Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Dojemná chvíle u Markéty Konvičkové. Splnil se jí další sen při její vážné nemoci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Začátek září přinesl Markétě Konvičkové jeden z těch okamžiků, na které rodiče jen tak nezapomenou. Její dcera Amálka prožila svůj první školní den a zpěvačka se o významnou rodinnou chvíli podělila i se svými fanoušky.
Dojemný den Markéty Konvičkové. Amálka poprvé vyrazila do školy, hrdá maminka jí poslala krásný vzkaz.

Dojemný den Markéty Konvičkové. Amálka poprvé vyrazila do školy, hrdá maminka jí poslala krásný vzkaz.

Zdroj: nextfoto.cz
Reklama
Další články z Trendy Život
Letní šaty zatím neuklízejte. Teplé září letos může jejich sezonu prodloužit o několik týdnů
Letní šaty zatím neuklízejte. Teplé září letos může jejich sezonu prodloužit o několik týdnů
Monika Bagárová prožila náročný den. Přiznala emoce, na které nezapomene
Monika Bagárová prožila náročný den. Přiznala emoce, na které nezapomene

Pro Moniku Bagárovou začala další velká životní etapa. Její dcera se poprvé vydala do školy a zpěvačka...

Lindsey Vonnovou čeká další operace. Návrat na svah je v ohrožení
Lindsey Vonnovou čeká další operace. Návrat na svah je v ohrožení

Lindsey Vonnová se ani několik měsíců po vážném pádu na zimních olympijských hrách nevrátila do běžného...

Štěpán Kozub čelil u Jana Krause nepříjemné situaci. Terčem se stala jeho partnerka
Štěpán Kozub čelil u Jana Krause nepříjemné situaci. Terčem se stala jeho partnerka

Štěpán Kozub a Jiří Krhut znovu ukázali, že jejich humor nemá příliš mnoho zábran. V Show Jana Krause se...

Dcera Vladimíra Růžičky už není malá holčička. Lejla vyrazila do třetí třídy a ukázala vlastní styl
Dcera Vladimíra Růžičky už není malá holčička. Lejla vyrazila do třetí třídy a ukázala vlastní styl

Osmiletá Lejla Růžičková zahájila další školní rok. Dcera hokejové legendy Vladimíra Růžičky a jeho...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

Všechny články tohoto autora →
Trendy Život
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.