Top kina ČR: Odyssea se vrátila na vrchol. Kina ale potřebují nový hit

5. místo
Tržby 1 milion 209 tisíc Kč / návštěvnost 5 543 diváků / 53 kin
Díky menší návštěvnosti a slabším novinkám, které nezaujaly, se v top 5 stále pohybuje i šesté Insidious. Další zástupce hororové série si navíc nevede vůbec špatně a mezivíkendový propad o 35 % je v rámci hororového žánru skoro až nadprůměrný. Tato značka zkrátka láká fanoušky i pár týdnů po premiéře, díky čemuž to dotáhne na standardní čísla franšízy okolo 50 tisíc diváků. Aktuálně nové Insidious vyděsilo 41 tisíc lidí.
4. místo
Tržby 1 milion 601 tisíc Kč / návštěvnost 9 126 diváků / 122 kin
Začátek školního roku bohužel neznamenal, že by do kin po návratu z prázdnin zamířilo více dětí. Tlapkové patrole už naopak začíná trochu docházet dech a těží zejména z toho, že aktuálně nemá žádnou animovanou konkurenci. V celkovém součtu ale i Dinosauří film potvrzuje, že tihle pejsci jsou u české omladiny stále velmi populární a drží se na velmi sympatických číslech. A zřejmě tomu tak bude i za pár let, až to Tlapková patrola zkusí v kinech s dalším filmem.
3. místo
Tržby 2 miliony 321 tisíc Kč / návštěvnost 13 010 diváků / 198 kin
Nejúspěšnější novinkou týdne se stala česká romantická komedie Dokonalý den, velký důvod k radosti se zde však nekoná. Start za 13 tisíc diváků je v rámci tuzemských romcomů takřka podprůměrný a snímek musí doufat, že chytne druhý dech aspoň v následujících týdnech, kdy může těžit z nedostatku konkurence i poměrně pozitivních ohlasů. Romantická pohodovka však zatím spíše potvrzuje, že prověřenému žánru se u nás přestává dařit a je další potenciální domácí hitovkou, která zaostala za očekáváním. Letos je jich nějak moc.
2. místo
Tržby 3 miliony 961 tisíc Kč / návštěvnost 18 294 diváků / 133 kin
Na prvních místech došlo k prohození pozic, s nímž se dalo vzhledem k trendu dříve či později počítat. Nový Spider-Man sice bude bojovat o pozici letošní jedničky, divácký zájem ale u něj i kvůli bezkonkurenčnímu startu padá znatelně rychleji než u majstrštyku Christophera Nolana. Tentokrát Spidey spadl mezivíkendově dokonce o 40 % a tlaku bájné epiky už nedokázal konkurovat. Úspěšnou komiksovku to ale asi příliš netrápí, již brzy totiž překročí hranici 800 tisíc návštěvníků, čímž pavoučí hrdina potvrdí svou letošní nadvládu.
1. místo
Tržby 6 milionů 277 tisíc Kč / návštěvnost 19 600 diváků / 122 kin
Na první místo se tak po několika týdnech vrátila Nolanova Odyssea, která tím potvrzuje předpoklady, že tento epos zůstane nejen v českých kinech ještě hodně dlouho. Poptávka po IMAX projekcích neustává a celosvětově má snímek stále velmi nízké propady, díky nimž se už začíná pomalu spekulovat o tom, zda Odyssea nedopluje až k hranici dvou miliard dolarů. Extrémní výdrž počin vykazuje také v Česku, kde se mezi víkendy spadlo o pouhých osm procent. Větší filmová konkurence navíc není v dohledu, a tak je možné, že tomuhle hitu dech jen tak nedojde. Nutno podotknout, že Odyssea je v kinech už osm týdnů, a dostat se po takové době do čela žebříčku je opravdu dechberoucí výkon.
Aktuální program českých kin naleznete zde.
Zdroje: Unie filmových distributorů, Kinomaniak