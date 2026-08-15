Dvouletý sameček leze otci po zádech, tahá ho za srst a bubnuje si na hruď. Gorilí samec návštěvníky překvapil

Stříbrohřbetý samec Awembe, dominantní vůdce jediné gorilí skupiny v Rakousku, nejenže svého syna Jabariho toleruje, ale aktivně ho přitahuje k sobě, zapojuje se do hry a nechává ho lézt po svém těle, kdykoli si to mládě zamane. Podle vyjádření zooložky Daniely Artmann, které citovala rakouská stanice ORF, stříbrohřbetí samci obvykle reagují na dotěrná mláďata rezervovaněji. Awembe dělá pravý opak.
Syn, který napodobuje otce
Jabari přišel na svět 7. července 2024 jako vůbec první gorilí mládě narozené v Rakousku. Jeho porod byl komplikovaný, ale dnes je z něj čilý, zvídavý samec, který tráví s otcem podstatnou část dne. Regionální média popisují konkrétní scény: Jabari šťouchá Awembeho do boku, vybízí ho ke hře, leze mu po zádech a zkoumá jeho obličej. Awembe reaguje klidně, malého přitáhne blíž, nechá se prohrabávat v srsti, občas se zapojí do pošťuchování.
Nejzajímavější je ale to, co Jabari od otce přebírá. Napodobuje hrudní bubnování, nosí po výběhu větve a kopíruje Awembeho řeč těla. Nejde o pouhé roztomilé momenty pro návštěvníky. Jabari se učí být gorilou, a konkrétně gorilím samcem.
Co stříbrohřbetý samec běžně dělá a co už je nadstandard
Stříbrohřbetý samec v gorilí skupině plní roli vůdce, ochránce a mediátora konfliktů. Určuje denní rytmus, rozhoduje o pohybu skupiny a řeší napětí mezi členy. Primární péči o mládě (kojení, nošení, spánek) zajišťuje matka. Samec funguje spíš jako sociální kotva, ne jako pečovatel v lidském slova smyslu.
Podle Smithsonian National Zoo stříbrohřbetí samci běžně tolerují mláďecí hru, ale míra fyzického kontaktu se liší jedinec od jedince. Awembeho případ vyčnívá právě intenzitou: tolik mazlení, tolik iniciovaného kontaktu, tolik trpělivosti s dotěrným dvouletým synem není u každého samce k vidění. Artmann to označuje za neobvyklé i na poměry goril v lidské péči.
Evoluční logika otcovské blízkosti
Proč jsou někteří samci k mláďatům láskyplnější než jiní? Jednoznačná odpověď neexistuje, ale vědecká studie publikovaná v časopise Scientific Reports naznačuje, že u horských goril souvisí náklonnost samců k mláďatům s vyšší reprodukční úspěšností. Samice mohou preferovat tolerantnější samce. Jde o souhru individuální povahy, skupinové dynamiky a reprodukční strategie, ne o jednu příčinu.
Awembe tak Jabarimu nedává jen ochranu. Dává mu sociální model mužské gorilí role: jak se chovat ve skupině, jak komunikovat tělem, jak reagovat na ostatní. To je pro vývoj mladého samce cennější než samotná fyzická blízkost.
Není to jen rakouský unikát
Podobné otcovské vazby jsou zdokumentované i jinde. Ve washingtonské Smithsonian Zoo chovatelé opakovaně popsali stříbrohřbetého samce Baraku, který se svým synem Mokem sdílel jemný fyzický kontakt a chvíle vzájemné blízkosti. V pražské Zoo Praha si zase dominantní samec Kisumu hraje s dcerou Mobi, nechává ji sahat na obličej a prohrabávat srst. Podle tiskové zprávy Zoo Praha jde o silné vazby, které vznikají i v lidské péči a které mláďatům pomáhají osvojovat přirozené chování.
Zoo Schmiding přitom chová jediné gorily v Rakousku a je součástí mezinárodního záchranného programu pro gorily nížinné západní, kriticky ohrožený druh. Jabari není jen roztomilý přírůstek, je to chovatelský milník.
Kdo chce dvojici vidět na vlastní oči, podle regionálních médií se vyplatí přijít dopoledne, kdy bývá Jabari nejaktivnější. A pokud bude den dobrý, možná zrovna uvidíte, jak dvouletý gorilák bubnuje na hruď, přesně tak, jak to dělá táta.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková