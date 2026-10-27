Strálek: Zapomenutý hrad nad údolím Stráleckého potoka, který hlídal Královskou stezku do Rýmařova

Nedaleko města Rýmařova, v podhůří Nízkého Jeseníku, se na zalesněném stejnojmenném kopci schovává zřícenina hradu Strálek. Patří k méně často navštěvovaným místům na Rýmařovsku, protože většina turistů dává přednost známějšímu a zachovalejšímu hradu Sovinec nebo Rešovským vodopádům. Je ale škoda si nepřipomenout i tuto památku na dobu dávno minulou.
archeologické nálezy z hradu Strálek
Zdroj: Foto: MartinVeselka, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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