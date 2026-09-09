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V těchto znameních se rodí lidé, kteří se dožívají nejnižšího věku

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Že by hvězdy měly vliv na naši osobnost, to už jsme slyšeli mnohokrát. Ale co když ovlivňují i délku našeho života? Astrologové spojují tři znamení se zvýšeným rizikem předčasného úmrtí. A má to svou logiku.
V těchto znameních se rodí lidé, kteří se dožívají nejnižšího věku

V těchto znameních se rodí lidé, kteří se dožívají nejnižšího věku

Zdroj: unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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