraději poslala rovnou do školky
Světkreativity
dnes, 07:43
2 min
Dojemná chvíle u Markéty Konvičkové. Splnil se jí další sen při její vážné nemoci
Trendy Život
dnes, 07:43
1 min
Řecká dovolená po prázdninách výrazně zlevňuje. V září a říjnu mohou ceny spadnout až o polovinu
Trendy svět
dnes, 07:43
2 min
Andrej Babiš po dlouhé době ukázal krásnou dceru Vivien. Její zářivý outfit ohromil fanoušky i módní stylistku
In-lifestyle.cz
dnes, 07:43
3 min
Reklama
Topolánek rozcupoval Babišův rozpočet: Ohledně útěku premiéra navíc vznesl vážná obvinění
Světkreativity
dnes, 07:43
2 min
Mistr světa vyřešil budoucnost. Norris může u McLarenu strávit 12 sezon
SportWin
dnes, 07:42
2 min
99 týdnů na vrcholu a teď nůž na krku. Sabalenkové se třese tenisový trůn a v New Yorku musí vyhrát, jinak může přijít o světovou jedničku
SportWin
dnes, 07:42
2 min
Tisíce lidí si přivazují telefon na hlavu a natáčí domácí práce za peníze. Roboti se tak učí žehlit, vařit a uklízet za nás
Mobify.cz
dnes, 07:41
4 min
Patnáct porážek v řadě! V šestačtyřiceti možná Venus odehrála poslední grandslamovou dvouhru
SportWin
dnes, 07:39
1 min
Reklama
Reklama
Policie exhumuje ostatky Jana Masaryka, zkoumá okolnosti jeho smrti v roce 1948
Nejstarší mechanik na světě? Ve vesnici opravuje auta 99letý muž. O důchodu nechce slyšet, elektromobily ho nezajímají
Bratr Václava Neckáře promluvil o stavu zpěváka po smrti syna. „Starám se, aby to vůbec přežil," řekl. Blízcí se strachují
„Moje blbost.“ Česká tenistka se po prohře v New Yorku ostře zkritizovala
Zmenšuje se penis s věkem? Medicínský pohled do trenýrek, který rozptýlí všechny pochybnosti lépe než kamarádi v hospodě
Reklama
Reklama