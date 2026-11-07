Útočník Chlapík o nepovedeném nájezdu. Už nejsem nejmladší, zpackal jsem jich víc

Pátá série, Veikkaus Arena, sobota 7. listopadu 2026. Chlapík musí dát, jinak je konec, a dává. O chvíli později jede znovu, ve stejné situaci zkouší něco jiného a neuspěje. Rozhodující nájezd pak proměnil Jere Innala a Česko prohrálo s Finskem 1:2 po samostatných nájezdech. „Už nejsem nejmladší, zpackal jsem jich víc,“ řekl s úsměvem devětadvacetiletý kapitán Sparty v rozhovoru pro
iSport. Jeho nepovedený pokus ale vypovídá o víc než o jednom hráči. Ukazuje problém, se kterým se potýká celý tým nového trenéra Zdeňka Motáka. Puk, který se postavil
Chlapík vysvětlil, co se při druhém pokusu stalo. Před brankou si v hlavě promítal možné zakončení, jenže se mu puk „postavil“ a začal se „vrtět“. Myšlenky mu podle vlastních slov začaly skákat a na poslední chvíli změnil rozhodnutí. Zpětně ho to mrzí. Podle sebe měl zakončit stejně jako při první, úspěšné sérii a zkusit brankáře zaskočit tím, že zopakuje totéž.
Věta o věku a zpackaných nájezdech je spíš nadsázka zkušeného hráče než sebemrskání. Chlapík, ročník 1997 a od léta 2025 kapitán Sparty, tím říká, že nervozitu v takových chvílích už moc neřeší. Neúspěšný nájezd patří k řemeslu. Kolik jich v kariéře skutečně nedal, neprozradil, a souhrnná statistika veřejně dostupná není.
Zajímavý detail přidal i k ledu. Před rozstřelem ho pořadatelé neupravovali rolbou, ale hráběmi. To prý zažil asi poprvé, velký rozdíl v kvalitě ledu ale nepociťoval. Výmluvu v tom tedy nehledal.
Jak na jeho pokus reagovali spoluhráči nebo trenéři, zveřejněno nebylo. Chlapík mluvil hlavně o tom, že tým věřil až do konce.
Dvojnásobná převaha, jeden gól
Nájezdy byly až tečkou za zápasem, ve kterém Češi tahali za delší konec. Na střely vyhráli 41:23 a domácí mistry světa tak přestříleli skoro dvojnásobně. „Nepamatuju si, že bychom Finy takhle přehrávali,“ uvedl Chlapík, který na turnajích Euro Hockey Tour odehrál už řadu zápasů. Jde o jeho paměť, ne o ověřený rekord, i tak je to ale výmluvné svědectví.
Finové se ujali vedení gólem Lammikka a dlouho ho drželi. Podle Chlapíka hráli výborně jeden na jednoho, před brankou si hlídali české hráče a byli připravení na dorážky. Českou palbu blokovali a tečovali, zbytek pochytal brankář Saarinen.
Zlom přišel tři minuty před koncem. Trenéři odvolali brankáře Bednáře, Finové se dopustili faulu a z hry bez gólmana se stala česká přesilovka. V čase 58:11 pak Andrej Šustr po přihrávce Jiřího Ticháčka vypálil z kruhu a srovnal na 1:1. Chlapík tah střídačky označil za výbornou reakci i za vzkaz, že hráči mají důvěru.
Jenže 41 střel a jediný gól ze hry. To je bilance, kterou žádná taktika dlouhodobě neunese. Oficiální zápis zveřejnil
Český hokej. Motákova éra zatím bez výhry
Utkání v Helsinkách bylo teprve druhým pod novým realizačním týmem. Moták s asistentem Grossem deklarují návaznost na práci Radima Rulíka, ale s vlastními akcenty: aktivitu, agresivitu, bruslení, osobní souboje a útočně pojatou obranu. Po prvním zápase Moták zdůrazňoval, že tým nechtěl hrát odstoupeně.
Herně to funguje, výsledkově zatím ne. Úvodní duel se Švédskem 5. listopadu před 16 263 diváky v O2 areně skončil porážkou 2:3 po nájezdech a za Česko tehdy v rozstřelu skóroval jen David Tomášek. Proti Finsku proměnil v nájezdech opět jen jeden hráč, tentokrát Chlapík.
Moták už po Švédsku mluvil o tom, že tým musí „navléknout montérky“ a zlepšit koncovku. Helsinky mu daly za pravdu. Podle nás je Chlapíkův druhý nájezd přesnou zmenšeninou celého problému: hráč si vytvoří ideální situaci, má připravený plán a v poslední chvíli ho opustí. Přesně takhle zatím vypadá česká hra v útočném pásmu. Šancí je dost, rozhodnost v zakončení chybí.
Co zbývá a kam míří květen
Turnaj, který se dřív jmenoval Karjala Cup a letos kvůli hlavnímu sponzorovi nese název Nocco Hockey Games, má pro Česko už jasně dané hranice. Po dvou kolech vedou Švédsko a Finsko s pěti body, Češi jsou třetí se dvěma body a Švýcarsko zatím nebodovalo.
Tým Body po 2 zápasech Švédsko 5 Finsko 5 Česko 2 Švýcarsko 0
O vítězi rozhodne vzájemný duel Finska se Švédskem, Česko si v neděli 8. listopadu od 13:30 zahraje se Švýcarskem o konečné třetí místo. Utkání vysílá ČT sport.
Chlapík ale výsledkovou tabulku turnaje nepřeceňuje. „Důležité bude, co se stane v květnu,“ řekl. Myslel tím mistrovství světa 2027, které podle
IIHF hostí Německo, konkrétně Düsseldorf a Mannheim, od 14. do 30. května. Listopadové zápasy jsou pro Motáka prvním sítem, přes které hledá hráče a ladí systém. Prohry po nájezdech v tomhle světle bolí méně než prázdná statistika gólů ze hry.
Pokud se na tým, který Finy přestřílí skoro dvojnásobně, nedá nic jiného vytknout než koncovku, má Moták na čem stavět. Jeho mužstvo si ale musí osvojit to, co Chlapík pochopil po pár vteřinách před finskou brankou: když něco funguje, nemá se to na poslední chvíli měnit.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek