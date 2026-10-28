Dva hrady, dvě historie a výhledy do kraje. Vydejte se na Bradlec a Kumburk

Procházky podzimní krajinou mají také něco do sebe. Večer se sice dříve stmívá, takže je na výlet lepší vyrazit dopoledne nebo brzy po obědě, ale i cesta ztemnělou přírodou patří k zajímavým zážitkům. Chce to ovšem si s sebou vzít čelovku, abyste pak viděli na cestu. Pojďme se společně vypravit na zříceninu hradu Bradlec, která se nachází asi osm kilometrů od Nové Paky.
zřícenina hradu Kumburk
Zdroj: Foto: Petr1888, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
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