Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Dva hrady, dvě historie a výhledy do kraje. Vydejte se na Bradlec a Kumburk

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Procházky podzimní krajinou mají také něco do sebe. Večer se sice dříve stmívá, takže je na výlet lepší vyrazit dopoledne nebo brzy po obědě, ale i cesta ztemnělou přírodou patří k zajímavým zážitkům. Chce to ovšem si s sebou vzít čelovku, abyste pak viděli na cestu. Pojďme se společně vypravit na zříceninu hradu Bradlec, která se nachází asi osm kilometrů od Nové Paky.
zřícenina hradu Kumburk

zřícenina hradu Kumburk

Zdroj: Foto: Petr1888, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 20:10

Reklama
Další články z Svět cestovatele
Strálek: Zapomenutý hrad nad údolím Stráleckého potoka, který hlídal Královskou stezku do Rýmařova
Strálek: Zapomenutý hrad nad údolím Stráleckého potoka, který hlídal Královskou stezku do Rýmařova
Česká AI recepční dokončila rezervace za více než 30 milionů korun. V Česku už funguje přímo v hotelovém provozu
Česká AI recepční dokončila rezervace za více než 30 milionů korun. V Česku už funguje přímo v hotelovém provozu

Umělá inteligence v hotelnictví už nezůstává jen u odpovídání na dotazy hostů. Česká AI recepční BE-A od...

Dušičky trochu jinak: Vydejte se na hřbitov za příběhy, tajemstvím a historií
Dušičky trochu jinak: Vydejte se na hřbitov za příběhy, tajemstvím a historií

Na podzim se dny zkracují, zejména po změně času na středoevropský, a rána bývají zahalena do chladivé...

Mezinárodní den domácích mazlíčků: Oslavte ho výletem, který užijí dvounožci i čtyřnožci
Mezinárodní den domácích mazlíčků: Oslavte ho výletem, který užijí dvounožci i čtyřnožci

Dvacátý pátý říjen je světový den věnovaný domácím mazlíčkům. Ti jsou v mnohých rodinách považováni za...

Konec mýtu o ošklivém Slunečném pobřeží: Zjistěte, kde pod Burgasem najdete panenské zátoky jako na Jadranu
Konec mýtu o ošklivém Slunečném pobřeží: Zjistěte, kde pod Burgasem najdete panenské zátoky jako na Jadranu

Konec mýtu o ošklivém Slunečném pobřeží: Zjistěte, kde pod Burgasem najdete panenské zátoky jako na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

SvetCestovatele.cz je online magazín pro všechny milovníky cestování – od dobrodruhů, kteří rádi vyrážejí do neznáma, až po pohodové cestovatele hledající inspiraci na víkendový výlet nebo rodinnou dovolenou. Přinášíme autentické tipy, ověřené rady a aktuální informace ze světa cestování, které...

Všechny články tohoto autora →
Svět cestovatele
Další články z kategorie Cestování
Zobrazit více
LifestyleCestování
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.