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Strálek: Zapomenutý hrad nad údolím Stráleckého potoka, který hlídal Královskou stezku do Rýmařova

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Nedaleko města Rýmařova, v podhůří Nízkého Jeseníku, se na zalesněném stejnojmenném kopci schovává zřícenina hradu Strálek. Patří k méně často navštěvovaným místům na Rýmařovsku, protože většina turistů dává přednost známějšímu a zachovalejšímu hradu Sovinec nebo Rešovským vodopádům. Je ale škoda si nepřipomenout i tuto památku na dobu dávno minulou.
archeologické nálezy z hradu Strálek

archeologické nálezy z hradu Strálek

Zdroj: Foto: MartinVeselka, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 21:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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