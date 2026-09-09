Žloutnou vám listy rajčat? Podívejte se, odkud žloutnou. Každé místo na listu říká něco jiného

Abyste dosáhli pořádné úrody rajčat, je třeba dopřát jim náležitou péči. Pokud k běžné rutině přidáte tyto osvědčené triky, rajčata porostou jako divá
. Je potřeba dopřát jim pořádnou dávku živin a ochránit jejich stonky před škůdci. Díky tomuto roztoku se vám povede obojí. Odhalte příčinu, proč vám listy rajčat žloutnou a zbavte se účinně tohoto problému. Rychlé a jednoduché domácí hnojivo
Na tento jednoduchý roztok vám postačí 100 g dřevěného popela a 10 l vody. Obě ingredience pořádně promíchejte.
Jednou za dva týdny pak rajčata tímto hnojivem přihnojujte. Abyste rostlinkám ještě přilepšili, můžete na ně každých 7 dní nasypat 1 polévkovou lžíci popela. Proč listy rajčat žloutnou?
Začínají vám listy rostlinek žloutnout? Na vině může být nedostatek prostoru. Pokud na svém záhonku
máte rajčata vysázená příliš nahusto, kořeny nemají dostatek prostoru, aby se plně rozvinuly. Když se kořeny plně nerozvinou, je pro ně těžší získávat potřebné živiny z půdy.
Dalším viníkem, který stojí za žloutnutím listů, může být nedostatek světla. Rajčata opravdu
potřebují hodně slunečního záření. Jakmile jsou vysázená, jen těžko je budete přesazovat na slunnější místo, proto je lepší na tohle myslet již při jejich výsadbě. Zdroj fotografie: Pixabay Jak správně zalévat rajčata
Pro správný růst rostliny je třeba pohlídat si i zavlažování. Když listy žloutnou, znamená to, že
rajčata mají příliš mnoho nebo příliš málo vlhkosti a je třeba upravit přísun vody a větrání, zejména pokud máte rajčata vysázená ve skleníku, kde může být s odvětráváním problém.
Důležité je hlídat i dostatek živin. Podle typu půdy má rostlina snazší nebo obtížnější přístup k živinám, které pro správný růst a vývoj potřebuje. Speciálně
rajčata potřebuji dostatečné množství draslíku a hořčíku. Pokud tyto prvky nejsou dostatečně zastoupeny v půdě, je potřeba rostliny přihnojovat, abyste zásoby doplnili. Jak žloutnoucí rostliny zachránit
Ze všeho nejdříve ostrým nožem odstraňte zažloutlé listy. Rostlina žluté listy už nepotřebuje. Takové listy správně nepracují a akorát jí zbytečně odebírají živiny.
Pokud máte většinu rostlinky pokrytou žlutými listy, zkuste ji přesadit. Zvolte místo, kde bude mít více prostoru a více sluníčka. Pokud žloutnou pouze spodní listy rostlinky, znamená to, že rostlinu příliš přeléváte a je třeba upravit dávkování závlahy. Zdroj fotografie: Pixabay
Snižte četnost zalévání a nechte podmáčenou půdu pořádně proschnout. Žluté listy opět odstraňte, aby rostlince nesnižovaly příjem živin.
Podle toho, kde listy žloutnou, poznáte, která důležitá živina vašim rostlinkám schází. Pokud žloutnou na okrajích listů a mezi žilkami, chybí jim hořčík. Pokud žloutnou od stonku, znamená to málo manganu. A když je celý žlutý list, který brzy po zežloutnutí odpadává, značí to nedostatek dusíku. Jaká hnojiva doplňovat
Rajčata přihnojujte tak, aby měla neustále dostatek dusičnanu hořečnatého, manganu a dusičnanu amonného nebo sodného.
Jakmile rostlině chybí dusík, je třeba začít zavčasu přihnojovat, aby se žloutnutí nerozšířilo na celou rostlinu. Důležité je do půdy přidávat i síran amonný a močovinu, aby byla půda vyživená a rostliny měly vše potřebné.
Dejte si ale pozor na zbytečné přehnojování, protože i příliš velké množství dusíku může rajčatům uškodit.
Poznáte to tak, že se na půdě objeví bílá vrstva. Přebytečného dusíku se zbavíte vydatným množstvím zálivky, která přebytečný dusík z půdy vyplaví. Zdroj fotografie: Depositphotos Když chybí zinek a vápník
Pokud na vrcholcích výhonků najdete žluté a hnědé skvrny, znamená to, že vaší rostlince chybí zinek.
Listy rostlinky začínají nedostatkem zinku brzy opadávat. Pomoct vyrovnat tento deficit by vám měl roztok síranu zinečnatého, kterým rostlinku zalijete, abyste jej doplnili.
Chybět vaším rajčátkům může i vápník. Ten rostlinkám přidejte tak, že v kbelíku teplé vody rozpustíte
2 g dusičnanu vápenatého a rostlinku touto zálivkou zalejete. Několikrát rostlinky tímto roztokem polévejte, ale vždy s přestávkou 10 dní mezi jednotlivými zálivkami. Pozor na houbová onemocnění
Sazenice
rajčat jsou často náchylné k houbovým chorobám. I to se projevuje žloutnutím listů. V takovém případě vám pomůžou spreje proti plísním. V každém případě, pokud chcete zabránit dalšímu žloutnutí listů, musíte nejprve odhalit jeho příčinu. Až následně můžete začít rostlinku uzdravovat. Hodně štěstí s vaší úrodou, ať je bohatá a plná chuti.
Jak vy bojujete se žloutnutím listů rajčat?
VIDEO Inspirace, jak bojovat s plísní rajčat Zdroj: Bhg
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz