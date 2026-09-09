Učitel sehnal 32 Game Boyů a nosí je do školy. Studenti na nich hrají a píšou slohové práce, internet mu tleská

John Kellogg učí na Grants Pass High School v Oregonu předmět, který se jmenuje Video Games as Literature. Je to oficiální semestrální seminář angličtiny pro studenty posledního ročníku, schválený vedením školy i rodičovskou radou. Kellogg pro něj postupně sehnal zhruba 30 až 32 funkčních Game Boyů (mix originálních modelů, verzí Color a Advance) a pořídil je do třídy, kde je skladuje v přehledném organizéru na stěně. Studenti si je berou do ruky, hrají klasické tituly a na základě herního zážitku pak píšou kreativní texty, vedou rozbory postav a témat a diskutují o vyprávěcích postupech. Že mu internet tleská, není nadsázka: jeho příspěvky na Redditu opakovaně vyvolaly tisíce komentářů plných reakcí typu „kde jste byl, když jsem chodil do školy“ a obdivu k tomu, že videohry bere jako plnohodnotné literární médium. Virální fotka s Game Boyi pochází z března 2024, ale samotný kurz vznikal dříve a pokračoval i v letech 2025 a 2026, kdy téma znovu vytáhlo německé GamePro.
Jak z Pokémonů vznikne slohová práce
Kelloggova metoda stojí na třífázovém cyklu: hrát, psát, analyzovat. Třída se shodne na hře, společně ji hraje a pak následuje týden kreativního psaní navázaného na herní zážitek. Další týden patří kritičtějšímu rozboru postav, témat, struktury příběhu a vypravěčských voleb. U Pokémonů má Kellogg dokonce samostatnou hodinu věnovanou typovým výhodám a strategii založené na principu kámen-nůžky-papír. U Skyrimu studenti píšou deník z pohledu své postavy. U The Stanley Parable rozebírají, jak větvení příběhu mění vyprávění.
Game Boye přitom doplňuje rozsáhlá moderní výbava: podle jeho vlastního webu Teaching with Video Games třída disponuje 26 Xboxy, pěti Switchi, čtyřmi Switchi 2 a dvěma PlayStationy 5. Velké konzole slouží k narativně bohatým hrám, jako jsou Alan Wake, Red Dead Redemption 2 nebo What Remains of Edith Finch. Game Boye ale plní jinou roli: jsou jednoduché, fungují na baterie i při výpadku proudu a v počtu kolem třiceti kusů se blíží modelu „každý student má svůj přístroj“. Sám Kellogg na Redditu napsal, že kdyby Nintendo mělo Pokémon Red a Blue na Nintendo Online, možná by šel jinou cestou. Ale chtěl ukázat klasiky a chtěl nezávislost na školní síti.
Tři roky grantů a vlastní peníze z výplaty
Tahle třída nevznikla přes noc. Kellogg opakovaně popisuje, že materiály budoval dva roky a granty psal tři, z toho rok ještě před oficiálním spuštěním kurzu. Celkem získal přes 15 000 dolarů (zhruba 313 000 Kč) z grantových programů, včetně pětitisícového grantu od Portland Trail Blazers, basketbalového týmu z NBA. Část hardwaru ale přiznal, že doplácel z vlastní výplaty. Oficiální web školního obvodu Grants Pass potvrzuje, že Kellogg patřil mezi učitele oceněné grantem na podporu studentského učení.
Kurz prošel schválením školní rady i rodičovského výboru. Studenti jsou sedmnáctiletí a starší, na začátku semestru podepisují sylabus společně s rodičem. Školní Academic Planning Guide kurz výslovně uvádí jako semestrální anglický předmět pro 12. ročník a zmiňuje, že u některých her s dospělejšími tématy může být vyžadován zvláštní rodičovský souhlas. Nejde tedy o partyzánštinu nadšeného geeka, ale o institucionálně ukotvenou výuku.
Kolik by stálo vybavit takovou třídu v Česku
Orientační výpočet jen za handheldy: podle aktuálních cen na PriceCharting stojí původní Game Boy v bazarovém stavu kolem 1 250 Kč, Game Boy Color přibližně 1 350 Kč a Game Boy Advance asi 1 670 Kč. Třicet kusů vychází na 37 500 až 50 000 Kč, bez her, baterií a oprav. Přidejte moderní konzole a jste na úplně jiných číslech. Kelloggova třída je investice v řádu stovek tisíc korun.
Otázka ale zní spíš jinak: dal by se podobný model přenést do českého školství? Teoreticky ano, ale spíš jako volitelný seminář nebo projektový modul. Česká Strategie vzdělávací politiky 2030+ výslovně podporuje inovativní metody a digitální technologie, Národní pedagogický institut má webinář o edukačním potenciálu videoher a organizace Channel Crossings už v Česku realizovala projekt „Jak na Minecraft ve výuce angličtiny“ se zapojením Střední školy elektrotechnické v Lipníku nad Bečvou. Na Západočeské univerzitě vznikla diplomová práce popisující reálné nasazení videoher do výuky angličtiny u žáků pátého ročníku základní školy. Pokusy existují. Co chybí, je podle české odborné literatury hlavně informovanost učitelů i institucí.
Proč internet tleská právě tomuhle
Na Redditu se příběhy o neobvyklých učitelích objevují často. Kelloggův ale rezonuje opakovaně, poprvé v roce 2023, znovu v březnu 2024 a pak v létě 2026. Důvod není jen retro nostalgie nebo fotogenická řada barevných handheldů na stěně. Je to kombinace tří věcí: vizuální nápad, který se snadno sdílí; legitimní vzdělávací rámec, který odolává cynickému „to je jen hraní místo školy“; a konkrétní metodika, která nekončí zapnutím konzole, ale vede k esejím, analýzám a závěrečným projektům.
Kellogg sám na Redditu opakovaně zdůrazňuje: „Jádrem tohoto kurzu je angličtina.“ Konzole jsou vstupní brána, ne cíl. Musel nastavovat normy a očekávání, protože hardware sám o sobě výuku neudělá. Studenti píšou esej na téma „Jsou videohry umění?“, analyzují rodinné trauma v Edith Finch a zkoumají, jak ovladač a způsob hraní ovlivňují vyprávění. To není hodina volného hraní. To je angličtina, která mluví jazykem svých studentů.
Třicet Game Boyů na stěně oregonské třídy je důkaz, že dobrý učitel dokáže proměnit cokoliv v učební pomůcku, pokud ví, proč to dělá, a dokáže to obhájit před školní radou, rodiči i internetem.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík