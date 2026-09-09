V těchto znameních se rodí lidé, kteří se dožívají nejnižšího věku

Každé znamení má svou specifickou energii, se kterou může člověk naložit pozitivním, ale i negativním způsobem. Pokud bychom ale měli podle astrologů vytipovat znamení, u nichž se údajně pojí jejich charakteristické vlastnosti s vyšším rizikem předčasného úmrtí, na seznamu by se objevili Berani, Střelci a Vodnáři. Neznamená to samozřejmě, že by datum narození předurčovalo, jak dlouhý život máme před sebou. Astrologie tu spíš pracuje s určitými sklony – například k impulzivitě, riskování nebo přeceňování vlastních sil – které mohou být v pozitivní podobě zdrojem odvahy a energie, ale v té negativní mohou člověka přivést do nebezpečných situací.
A s jakými riziky se jednotlivá znamení potýkají?
Beran (21. 3. – 20. 4.)
Berani jsou známí svou impulzivitou a touhou po adrenalinu. A právě to jim může zkrátit život. Statistiky ukazují, že lidé narození v tomto znamení mají vyšší sklon k úrazům a rizikovému chování. Mars, vládnoucí planeta Berana, je od pradávna spojován s válečnictvím, odvahou, ale i s menší opatrností vůči vlastnímu tělu. Berani jdou často přes své limity – ať už ve sportu, v práci nebo v osobním životě. Jejich přirozená bojovnost je sice inspirativní, ale může vést k vyhoření, stresovým onemocněním a nehodám. Ve své praxi s klienty-Berany často vídám, že ignorují varovné signály těla, dokud je to nepoloží na lopatky. Neposlouchají rady lékařů, přestávají dbát na prevenci a věří, že jejich energie je nevyčerpatelná.
Úkol letošního roku: Naučte se zastavit dříve, než vás zastaví život sám. Pravidelné lékařské prohlídky nejsou projev slabosti, ale moudrosti.
Býk (21. 4. – 21. 5.)
Býci milují pohodlí, dobré jídlo a klid. A právě tady se skrývá past. Sklony k přejídání, nedostatku pohybu a držení se zaběhlých návyků mohou Býkům zkrátit život. Venuše, jejich vládkyně, je sice planetou lásky a krásy, ale také hédonismu. Býci mají tendenci si dopřávat – což je samo o sobě krásné, problém nastává, když se dopřávání změní v rutinu a tělo začne trpět. Nadváha, vysoký cholesterol, problémy se srdcem – to jsou rizika, kterým Býci čelí častěji než jiná znamení. Jejich pevná vůle, která jim pomáhá dosahovat cílů, se bohužel může obrátit proti nim, když odmítají změnit nezdravé návyky.
Býci jsou jako staré stromy – krásní, pevní, ale těžko se přizpůsobují větru změn,
říká americká astroložka Linda Goodmanová.
Tip letošního roku: Zkuste jeden den v týdnu jíst jinak než obvykle. Malé změny vedou k velkým posunům.
Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Nekonečný tok myšlenek, projektů a aktivit – to je typický Blíženec. Problém? Mentální přetížení a chronický stres. Merkur, vládce Blíženců, neustále pobízí jejich mysl k aktivitě. Blíženci často spí málo, odpočívají nedostatečně a myslí si, že zvládnou všechno najednou. Jejich nervový systém je ale neustále v pohotovosti, což vede k vyčerpání, úzkostem a v dlouhodobém horizontu i k psychosomatickým problémům. Blíženci mají sklon bagatelizovat únavu a stres – považují to za přirozenou součást života. Jenže právě chronický stres je tiché nebezpečí, které může vést k vážným onemocněním.
Výzva pro Blížence: Naučte se říkat ne. Ne každý projekt, ne každá nabídka, ne každá konverzace si zaslouží vaši energii.
Rak (22. 6. – 22. 7.)
Raci jsou citliví pečovatelé, kteří nosí starosti všech kolem sebe. Problém je, že často zapomínají na sebe sama. Emoční přetížení a potlačované pocity mohou u Raků vést k psychosomatickým onemocněním. Měsíc, jejich vládce, ovlivňuje nálady a emoce – a Raci tyto vlny prožívají intenzivněji než kdo jiný. Mají tendenci držet bolest v sobě, aby neztížili život blízkým. Tato sebeobětavost je krásná, ale zároveň nebezpečná. Potlačované emoce se nějak projeví – a často to bývá právě na fyzické úrovni. Deprese, úzkosti, poruchy trávení – to všechno jsou oblasti, kde jsou Raci zranitelní.
Tip měsíce: Začněte si vést deník emocí. Psaní pomáhá vypustit to, co dusíte v sobě.
Lev (23. 7. – 22. 8.)
Lvi žijí naplno a rádi jsou středem pozornosti. Jejich velkorysost a vřelost je obdivuhodná, ale má svou cenu. Sklony k srdečním problémům a přepracování jsou u Lvů časté. Slunce, jejich vládce, dává Lvům obrovskou energii – ale také touhu stále něco dokazovat, být nejlepší, zazářit. Lvové se někdy přetěžují, protože se bojí, že by mohli zklamat nebo ztratit svou pozici. Jejich velké srdce – doslova i obrazně – může trpět. V astrologické tradici je Lev spojen s oblastí hrudníku a srdce, a není náhoda, že právě tady jsou Lvové zranitelní.
Úkol týdne: Dopřejte si jeden den, kdy nemusíte být hvězdou. Být jen sám sebou je taky dost dobrý výkon.
Panna (23. 8. – 22. 9.)
