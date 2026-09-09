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Sabalenková vyhrála 22. grandslamový tiebreak v řadě. Nosková ji přitom dostala blíž k porážce než kdokoli na turnaji

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Linda Nosková vzala Sabalenkové první set na turnaji a vedla i v rozhodující sadě. Světovou jedničku ale dostala právě do situace, kterou už 22 grandslamových tiebreaků v řadě neztratila.
Sabalenková vyhrála 22. grandslamový tiebreak v řadě. Nosková ji přitom dostala blíž k porážce než kdokoli na turnaji

Sabalenková vyhrála 22. grandslamový tiebreak v řadě. Nosková ji přitom dostala blíž k porážce než kdokoli na turnaji

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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