Panny jsou perfekcionistky, které dbají na detail a řád. To zní zdravě, ale může to vést k úzkostným poruchám a chronickému stresu. Neustálá kontrola a přemýšlení vyčerpává nervový systém. Merkur, vládce Panny, pracuje u tohoto znamení v praktické podobě – analyzuje, třídí, plánuje. Jenže Panny často nedokážou vypnout. Jejich mysl běží neustále dokola, hledá chyby, zlepšení, řešení. Tato mentální zátěž může být v dlouhodobém horizontu vysilující. Panny také často trpí poruchami trávení – střevo je velmi citlivé na stres a právě Panny se stresují každodenně.
Rada pro Panny: Zkuste meditaci nesoustředění – pět minut denně prostě jen sedět a nedělat nic. Váš mozek si to zaslouží.
Váhy (23. 9. – 23. 10.)
Váhy touží po harmonii a rovnováze – ironií je, že právě hledání této rovnováhy je může vyčerpávat. Nerozhodnost a snaha vyhovět všem vede k vnitřnímu napětí. Venuše, vládkyně Vah, jim dává touhu po kráse a klidu, ale také tendenci vyhýbat se konfliktům. Váhy často podstupují kompromisy na úkor vlastních potřeb. Tento vzorec chování může vést k frustraci, depresím a psychosomatickým problémům. Váhy také často experimentují s různými dietami a životními styly – hledají tu „správnou cestu“, což může jejich tělo zatěžovat nekonstantností.
Výzva pro Váhy: Naučte se říct ne bez výčitek. Harmonie začíná tím, že jste v pohodě sami se sebou.
Štír (24. 10. – 22. 11.)
Štíři jsou intenzivní v emocích i v životě. Žijí naplno – a to může být vyčerpávající. Sklony k extrémnímu chování, závislosti a rizikovému životnímu stylu jsou u Štírů poměrně časté. Pluto, vládce Štíra, je planeta transformace a síly – ale také destrukce. Štíři mají tendenci jít do krajností – buď naplno, nebo nijak. Tato polarita může být nebezpečná. Štíři také často potlačují emoce, dokud nevybuchnou – a tento emoční nátlak může vést k zdravotním problémům. Ve své praxi s klienty-Štíry často vídám, že mají sklon sebedestrukci maskovat za sílu.
Tip měsíce: Najděte si zdravý kanál pro své intenzivní emoce – sport, umění, terapii. Potlačování vás ničí zevnitř.
Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Střelci jsou optimisté a dobrodruzi – a právě tato bezstarostnost může být riziková. Sklony k přeceňování vlastních sil a zanedbávání zdraví jsou u Střelců časté. Jupiter, jejich vládce, jim dává víru, že vše dopadne dobře – což je krásné, ale může vést k lhostejnosti vůči preventivní péči. Střelci často žijí s přesvědčením, že se jim nic nemůže stát. Ignorují bolest, odkládají návštěvy lékaře a riskují ve sportu i v životě obecně. Jejich touha po svobodě a nových zážitcích je někdy silnější než rozum.
Úkol letošního roku: Udělejte si komplexní lékařskou prohlídku. Dobrodruh, který dbá na zdraví, si užije víc.
Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
Kozorozi jsou pracovití a ambiciózní – a právě pracovní zátěž může být jejich největším rizikem. Přepracování, chronický stres a zanedbávání osobních potřeb jsou u Kozorohů běžné. Saturn, jejich vládce, je planeta disciplíny a odpovědnosti – ale také omezení a zatížení. Kozorozi často staví kariéru a povinnosti nad zdraví. Mají tendenci odkládat odpočinek, pracovat, i když jsou nemocní a považovat relaxaci za ztrátu času. Tento přístup může v dlouhodobém horizontu vést k vyhoření, depresím a fyzickým problémům spojeným se stresem.
Rada pro Kozorohy: Úspěch bez zdraví není úspěch. Naučte se odpočívat stejně zodpovědně, jako pracujete.
Vodnář (21. 1. – 20. 2.)
Vodnáři jsou vizionáři, kteří žijí v hlavě a často zapomínají na tělo. Sklony k nepravidelnému životnímu stylu a zanedbávání fyzických potřeb mohou Vodnářům zkrátit život. Uran, jejich vládce, je planeta náhlých změn a originality – Vodnáři proto často žijí chaoticky, nepravidelně spí, jí a odpočívají. Jejich mysl je zaměstnána velkými ideály a projekty, zatímco tělo čeká na základní péči. Vodnáři také často experimentují s alternativními přístupy ke zdraví – což může být přínosné, ale také riskantní, pokud ignorují konvenční medicínu.
Tip měsíce: Vytvořte si rutinu základní péče o tělo. Vaše vize potřebuje zdravé tělo k realizaci.
Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Ryby jsou citlivé a empatické – a tato sensitivita může být vyčerpávající. Sklony k únikům do závislostí a psychosomatickým problémům jsou u Ryb časté. Neptun, jejich vládce, je planeta iluzí a snů – Ryby mají tendenci unikat před realitou, když je příliš tvrdá. Tato tendence může vést k nebezpečným únikům – alkoholu, drogám nebo jen nekonečnému fantazírování místo čelení problémům. Ryby také často přebírají emoce a nemoci ostatních – jejich hranice jsou propustné. To může vést k vyčerpání a ztrátě vlastní životní síly.
Výzva pro Ryby: Naučte se budovat hranice. Pomáhat ostatním je krásné, ale ne na úkor vlastního života.
Pamatujte, že horoskopy mají čtenářům nabídnout inspiraci, nadhled a možnost podívat se na aktuální životní situace z jiné perspektivy. Berte je proto jako vodítko k zamyšlení, nikoli jako pevně danou předpověď – i když hvězdy se prý málokdy mýlí.
Zdroje článku: nespechej.cz
Autor článku: Hanka Šimoníková, Dis.